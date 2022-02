Skaudžią netektį patyręs Fara – atvirai apie širdies sopulį ir pokyčius gyvenime: gailisi dėl vieno

Atlikėjas Aleksandras Ivanauskas-Fara sako, kad nepaisant neseniai patirtų gyvenimo skaudulių šiuos metus pradėjo kurdamas.

„Dabar viskas gerai sekasi, tik jaučiu sąmyšį tarp žmonių. Niekam neaišku, kaip čia kas bus – žmonės ir prisibijo dar vis eiti į koncertus, renginius. Tačiau kuriu visą laiką. Važiuoju į studiją, repetuoju senas dainas, jas reikia apšlifuoti rimtiems renginiams.

Jei daina yra išleista, tiražuojama, bet į koncerto programą neįtraukiama, vėliau žmonės skundžiasi, kad jų nedainuojame. Mes stengiamės į tuos prašymus atsižvelgti ir sudainuoti pageidaujamas dainas. Stengiamės atgaivinti tas dainas, ypač senas, pritaikyti naujus sąskambius“, – sako vyras.

Nors ir Aleksandras yra vyresnės kartos atstovas, šiuolaikinę muziką ir tendencijas jis vertina teigiamai. Anot jo, jauni atlikėjai pas mus yra labai talentingi ir neatsilieka nuo viso pasaulio: „Manau, kad dabartinė muzika ir dabartiniai jauni atlikėjai yra puikūs. Dabar yra kitokia muzikinė mada ir jaunimas jos laikosi – labai teisingai daro. Yra tų, kurie gražiai labai dainuoja, yra daug kūrybingų muzikos prodiuserių, kurie stebi tendencijas ir neatsilieka. Labai dėl to džiaugiuosi“, – šypsosi jis.

Savanorystė hospise

Atlikėjas ir jo šeima prieš porą metų išgirdo sunkią diagnozę – vyro mamai buvo diagnozuota onkologinė liga, kurios išgydyti jau nebepavyks. Aleksandras pasakoja, kad po netekties galvoje kirbėjo daugybė tamsių minčių, kurios aplanko dar ir šiandien, praėjus dvejiems metams po mamos netekties.

„Man buvo labai gaila matyti, kaip ji gęsta, nors ir jau ji buvo pagyvenusi ir visi mes žinojome jos diagnozę. Labai skaudu buvo. Pradedi galvoti apie tai, kad galbūt per retai lankiau savo mamą, gal per mažai dėmesio jai atidaviau – dėl to jaučiuosi labai kaltas. Gal tai ir nebūtų prailginę jos gyvenimo, bet dėl to viskas galėjo būti visai kitaip“, – dalijasi vyras.

„Tos mintys nuolat aplanko, nuolat pats save graužiu. Negaliu pasakyti, kad pats aš buvau blogas sūnus – kiek įmanoma aš padėdavau visais klausimais, bet mamai tiesiog reikėjo daugiau mano dėmesio.“

Kadangi pats Aleksandras atskleidžia, kad su savo mama buvo labai artimas, jis labai pasiilgsta daugybės dalykų. Tačiau su vienu dalyku dar vis sunku susitaikyti:

„Nors ir greitai bėga laikas, tačiau ilgesys nenuslopsta. Gal tik širdį skauda nebe tiek. Labiausiai pasiilgstu mamos meilės – ji mane mylėjo taip stipriai.“

Dėl šios skaudžios patirties vyras ryžosi padėti ir kitiems onkologiniams ligoniams. Savanoriauti hospise Aleksandrą paskatino supratimas, kokia vertinga pagalba kartais gali būti iš šalies. „Ateina toks amžius, kai pradedi suprasti, kaip svarbu padėti kitiems. Manau, kad taip žmogus subręsta ir suranda laiko padėti kitiems“, – sako jis.

Anot jo, hospiso patirtis – neįkainojama. Ten supranti, kad nei vienas nėra apsaugotas nuo nelaimės:

„Stebėdamas hospiso kasdienybę supratau, kad tie žmonės, kuriais ten rūpinasi, yra tokie kaip ir mes. Taip gali atsitikti kiekvienam – nesame apsaugoti nuo ligų ir nelaimių. Ten tu gali būti naudingas ir nelaimingam žmogui suteikti pagalbos, nors ir šiek tiek.“

Prabilo apie plastines operacijas

Daugiau nei 40 metų scenoje koncertuojantis vyras sako, kad išvaizda pramogų pasaulyje – itin svarbi. Todėl jis su žmona jau ne sykį yra pasiryžęs išvaizdą koreguoti plastinėmis operacijomis – vyras yra ryžęsis koreguoti užkritusius akių vokus ir atlikti pilvo plastiką. „Esu labai patenkintas plastinių operacijų rezultatais. Dabar tokio didelio noro kažką vėl keisti nėra, bet niekada negali žinoti – kaip sakoma „niekada nesakyk niekada“, – šypsosi jis.

O kaip gi į pokyčius, kurie matomi atlikėjo veide, reagavo artimieji? „Nežinau, ar yra tokių žmonių, kurie šimtu procentų patenkinti savo išvaizda. Galime atrodyti tobulai, bet savyje visada matome trūkumų, kuriuos norime pataisyti. Vieni juos pataiso, kiti – ne. Jokių neigiamų reakcijų dėl plastinių operacijų nesu sulaukęs.

Labai daug žmonių darosi akies vokų pakėlimo operacijas ir tai kiekvieno asmeninis reikalas. Dėl to, kad aš pasidariau tą operaciją, tikrai niekam nepakenkiau. Niekam nesumažėjo pensijos ar algos ir nieko neįžeidžiau. Man nepatiko užkritę vokai. Gal dėl to dabar į mane kitiems žiūrėti maloniau.“

