Skandalingiausios 2021-ųjų skyrybos: santykių krizės, varstomos teismų durys ir dramos

Šiais metais išsiskyrė ne viena garsi pora.

Remigijus Šimašius ir Agnė Matulaitė

Šiemet Vilniaus meras Remigijus Šimašius pranešė daugeliui netikėtą žinią – skiriasi su žmona Agne. Netrukus ir pati moteris jautriai prabilo apie skyrybas.

Feisbuke moteris rašė: „Mūsų tokių kaip čia jau nebėra. Netikėtas, traumuojantis ir vienašališkas sprendimas, kaip pats Remigijus Šimašius. ir rašo. Visą rudenį praleidau nematydama rudens. Kai likau viena, man netikėtai subyrėjo visas pasaulis. Kurį laiką niekas neatrodė tikra – stalas, mano drabužiai, kėdė... Jaučiausi apmeluota ir palikta skausme.

Bandžiau tame išbūti. Išlaikyti gyvą pulsuojančią, plyštančią savo širdį. Kūniškai buvo labai blogai. Niekaip neišsijungė simpatinė nervų sistema, kas reiškė nuolatinį metalo skonį burnoje, raumenų virpėjimą, svorio beprotišką kritimą. Vienu metu svėriau tiek, kiek būdama dvylikos. Atrodė lyg sirgčiau mirtina liga. Tai ir buvo liga. Meilės, kuriai atsakas ką tik liovėsi, liga. Ir vis tik dirbau bei mėginau viena išlaikyti vaikus, šunį ir namus. Viena baisesnių patirčių būdavo pabusti vidury nakties ir save atrasti sėdinčią bei raudančią...

Ar esate patyrę tai? Pagaliau pagaliau pradėjau kopti iš to. Ačiū draugams, artimiesiems, laikui... Pamažu pradėjau tikėti, kad galiu išgyventi ir tai. Kaip nors. Ne, vaikams skyrybos niekada nėra gerai tokiu atveju. Vaikai į skyrybas reaguoja neutraliau ar netgi palankiai tik tada, kai mato, kad jų tėvai santuokoje gyveno blogai. Smurtavo. Kankinosi. Mūsų atveju nieko panašaus nebuvo.

Iki pat Remigijaus prisipažinimo, kad jam trūksta džiugesio ir netikėto išėjimo iš namų „pagalvoti“, vaikai girdėjo, kad jų mama yra labai mylima, nesigailima nei minutės kartu, buvo nešamos gėlės, geriamos kavos kartu, planuojamos kelionės. Tad vaikams taip pat subyrėjo visas pasaulis, kokį lyg šiol jie žinojo. Ir vis tik jei manęs paklaustumėte, „ar Jums su Remigijumi pavyko sukurti sėkmingą šeimą?“

Dabar, perėjusi bent jau pradinius išsiskyrimo nerimo ratus, galiu pasakyti, kad taip. Tikrai taip. Turėjome nuostabią šeimą. Laimingą šeimą. Atrodė, kad ir labai atvirai kalbėti mokančią šeimą. Vienas kitą palaikančių dviejų labai stiprių žmonių sąjungą. Už ką Remigijui esu labai dėkinga. Tik, deja, ši mūsų šeima netruko amžinai, ko bent jau aš tikrai tikėjausi. „Jei būtumėt žinojusi, kad kažkokio atvirumo pritrūks pabaigoje, ar būtumėt šios santuokos nekūrusi?“ Galbūt ir nebūčiau, nes šio, baigiamojo skausmo, man galiausiai tikrai buvo per daug. Staiga pasijutau taip, tarsi laidočiau patį artimiausią žmogų, mūsų namus būtų apėmęs gaisras ir dar kažkas kėsinasi pavogti ateities svajones.

