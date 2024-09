Stilingame vakare – Lietuvoje sukurtų kvepalų pristatymas: vyrauja ličiai ir šampanas

Per jį lyčiai nepavaldus ir individualumą pabrėžiantis lietuviškas prekių ženklas „maar“ pristatė naują kvepalų kompoziciją, kurioje vyrauja... ličiai ir šampanas!

Šventėje kviestiniai svečiai galėjo pirmieji susipažinti su kvapu „Mellow pitch“, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Vyraujančios natos – ličiai, šampanas, jazminai, gintaras ir muskusas – sulaukė komplimentų dėl lengvumo, žaismingo saldumo ir gebėjimo prikelti prabėgusių vasarų prisiminimus.

„Ieškodami natų kombinacijų, priėmėme parfumerijos industrijai neįprastą sprendimą: vietoje vienos nosies įtraukėme skirtingas kūrybiškas asmenybes. Dėl šios priežasties visi kvepalai gimė nepavaldūs lyčiai, skirtingi, tačiau vienijami unikalumo“, – pasakojo prekių ženklo kūrėjai.

Į šventę buvo pakviesti ištikimiausi klientai, draugai, nuomonės formuotojai – tie, kurie kaip nors prisidėjo prie prekių ženklo sėkmės.

Muzikinę nuotaiką kūrė didžėjė Reda Pakštytė, vakaro fonui parinkusi minimal, house stiliaus muziką – būtent tokia groja prekių ženklo butike.

Renginyje apsilankiusi modelis Kotryna Kozlovaitė pasakojo mėgstanti išskirtinius kvapus.

Moteris pirmenybę teikia aštresniems, unisex kvapams, o labiausiai ją žavi gintaro, ūdo (agarmedžio) natos.

K. Kozlovaitė nemėgsta citrusų, gėlių, o ypač rožių, kvapo.

„Ieškodama naujų kvepalų, vis tiek lieku ištikima man patinkančioms natoms. Pakeitusi prekių ženklą linkstu prie to, ką prieš tai turėjau. Mane galima atskirti pagal kvapą, nesu iš tų, kuri labai jį keistų. Visai netyčia atradusi „maar“ pasakiau, kad jūsų kvepalai gali pakliūti į topus. Labiausiai patiko „Paradox in a bottle“ ir „Under the sheets“ kvepalai, o geriausiai išsilaiko aliejinė forma“, – kalbėjo K. Kozlovaitė.

Kvepalų pristatyme apsilankiusi vizažo meistrė Justina Gafarovaitė pasakojo esanti tikra kvepalų mylėtoja.

Žinoma moteris juokėsi, kad po savaitės jai nusibosta kvepėti taip pat, todėl kvapą ji renkasi pagal skirtingus kriterijus.

„Oras yra pagrindinis dalykas, kuris daro didžiausią įtaką mano kvepalų kaitai. Taip pat dažnai kvapo pasirinkimą padiktuoja etiketas ir vieta: sporto klubas, darbas ar renginys. Kvapų, užvaldžiusių mano širdį, yra tikrai daug. Rudeniui ir žiemai renkuosi tamsesnius, ryškesnius kvapus, kurie labiau prieskoniniai, šildantys ir stipresni nei vasaros kvapai“, – pasakojo J. Gafarovaitė.

Kvapas pašnekovei yra vienas pagrindinių dalykų, priverčiančių prisiminti tam tikrą aplinką ir įvykius.

Prieš porą metų vienus kvepalus J. Gafarovaitė vežėsi į slidinėjimo kelionę. Dabar tie kvepalai moteriai primena šiltą, kalėdinę atmosferą, jaukų miestelį kalnuose.

„Nuo to laiko mėgstu šiais kvepalais kvepintis žiemą ir vežtis į slidinėjimą. Kvapas man sukelia geras emocijas, net po kelerių metų primena, ką jaučiau tą akimirką kvepindamasi“, – kalbėjo J. Gafarovaitė.

Renginyje buvo prisiminta ir prekių ženklo idėja, gimusi po kelionių, kurias primindavo atsivežti skirtingi kvepalų buteliukai.

Išgryninę kvapų vaidmenį prisiminimuose, prekių ženklo kūrėjai pradėjo tyrinėti, kokias emocijas kelia tam tikros natos.

Per keliones kvapų mylėtojai susipažino su vienomis didžiausių pasaulyje šveicarų kvepalų ir jų ingredientų gamybos bendrovių – taip užgimė bendri darbai.

Per trejus gyvavimo metus „maar“ pristatė 10 nišinių kvepalų kolekciją, kuri gyvuoja gryno parfumerinio aliejaus ir aukščiausios koncentracijos ekstrakto pavidalu, taip pat namų kvapų ir parfumuotų kūno aliejų.

„Pradėjome nuo kvepalų, bet save įvardijame gyvenimo būdo prekių ženklu. Neapsiribojame tik kvapais, kuriame tai, kas mums patiems atrodo smagu ir ką patys naudojame nesivydami mados tendencijų. Pernai išleidome „oversize“ marškinėlių kolekciją. Ateityje taip pat galima tikėtis aksesuarų ar drabužių kolekcijų“, – kalbėjo prekių ženklo kūrėjai.