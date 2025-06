Šou žvaigždė Caitlyn Jenner įstrigo neramumų kaustomame Izraelyje: prabilo apie savo patirtį

Atvykusi kaip garbės viešnia į 2025 metų Tel Avivo „Pride“ eitynes, C. Jenner liko įstrigusi Izraelyje.

O tokia padėtis susiklostė, nes dėl augančios įtampos buvo uždarytas Ben-Guriono oro uostas. Dėl grėsmės iš Irano pusės, Izraelis ėmėsi gynybinių priemonių, tad oro erdvė laikinai tapo neprieinama komerciniams skrydžiams.

Nors Caitlyn susiduria su rimtais sunkumais bandydama išvykti, ji pati tikino esanti rami, tačiau jai jau teko raminti artimuosius.

„Kalbėjausi su Kylie. Pasakiau jai: „Nesijaudink – manimi bus pasirūpinta, aš ir pati rūpinuosi savimi“, – sakė ji duodama interviu Izraelio televizijai.

Caitlyn savo kelionės į Izraelį akimirkomis jau keletą dienų dalijosi socialiniuose tinkluose. Birželio 12-ąją platformoje „X“ ji rašė: „Mano širdis yra čia – su nuostabiais žmonėmis, Izraelyje.“

Kartu su žinute ji pasidalijo ir nuotraukomis iš Jeruzalės, kur lankėsi prie Raudų sienos. Tačiau šventiškas vizitas greitai virto įtampos kupina patirtimi.

My heart is here, with the beautiful people, in @Israel pic.twitter.com/jC0bNeYdDs

Teigiama, kad C. Jenner šiuo metu gyvena viešbutyje Tiberijoje, prie Galilėjos jūros. Ji pasakojo, kad būdama viešbutyje girdėjo raketų smūgius, kuriuos ji sieja su Irano atsakomaisiais veiksmais po Izraelio oro atakų prieš Irano karinius ir branduolinius taikinius.

Ji taip pat pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame, pasak jos, užfiksuoti raketų smūgiai.

„Rašydama šias eilutes Izraelyje, matau labai aiškiai: tai – egzistencinė kova. Izraelis kovoja dėl savo išlikimo kaip tauta, o kartu tai ir Vakarų civilizacijos gynyba“, – rašė C. Jenner.

Kiek vėliau pasidalijusi dar vienu vaizdo įrašu, ji ragino savo sekėjus pasimelsti už ją ir Izraelio gyventojus.

‘Quiet’ night in Tel Aviv. Pray for us all. We will prevail. I am happy to stand with Israel today, now more than ever. pic.twitter.com/cQpDWyvVKg