Bet kita vertus, gal ir gerai, kad tokios pabaigos žinoti nuo pat pradžių negalėjau niekaip. Ir visgi Jums noriu palinkėti tikrumo. Jausmų įvairovės. Visos jausmų paletės. Neimkite pavyzdžio iš mūsų. Investuokite į savo santykius. Abu. Nuolatos. Kurkite santykius kartu. Būkite atsakingi. Kalbėkitės labai labai atvirai ir nuolat. Linkiu suprasti, kad santykiai yra nuolatinis šokis. Kad mylimų santykių neįmanoma išsemti… Jei tikrai mylim visa širdimi, santykiai įmanomi tik viena kryptimi – atvirumo ir intymumo didėjimo kryptimi“.

R. Šimašius 11 metų gyveno susituokęs su Agne Matulaite. Kartu augina tris vaikus.

Netrukus žiniasklaidą sudrebino kita žinia, jog Vilniaus meras Remigijus Šimšius vedė architektę Gilma Teodora Gylytė.

Jurgis Didžiulis ir ir Erica Jennings

Liepos 15 d., muzikantas ir dainų kūrėjas Jurgis Didžiulis ir žinoma dainininkė Erica Jennings suka skirtingais keliais. Apie tai jie pranešė savo socialinio tinklo paskyrose.

„16 metų augome kartu. Mylėjome, mylėjomės, kūrėme muziką, paleidome į pasaulį nuostabius ir gražius vaikus, juokėmės, verkėme, dalinomės begale nepamirštamų akimirkų. Patyrėme daugybę iššūkių ir iškovojome daugybę pergalių. Kartu.

Vis dėlto, kad ir kaip vienas kitą mylėtume, kad ir kaip rūpintumėmės vienas kito gerove, kaip pora mes išaugome skirtingomis kryptimis.

Nepaisant to, mes visada išliksime vieninga šeima. Visada būsime šalia, kai vienam iš mūsų reikės palaikymo. O nuo šiol mūsų tikslas – tapti geriausiais kokiais tik įmanoma draugais ir tėvais“, – rašė jis.

Daugiau nei 14 metų santuokoje su muzikantu Jurgiu Didžiuliu praleidusi moteris šiandien yra laisva. Apie sprendimą skirtis pora paskelbė socialiniuose tinkluose vasarą, tačiau kas iš tikrųjų nutiko, abu plačiau nekomentavo.

Didžiulių šeimą daugelis laikė viena tvirčiausių ir gražiausių pramogų pasaulyje, todėl žinia apie skyrybas buvo išties netikėta. Erica sako, kad visuomenė dažnai susikuria savo paveikslus apie žymias poras, nors šių gyvenime vyksta daug paprastų dalykų, kurie nematomi viešai.

„Dvejus metus buvo labai sunku ir aš galvoju, kad gal dėl to nebenorėjau dainuoti, nebenorėjau eit ant scenos ir nenorėjau vaidint. Jaučiausi tiesiog praradusi save. Buvau susikoncentravusi tik į šeimą, į kitus, o kur esu aš? Kur yra Erica? Mano vadybininkas, kuris yra ir geras draugas, pasakė, kad padaryčiau pauzę. Ji labai man padėjo susidėlioti mintis, įsigilinti į save. Dabar aš vėl esu pilna energijos ir jau įrašinėju naują albumą“, – sako Erica.

Beveik septyniolika metų trukę santykiai su Jurgiu, pasak Ericos, buvo pilni laimės. Jiems gimė trys vaikai – du sūnūs ir dukrytė, tačiau bėgant laikui moteris pajuto, kad jos bei vyro judėjimo kryptys ėmė sukti į skirtingas puses. Kas nutiko?

„Norėjau, kad mes liktume kartu, nes man labai svarbu šeima, bet galiausiai supratau, kad mudviem nėra gerai“, – sako atlikėja.

O gal jų santykiams koją pakišo trečias asmuo? Erica juokauja, kad po skyrybų buvo gandų esą ji išsiskyrė dėl to, kad vėl būtų kartu su Viktoru Diawara.

„Man taip juokinga! Kažkada, labai seniai mes iš tikrųjų draugavome, bet gal tokios kalbos kilo po to, kai ir Viktoras pranešė apie savo skyrybas“, – sako Erica.

