Šokiruojanti koncerto akimirka: legendinis atlikėjas krito scenoje – gerbėjai sunerimę

Billy Joelio kritimas priešais minią, kai jis metė mikrofoną, privertė žiūrovus nerimauti dėl dainininko. Tai nutiko kai jis dainavo savo hitą „It‘s Still Rock and Roll to Me“, rašo thesun.co.uk.

Dainuodamas Billy prarado pusiausvyrą ir nukrito ant nugaros, o jo grupė suskubo jam padėti. Atgavęs pusiausvyrą, Billy netrukus grįžo į ritmą ir tęsė pasirodymą kaip profesionalas.

Gerbėjų reakcijos

Atlikdamas dar vieną dainą gerbėjams, Billy atrodė gerai nusiteikęs, nepaisant kritimo.

Vienas pasirodyme dalyvavęs gerbėjas sakė, kad jis atrodė nusilpęs ir net „klibikščiavo“.

REKLAMA

REKLAMA

„Jis atrodė silpnas, eidamas per sceną“, – sakė jis.

Susirūpinęs gerbėjas tęsė: „Vienu metu jis naudojo mikrofono stovą kaip lazdą. Viso koncerto metu buvau tikrai labai susirūpinęs dėl jo. Prieš jam krentant pasakiau savo draugui: „Jis kris“, ir būtent tada jis nukrito. Salė užgniaužė kvapą, kai jis atsitrenkė į grindis. Jis tikrai atrodė išvargęs, bet kažkaip sugebėjo baigti pasirodymą paskutine daina. Kai buvau jaunesnis, buvau didžiulis Billy Joel gerbėjas, todėl tai labai neramina“.

REKLAMA

Tačiau nepaisant to, kad žiūrovai nerimavo dėl Billy griuvimo, koncertuodamas jis vis dar išlieka tvirtas.

Vasario 22 d. vienas gerbėjas, apsilankęs viename iš Billy pasirodymų, pasidalijo įrašu socialiniame tinkle „X“.

„Per pastaruosius kelerius metus lankiausi daugelyje koncertų, stengdamasis pamatyti mėgstamus atlikėjus, tačiau Billy Joel šiandien Mohegan Sun scenoje pranoko visus lūkesčius – tai nuostabi vieta“, – rašė gerbėjas.

REKLAMA

REKLAMA

Kitą dieną kitas koncerto lankytojas socialiniame tinkle „X“ pasidalijo savo įspūdžiais: „Vakar trumpam nuvykau į „Mohegan Sun“ pažiūrėti puikiojo @billyjoel!

Fantastiškas šou! Jis visada buvo vienas mano mėgstamiausių! Vis dar gali išdainuoti aukštas natas ir puikiai valdo sceną!“

Tęsia pasaulinį turą

Šiuo metu atlikėjas tęsia savo pasaulinį stadionų turą.

Pradėjęs kovo 29 d. Detroite, Billy baigs savo pasirodymą JAV lapkričio mėnesį.

Turo metu jis taip pat aplankys Jungtinę Karalystę ir koncertuos Škotijoje bei Liverpulyje.

Kaip pranešama, jo pasirodymuose dalyvaus ypatingi svečiai: Stingas, Stevie Nicks ir Rodas Stewartas.