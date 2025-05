Su Benu Afflecku išsiskyrusios Jennifer Lopez gyvenime – naujas vingis

Kaip rašo „People“, 54-erių dainininkė ir aktorė į vasarą žengia kupina naujų planų, energijos ir laisvės pojūčio. Kaip sakė atlikėja, scena – jos terapija, o muzika – kelias į savęs atgavimą.

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Jennifer Lopez, Benas Affleckas

Žengia į ilgai lauktą etapą

Šią vasarą J. Lopez ne tik pasirodys prestižiniuose „American Music Awards“, bet ir pradės koncertinį turą. Dainininkė teigė, kad tokio įvykio laukė net šešerius metus. Ji atvira – dabar yra laikas švęsti gyvenimą, išsilaisvinti ir įkvėpti kitus.

„Šiuo metu viskas mano gyvenime atrodo labai pozityviai ir gerai. Esu pasiruošusi išeiti į sceną, priversti žmones dainuoti, šokti ir gerai praleisti laiką. Tai visada buvo mano tikslas“, – kalbėjo atlikėja.

Liepos 4 dieną Egipte prasidėsiantis turas „Up All Night Live“ žymi grįžimą į muzikos sceną po pertraukos. Nors dvyniai Emme ir Maxas, kuriuos ji augina kartu su buvusiu vyru Marc Anthony, į ši koncertinį turą nevyks dėl mokyklos, atlikėja tikisi, kad jie prisijungs prie jos kai kuriuose vasaros renginiuose.

„Tai tobula vasara švęsti laisvę ir laimę“, – sako J. Lopez.

Primename, kad Lopez santuoka su Ben Afflecku baigėsi 2024-ųjų rugpjūtį, praėjus vos dvejiems metams po jų vestuvių. Pora buvo atnaujinusi santykius 2021 m., po Jennifer išsiskyrimo su Alexu Rodriguezu.

Gandai apie poros santykių krizę pradėjo sklisti praėjus vos metams po santuokos. Nors J. Lopez filme „This Is Me... Now: A Love Story“ ir dokumentiniame filme „The Greatest Love Story Never Told“ pasakojo apie jų meilę, 2023-iaisiais atšaukė planuotą pasaulinį turą „This Is Me... Live“, nurodydama, kad nori daugiau laiko praleisti su šeima. Pati J. Lopez pripažino, kad tai buvo vieni sunkiausių metų jos gyvenime.

„Įvyko netikėtų dalykų. Todėl daug skaičiau, meditavau, meldžiausi. Norėjau sustiprinti savo ryšį su Dievu ir su vaikais. Ieškojau paguodos dvasiniuose dalykuose ir psichologinėje pagalboje“, – atviravo ji.

Jennifer taip pat daug laiko skyrė saviugdai – lankė individualią, porų bei šeimos terapiją, domėjosi vaikų psichologija, santykiais ir neuromokslais.

„Svarbiausia yra pažinti save. Tai sunku, bet įmanoma, jei tik to nori“, – pabrėžė ji. Nepaisant išsiskyrimo, Jennifer ir Benas palaiko gerus santykius. Aktorius neseniai viešai ją pagyrė už tai, kaip ji elgiasi su jo vaikais iš ankstesnės santuokos su Jennifer Garner.

„Jennifer Lopez yra nuostabi. Ji turi puikius santykius su mano vaikais. Myliu jos vaikus – jie nuostabūs. Ji – svarbi ir sąžininga moteris, kuriai esu dėkingas“, – kalbėjo Affleck per filmo „The Accountant 2“ premjerą.