Viktoras ir Živilė Diawaros

Po 19 metų santuokos skirtingais keliais pasuko Viktoras ir Živilė Diawaros. Apie išsiskyrimą pora pranešė savo socialiniuose tinkluose.

„19 metų kartu. Ačiū už nuostabią kelionę visus šiuos metus! Šiandien aš – į Ispaniją, Vee – į Italiją Gyvenimas – anas dinamiškas #bestfriendsforever #singlelife #newbeginnings (angl. #geriausidraugaiamžinai #vienišasgyvenimas #naujospradžios)“, – rašė Živilė Diawara, socialiniuose tinkluose pasidalinusi asmenuke su Viktoru šalia lėktuvo.

Ta pačia nuotrauka pasidalinęs Viktoras rašė:

„Šiandien prieš 19 metų paprašiau šios nuostabios panelės telefono numerio. Per 19 metų – tiek daug nuveikta: Rio De Janeiro karnavalas, kelionė mašinomis į Afriką (Mali), „Euroviziją“ Graikijoje, „Loftas“, „Loftas Fest“ (bei daug kitų veiklų ir projektų) ir aišku – 2 patys nuostabiausi vaikai (Kipras ir Izabelė).

Šiandien Zee skrenda į Barceloną. Aš skrendu į Italiją“.

Laidoje „Pasikalbėkim“ žurnalistei Renatai Šakalytei Ž.Diawara atskleidė, kad skyrybos nebuvo impulsyvus ir greitas sprendimas.

„Gyvenimas dinamiškas, pokyčiai kartais yra reikalingi“, – šypteli moteris.

„Nebuvo taip, kad sprendimą skirtis priėmėme skubotai. Tikrai buvo daug, labai daug galvota, mąstyta. Iš pradžių niekam nesakėm, jog galvojam apie skyrybas. Tik mudu žinojom, kas vyksta. Kartu išverkėm, viską išjautėm ir išsišnekėjom tiek, kiek gyvenime turbūt nebuvom šnekėję.

Praėjom visus įmanomus etapus ir tada, maždaug po pusmečio, pranešėm vaikams. Anksčiau net nebūtume galėję to padaryti... Nesijautėm emociškai stiprūs“, – nuoširdžiai sako Živilė.

Kaip sako moteris, daugiausia apmąstymų apie santykius jiems su Viktoru suteikė karantinas: „Kai esi su savimi įsivardini, ko iš tikrųjų gyvenime nori ir kaip nori gyventi. Įvardini tai ir matai, ar tai sutampa su antrąja puse. Mums pasidarė aišku, kad esame labai skirtingi. Atėjo tas etapas, daug ką gavome vienas iš kito, nieko nekeisčiau.“

Ž.Diawara pripažįsta, kad po viešai praneštos žinios apie skyrybas sklandė įvairiausios kalbos. Daugeliui buvo nuostaba, kad ši pora nusprendė kartu nebebūti.

„Dažnai žmonės galvoja stereotipais, kad jeigu vyksta skyrybos, tai greičiausiai dėl trečio žmogaus. Kitas dažnas momentas – besiskirianti pora būtinai turi pyktis, svaidytis kaltinimais, viskas turi būti tik blogai. Mūsų atveju nieko panašaus nėra!

Dabar sutariame žymiai geriau, nei bet kada anksčiau. Ateina etapas, kai supranti, kad turi kažką keisti gyvenime ir keliauti kitur, tai ateina iš vidinio žinojimo. Aš nebeturiu jokių lūkesčių savo antrai pusei, todėl kur kas lengviau bendrauti, ieškoti kompromisų. Išties likome puikiais draugais“, – šypsodamasi sako Živilė.

