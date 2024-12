Staigmena „Power Hit Radio“ klausytojams: eteryje – žinomas TV3 balsas

Nuolatiniai „Power Hit Radio“ klausytojai jau pastebėjo staigmeną – prie pulto išgirdo TV3 balsą – žurnalistę ir TV3 televizijos komunikacijos vadovę Justę Razbadauskytę.

„Justė yra ne naujokė prie mūsų mikrofono, turi puikią iškalbą, daug kuo domisi, tad tikrai viskas buvo ne taip, kaip paprastai būna pirmo eterio metu“, – kaip Justei sekėsi „Power Hit Radio“ transliacijos metu pasakojo ilgametis šios radijo stoties vedėjas ir vadovas Saulius Baniulis.

Jis sako, kad Justė visiškai nesijaudino ir savo gera nuotaika pasidalino su klausytojais.

„O smagiausia, kad ir klausytojams patiko tas eterio siurprizas“, – mano S. Baniulis.

„Klausomiausias jaunimo radijas Power Hit Radio” skamba visur: nuo taksi ar degalinės iki odontologų kabineto. Todėl nors savaitę tapti to dalimi, pamatyti radiją iš vidaus ir budinti klausytojus iš lovų kartu su Sauliumi Baniuliu, man yra be galo smagus, ir, tikiu, daug išmokysiantis nuotykis. Visada žinojau, kad šio radijo klausytojai yra be galo artimi su vedėjais, tačiau dabar tuo galiu įsitikinti ir pati – jausmas tikrai toks, tarsi kalbėtum su senais pažįstamais. Pakeisti klausytojų mylimą Eleną Karalienę, kuri jau 6 metus žino visas radijo subtilybes, tikrai sudėtinga užduotis. Bet, gavusi Elenos paskatinimą, į tai žvelgiu drąsiau ir laukiu dar vieno ryto su radijumi“, – sako J. Razbadauskytė.

TV3 televizijos komunikacijos vadovė yra ne kartą tiek radijo, tiek naujienų portalo tv3.lt transliacijų metu vedusi laidas, tiek kalbinusi žinomus žmones.

Nors šiuo metu J. Razbadauskytė yra TV3 komunikacijos vadovė, ji neatsisako ir žurnalistinio ar vedėjos pareigų – pati sako, kad tai vertina kaip galimybę pakeisti darbo rutiną, įvykius pamatyti iš kitos perspektyvos, ir kartu patirti geriausių emocijų kartu su klausytojais ir žiūrovais.

Radijuje kartu su S. Baniuliu galite išgirsti J. Razbadauskytę nuo antradienio iki penktadienio, 7-11 val. ryte, laidos „Šok į kelnes” metu.