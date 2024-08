„Dolce & Gabbana“ sukūrė kvepalus šunims: sužinojus kainą, atvips žandikaulis

Kvepalai pavadinti Domenico Dolce's mylimo augintinio Fefe vardu, praneša Jauns.lv.

Įmonė teigia, kad tai šiltos ylang ylang natos, švelnios muskuso natos ir lengvas sandalmedžio prisilietimas. Parfumuotasis vanduo apibūdinamas kaip švelnus aromatas, skirtas kasdienei grožio rutinai.

Kvepalai parduodami už 99 eurus, arba 108 JAV dolerius, jie supakuoti į žalio lakuoto stiklo buteliuką su 24 karatų auksu dengtu dangteliu. Kartu su kiekvienu pirkiniu pateikiamas šuns antkaklis.

Pasak „Dolce & Gabbana“, kvepalai yra sertifikuoti „Safe Pet Cosmetics“ organizacijos ir geriausių pasaulio veterinarų. Kvapas be alkoholio ir draugiškas naminiams gyvūnams.

Veterinarai abejoja šia idėja

Tačiau Linkolno universiteto veterinarijos gydytojas Danielis Millsas išreiškė kitokią nuomonę ir žiniasklaidai teigė, kad kvepalai šunims yra labai bloga idėja.

Karališkosios žiauraus elgesio su gyvūnais prevencijos draugijos (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) mokslininkė Alice Potter žiniasklaidai taip pat aiškina, kad šunys, bendraudami su aplinka, pasikliauja savo uosle, todėl ji pataria šunų savininkams vengti stiprių kvapų turinčių produktų, pavyzdžiui, kvepalų ar purškalų.

„Nėra jokių įrodymų, kad šunys nori kvepėti ylang ylang, muskusu, sandalmedžiu ar kitais kvepalais. Turėtume daug labiau gerbti šunis ir jų pageidavimus“, – sako veterinarijos gydytojas Millsas ir ironiškai priduria, kad jei nepirksite kvepalų, dėkingas bus ne tik jūsų keturkojis draugas, bet ir banko sąskaita.