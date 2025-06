Staigmena Eugenijaus ūkyje privertė užvirti kraują: „Aš vis dar esu atkritusiais žabtais“

Pamačiusios, kur teks miegoti Algirdo ūkyje, kandidatės į jo širdį lies pasipiktinimą. Juk tai nė iš tolo neprilygsta tam komfortui, prie kurio jos yra įpratusios…

„Tu gyveni tokiame vagonėlyje, ar tu turi namą?“ – kamantinės ūkininką merginos, o Asta netgi drąsiai teigs, kad ūkininko už tokią naują nakvynės vietą nekenčia!

REKLAMA

REKLAMA

Reikalai nepagerės ir ryte – merginos netgi svarstys pagrasinti Algirdui, kad palieka jo ūkį. „Ši naktis numušė viską, kas prieš tai buvo užsimezgę“, – širdgėlą lies ir kandidatė Ernesta.

REKLAMA

Projektas „Ūkininkai ieško meilės“ (16 nuotr.) „Ūkininkai ieško meilės“ „Ūkininkai ieško meilės“ „Ūkininkai ieško meilės“ +12 „Ūkininkai ieško meilės“ „Ūkininkai ieško meilės“ „Ūkininkai ieško meilės“ „Ūkininkai ieško meilės“ „Ūkininkai ieško meilės“ „Ūkininkai ieško meilės“ „Ūkininkai ieško meilės“ „Ūkininkai ieško meilės“ „Ūkininkai ieško meilės“ „Ūkininkai ieško meilės“ „Ūkininkai ieško meilės“ „Ūkininkai ieško meilės“ „Ūkininkai ieško meilės“

(16 nuotr.) FOTOGALERIJA. Projektas „Ūkininkai ieško meilės“

Visgi ne merginos, o būtent Algirdas nuspręs, kurias kandidates dar nori matyti savo ūkyje, o kurioms jau atėjo metas ištarti „sudie“. Tiesa, net ir pasirinkimo akimirką netrūks staigmenų… Juk meilės keliai – neprognozuojami!

Ūkininkės Živilės namus taip pat papildys linksmai nusiteikę kandidatai. Pirmą kartą ūkio darbus išbandantiems vaikinams bus baisiai linksma, bet ar tą patį galvos ir Živilė?

REKLAMA

REKLAMA

„Viešpatie, apsaugok nuo tokių darbininkų. Jie sugadins man čia viską iš eilės. Nežinau, kas po šios dienos čia liks gyvi, bet tikrai ne traktoriai“, – atvirai sakys ji.

Savo viešnių pagaliau sulauks ir ūkininkas Eugenijus. Paaiškės, kad dalis jo kandidačių jau stipriai ūkininką įsižiūrėjusios. Tuo tarpu Greta galvos, kad jai nėra jokių konkurenčių – ūkininkas tik jos.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Aš ir taip žinau, kad aš jam labai patinku. Tai matosi, jaučiasi. Yra tokie maži ženklai. Aš juk moteris ir tai suprantu. O be to, esu graži ir tą žinau. Moku save pateikti ir to neslepiu – tame nėra nieko blogo. Galbūt todėl aš iš jo ir gaunu daugiau dėmesio nei kitos“, – sakys ji.

Visgi aistrų netrūks ir čia. Kas tokio įvyks, kad kandidatės į Eugenijaus širdį staiga užsiliepsnos pavydu?

Nuostabos dėl įvykių ūkyje neslėps ir pats Eugenijus. „Aš vis dar esu atkritusiais žabtais. Tačiau man smagu tai matyti. Tai parodo, kad viduje teka kraujas. Žiūrėsime, kaip ten bus link vakaro“, – sakys jis.

„Ūkininkai ieško meilės“ – pirmadieniais-ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!