Skelbia populiariausią vestuvių dainą: nustebins ne vieną

Remiantis naujausiu „Breezit“, internetinės vestuvių paslaugų bendrovės, tyrimu, labiausiai mėgstama vestuvių melodija yra Whitney Houston pop baladė „I Wanna Dance With Somebody“.

Didelis susidomėjimas

1987 m. hitas iš antrojo W. Hiuston studijinio albumo „Whitney“ buvo 484 kartus įtrauktas į 2 000 vestuvių tematikos „Spotify“ grojaraščių, kuriuos bendrovė peržiūrėjo – juose iš viso buvo 49 091 daina, rašo nypost.com.

Į grojaraščius pateko tokios dainos kaip „Wedding dancefloor“ („Vestuvių šokių aikštelė“), „Wedding party“ („Vestuvių vakarėlis“), „Walking down the aisle“ („Einant prie altoriaus“), „First dance songs“ („Pirmojo šokio dainos“) ir „I Wanna Dance With Somebody“ („Noriu su kuo nors šokti“), už kurią 1988 m. mirusi dainininkė pelnė „Grammy“ – ši daina buvo įtraukta į daugiau nei 24 % šių vestuvių grojaraščių.

Antroji vieta atiteko 1976 m. pasauliniam hitui „Dancing Queen“ iš ketvirtojo ABBA studijinio albumo „Arrival“.

Šis „Grammy“ šlovės muziejuje esantis klasikinis diskotekų kūrinys buvo įtrauktas į 394 kūrinių sąrašus, o tai sudaro kiek daugiau nei 19 % grojaraščių, kuriuos poros sudarė savo didžiajai dienai.

REKLAMA

REKLAMA

Trečioje vietoje atsidūrė Usherio „Yeah!“ iš jo ketvirtojo studijinio albumo „Confessions“ („Išpažintys“), kuriame groja Lil Jon ir Ludacris.

REKLAMA

Ši 2004 m. melodija, 12 savaičių iš eilės buvusi „Billboard Hot 100“ tope, atsidūrė kiek daugiau nei 19 % grojaraščių.

„Muzika atlieka nepaprastai svarbų vaidmenį vestuvių šventėse, todėl įdomu stebėti, kurios dainos vis dar vadinamos vestuvių klasika net ir praėjus daugeliui metų po jų pirmojo išleidimo, – žurnalui „Brides“ sakė „Breezit“ įkūrėjas ir generalinis direktorius Artūras Asakavičius.

„Vestuvių grojaraščiai gali padėti sukurti neišdildomus prisiminimus, – pridūrė jis. – Juose užfiksuotas ir šokių aikštelės džiaugsmas, ir ėjimo prie altoriaus romantika. Tam tikros dainos susipynė su vestuvių švente, todėl kai kurios jų tapo nesenstančia daugelio porų didžiosios dienos klasika.“