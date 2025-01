Liūdną žinią pranešęs 73-ejų Stingas kreipiasi į gerbėjus

73-ejų buvęs grupės „Police“ lyderis turėjo koncertuoti šį ketvirtadienį Kalifornijoje vyksiančiuose žurnalo „Bass Magazine“ apdovanojimuose, kur jam turėjo būti įteiktas apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus.

Tačiau gydytojo patarimu jis turėjo atidėti du savo koncertus ir atšaukti pasirodymą apdovanojimų ceremonijoje, rašo mirror.co.uk.

Dabar Stingas pateikė naujausią informaciją, atskleidė, kad liga „neleido jam dainuoti“.

„Labai ačiū už visus linkėjimus. Mano būklė nuolat gerėja po laikinos gerklės infekcijos, kuri neleido man dainuoti, nors nekantrauju netrukus atnaujinti savo pasirodymus ir perplanuotus pasirodymus. Su meile, Stingas“, – teigė atlikėjas.

Gerbėjai suskubo pasidalyti savo palaikymu: „Greitai pasveik!“

Kitas pridūrė: „Ačiū, kad pranešėte mums. Ir kad žinotum... mes tave mylime!“

Ketvirtadienį Stingas atidėjo pasirodymus Finikse, Arizonoje, ir Wheatlande, Kalifornijoje, taip pat pasirodymą įrašų kompanijos koncerte, kurie visi buvo suplanuoti šį mėnesį.

Pranešime jo socialiniame tinkle buvo rašoma: „Gydytojui rekomendavus, dėl ligos Stingas, nuoširdžiai apgailestaudamas, turi atšaukti savo pasirodymą „Bass Magazine Awards“ apdovanojimuose šį ketvirtadienį ir atidėti savo STING 3.0 koncertus Finikse, AZ (iš pradžių planuota sausio 24 d.) iki birželio 1 d. ir Wheatlande, Kalifornijoje (iš pradžių planuota sausio 26 d.) iki gegužės 28 d., taip pat savo pasirodymą „Cherrytree Music Company“ 20-mečio jubiliejiniame renginyje, kuris dabar vyks gegužės 29 d.“.

Gerbėjai turėtų pasilikti bilietus į atidėtus pasirodymus, nes jiems bus skirtos naujos datos.

Stingas nuoširdžiai atsiprašo už nepatogumus ir dėkoja gerbėjams už supratingumą.“

Griežta dieta

Ši žinia šokiravo dainininko, kuris garsėja savo sporto režimu, gerbėjus.

Stingas, kurio tikrasis vardas Gordonas Matthew Sumneris, prisipažino, kad daugelį metų jo sportinę formą palaiko tuštybė ir disciplina.

Jis yra žinomas dėl to, kad praktikuoja aštanga jogą, taip pat laikosi makrobiotiškos dietos, kurią sudaro daug daržovių ir grūdų, vengia toksinų ir perdirbto maisto, kuriame yra konservantų.

Šios dietos pagrindas taip pat yra mažas mėsos, pieno produktų ir cukraus vartojimas.

1991 m. Stingas su žmona Trudie Styler persikėlė su šeima į „Lake House Farm“ ūkį Viltšyre ir nuo tada pradėjo savarankiškai maitintis, augindami ekologiškas daržoves.

Šeima turi nuosavų laisvai laikomų vištų, taip pat tvenkinį su upėtakiais ir net bičių avilius medui.

Nepaisant neseniai persirgtos ligos, Stingas įrodė, kad nesiruošia sulėtinti tempo, nes vadovaus didžiuliam vasaros festivaliui. J

is pasirodys pagrindinėje „Latitude“ festivalio scenoje, kuri 2025 m. liepos 24-27 d. sugrįš į Henhamo parką Suffolke. Buvęs grupės „The Police“ lyderis STING 3.0 turo metu atliks tokius hitus kaip „Fields of Gold“, „Every Breath You Take“ ir „Roxanne“.