TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Su vyru atskirose lovose mieganti žmona nebegali tylėti: „Daugiau taip gyventi negaliu“

2025-11-01 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-01 16:25

Kelių vaikų mama jaučiasi išsekusi ir atitolusi nuo savo vyro, nes jie miega atskirai. Tokia situacija susiklostė dėl mažų vaikų priežiūros – pora nusprendė miegoti skirtingose lovose, kad bent kiek pailsėtų.

Kelių vaikų mama jaučiasi išsekusi ir atitolusi nuo savo vyro, nes jie miega atskirai. Tokia situacija susiklostė dėl mažų vaikų priežiūros – pora nusprendė miegoti skirtingose lovose, kad bent kiek pailsėtų.

2

Diskusijų laidos „Loose Women“ vedėja Coleen Nolan nuramino šią istoriją papasakojusią moterį, sakydama, kad tokie laikini sunkumai yra įprasti šeimose, auginančiose mažus vaikus. Tačiau svarbu ieškoti būdų išlaikyti tarpusavio ryšį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atsivėrė apie santykius

„Su vyru pradėjome miegoti atskiruose kambariuose, kad bent kiek išsimiegotume. Turime mažylį ir mergaitę, todėl aš dažnai keliuosi naktį pasirūpinti vienu iš jų. Mano vyras eina miegoti anksti, nes anksti ryte turi važiuoti į darbą, o aš paprastai einu miegoti vėliau“, – pasakojo moteris.

Vis dėlto vyras pradėjo pykti dėl nuolatinio miegojimo atskirai. Jie pabandė vėl dalintis lova, bet naktis baigėsi nesėkme – kūdikį teko parsinešti į jų miegamąjį, o vyras persikėlė į atsarginę lovą.

„Jaučiu, kad mes tiesiog egzistuojame, o ne gyvename pilnavertį gyvenimą. Mūsų santykiai suprastėjo, dažniau ginčijamės ir nebesame tokie artimi kaip anksčiau. Man darosi vis sunkiau tai pakelti. Nežinau, kaip spręsti šią situaciją, kol vaikai dar maži, bet bijau, kad mūsų santykiai gali pasiekti lūžio tašką. Jei turite kokių nors idėjų, būčiau labai dėkinga“, – rašė ji kreipdamasi į C. Nolan.

Patarimai, kaip išsaugoti santykius

Ekspertė nuramino, kad tokie sunkumai – laikini. Ji patarė porai palaikyti vienas kitą ir ieškoti kompromisų.

„Kai kūdikis pradės miegoti ilgiau arba bent kelias valandas iš eilės, vietoje to, kad neštumėte jį į savo kambarį, pabandykite pamaitinti ir paguldyti atgal į jo lovytę. Tai padės jam priprasti prie savo kambario ir jaustis saugiau. Gali būti, kad vis tiek teks keltis naktį, bet ilgainiui tai atneš daugiau naudos jums abiem“, – patarė ji.

Ji taip pat pabrėžė, kad nors šis laikotarpis yra išbandymas santykiams, svarbiausia yra atviras bendravimas. „Svarbu ne pasiduoti baimei, kad santykiai žlunga, o kalbėtis apie savo jausmus. Jūs mylite vienas kitą, tik esate pavargę.“

Be to, ji rekomendavo, jei įmanoma, paprašyti artimųjų ar draugų pagalbos prižiūrint vaikus. Net trumpas laikas dviese gali padėti atgaivinti santykius. Pavyzdžiui, galima užsisakyti viešbutį vienai popietei ir tiesiog išsimiegoti kartu, be jokių trukdžių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

