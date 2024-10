Su Arūnu Valinsku vaidinanti Vaida Baranovė atskleidė, koks jis iš tikrųjų: tokį jį mato ne visi

„Iki 2024-ųjų pabaigos aplankysim 18 miestų, kai kuriuos (Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Šiaulius, Palangą) net ne po vieną kartą“, – naujienų portalui tv3.lt teigia šiuo metu po Lietuvą gastroliuojanti V. Baranovė.

Vienam garsiausių šalies stand-up komikų Mantui Bartuševičiui šis vaidmuo – tai aktorinis debiutas teatre.

Aktorystė dažnai reikalauja nemažai nematomo darbo – repeticijų, darbo vienumoje bei komandoje. Visgi, kaip teigia moteris, su kolegomis A. Valinsku ir M. Bartuševičiumi ji sutaria puikiai.

„Arūnas ir Mantas yra svajonių kolegos ir nuo pat pirmo susitikimo buvo aišku, kad mūsų laukia labai daug nerealių akimirkų. Turim be galo daug bendrų temų: aptariam viską nuo politikos iki kino.

Be to, mūsų humoro jausmas panašus, mėgstam „medinius bajerius“, galim kalbėt iki paryčių ir nueit miegot labiau todėl, kad rytoj spektaklis, negu todėl, kad nebėra temų. Taip pat, jei kažkas pavargęs ar nori ramiai paskaityt, net tyla nėra nepatogi, visiems dalykams yra erdvės“, – šypteli ji.

„Uošviai“ užkulisiai (8 nuotr.) Vaida Baranovė, Mantas Bartuševičius, Arūnas Valinskas Vaida Baranovė, Mantas Bartuševičius, Arūnas Valinskas Vaida Baranovė, Mantas Bartuševičius, Arūnas Valinskas +4 Vaida Baranovė Vaida Baranovė, Mantas Bartuševičius, Arūnas Valinskas „Uošvis“ „Uošvis“ „Uošvis“

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Uošviai“ užkulisiai

Puiki komanda

Nors neretai ilgą laiką būnant kartu su tais pačiais žmonėmis gali atsirasti trintis ar įvairūs konfliktai ar įtampa, anot aktorės, su savo komanda ji to nepatyrė.

„Manau kad dėl to, kad kai esam pavargę, dažniausiai esam pavargę kartu ir tada visi ilsimės. Manau, kad įtampa neretai yra labiausiai nuovargio ar panašių labai žmogiškų dalykų padarinys, tai jei susitvarkai su jais, tai ir įtampa nespėja kilti. Ir šiaip labai vieni kitais rūpinamės, tai ir saugom vieni kitus“, – sako Vaida.

Kelionėse iš miesto į miestą komanda pasiekė ir neįtikėtiną tikslą – Mantui Bartuševičiui pradėjus iniciatyvą, į šią gausiai įsitraukė žmonės.

„Kol kas dar nespėjo nutikt nieko labai kurioziško – esam savo gastrolių pradžioje. Bet nutiko kai kas fantastiško. Šiom dienom Mantas rengė aukcioną, kuriame buvo pardavinėjami įvairių žmonių padovanoti daiktai su įvairiausiom įdomiom istorijom, taip pat įvairių atlikėjų koncertai, vinilinės plokštelės ir panašiai.

Labai graži iniciatyva, prie kurios prisidėjo daugybė žinomų ir įdomių žmonių. Aukcionui pasibaigus sėdėjom viešbuty ir padėjom Mantui skaičiuot paaukotus pinigus.

Pasirodo, kad per tris dienas suma pasiekė 67 500 eurų. Labai apsidžaiugėm ir staiga Arūnas ėmė ir pasakė, kad suapvalins sumą iki 80 tūkstančių eurų. Ir taip, rodos, paprastas vakaras po „Uošvio“ Klaipėdoje virto istoriniu“, – teigė ji.

Nors A. Valinskas televizoriaus ekranuose tikrai ne naujokas, teatro scenoje jis rodosi ne taip dažnai. Mes, žiūrovai, jį per ekranus matome vienokį – visad linksmą, sąmojingą. Koks jis toliau nuo scenos?

„Arūnas ir yra linksmas ir sąmojingas, tačiau taip pat labai protingas, apsiskaitęs, galintis labai produktyviai ir įdomiai diskutuoti įvairiom temom, taip pat labai rūpestingas ir tikras „old school“ džentelmenas. Turi neįtikėtiną kiekį energijos, entuziazmo, atvirumo idėjoms ir pasiūlymams, kurio neretai pasiilgstu net pas jaunesnius ir mažiau patyrusius kolegas.

Turint omeny Arūno kūrybinę biografiją ir statusą visuomenėje, jis yra kone stebinančiai ir džiaugsmingai žemiškas, draugiškas ir žmonių žmogus. Dovana mums visiems“, – šypteli ji.

Pats A. Valinskas scenoje, televizijoje yra sukaupęs nemažą patirtį ir žinių bagažą. Ko teko jums iš jo išmokti? Ar gal kaip tik ir jūs kolegas išmokėte tam tikrų dalykų?

„Iš Arūno mokausi pozityvumo, gebėjimo ne nardyt po tai, kas buvo negerai, bet iš to pasimokyt ir judėt į priekį be bereikalingos saviplakos. Taip pat sužinau labai daug istorijų apie šou verslo užkulisius, kurios ne tik yra be galo įdomios, bet ir padeda kitom akim matyti visą pramogų industriją ir savo vietą joje. Kur reikia, būti atviresnei, o kur reikia – atsargesnei ir kritiškesnei“, –

Tiesa, naujų dalykų moteris stengiasi mokyti kolegų ir pati: „Stengiuosi su kolegom pasidalint viskuo: tiek tuo, ką sužinojau per 17 metų prieš kameras, tiek ir tuo, ką išmokau studijuodama Los Andžele. Dažniausiai tai yra visokie maži techniniai dalykai, kurie padeda geriau įsijausti į vaidmenį, dirbti su tekstu ir panašiai.

Na, ir aišku stengiuos iš esmės būt linksma kolege, su kuria gera leisti laiką. Kol kas, lyg, sekasi.“