Pasak moters, sprendimas skirtis yra priimtas judviejų abiejų ir tikrai ne vienpusis: „Abu jautėme, kad reikia kažką daryti. Tuos devyniolika metų bandėm ir ieškojom tų būdų, kaip viską pakeisti ir padaryti viską, kas yra geriausia. Pradėjome jausti patys, kad keičiamės, keičiamės vardan kito, o tai nėra, ko iš tikrųjų norime.“

„Mūsų šeimos modelio savo vaikams nelinkėčiau. Atvirai tai pripažįstu, mes abu tai pripažįstame. Jei tenka skirtis, man atrodo sąžiningiau vaikams parodyti tą asmeninę laimę, kai esi pats laimingas, tuomet viskas atrodo visai kitaip“, – kaip niekad atvira Živilė.

Gabrielius Liaudanskas-Svaras ir jo žmona Rima

Po kiek daugiau nei dvejų dešimtmečių santuokos metų pora pasuko skirtingais keliais.

Vilniaus miesto apylinkės teisme, spalio 20-osios rytą įvyko pirmasis skyrybų bylos posėdis, tiesa, bylos nagrinėjimas įvyko rašytiniu procesu, sutuoktiniai teismo salėje nesusitiko.

Pora skyrėsi bendru sutarimu, todėl santuoką pavyko nutraukti greitai – posėdis truko vos daugiau nei pusvalandį.

„Santuoka nutraukta abiejų pusių bendru sutarimu. Šį sprendimą dar galima skųsti per 30 dienų“, – naujienų portalui tv3.lt komentavo Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovė.

Prieš dvylika metų pora atnaujino santuokos įžadus Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, kurioje ir susituokė. Tą kartą Svaras dėkojo už kartu praleistus dešimt metų su žmona.

Sutuoktiniai augina du vaikus.

Žydrūnas Savickas ir Jurgita Vorobjovaitė

Dėl Žydrūno ir Jurgos Savickų santuokos nutraukimo į Vilniaus miesto apylinkės teismą buvo kreiptasi dar 2020 m. gruodžio 28 d.

Skyrybų iniciatorius – Ž.Savickas.

Parengiamasis posėdis turėjo įvykti birželio 16 dieną, tačiau buvo nukeltas ir dabar numatytas liepos 27-ąją.

Su žmona Ž. Savickas negyvena jau kelerius metus. Jų santuoka truko 11 metų – Žydrūnas Savickas su Jurgita Vorobjovaite susituokė pora 2010 metais Vilniuje, Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad praėjusiais metais sportininkas užsiminė apie santykių krizę.

„Neišsiskyriau su žmona. Šiuo metu negyvenu su žmona. Jau trejus metus gyvename atskirai, tačiau nesiskiriame. Jeigu gyvename atskirai, galbūt, ištiko santykių krizė.

Asmeninis gyvenimas turi būti privatus, todėl kalbėti nenoriu“, – anksčiau aiškino Ž. Savickas.

Artūras Zuokas ir Agnė Andriulytė

Vilniaus miesto apylinkės teismas padėjo galutinį tašką skyrybų byloje.

Teisme buvo sprendžiami pagrindiniai klausimai dėl santuokos nutraukimo, santuokoje įgyto turto padalijimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo jam priteisimo ir bendravimo tvarkos nustatymo.

Neseniai moteris pasikeitė pavardę ir tapo Agnė Andre – tai mergautinės – Andriulytės – pavardės sutrumpinimas.

Neigė santykių krizę

Tiesa, besiskiriantys sutuoktiniai nevengia apie santykius kalbėti viešai. Praėjusių metų pabaigoje pasirodė žinios apie byrančią Zuokų santuoką. Iš pradžių A. Zuokas viešai nepripažino, tačiau ir nepaneigė gandų, kad jiedu su žmona Agne pasuko skirtingais keliais iš karto po to, kai šis nesėkmingai pabandė tapti Vilniaus miesto meru. Tuo metu, A. Zuokienė portalui tv3.lt stebėjos, ką viešojoje erdvėje galėjo pasakyti jos vyras. Moters teigimu, santykių krizė judviejų neištiko.

Vėliau Zuokų namuose Vilniuje, Užupyje, kilo konfliktas, į kurį teko įsikišti policijos pareigūnams. Susisiekus su buvusiu Vilniaus meru, šis tikino, kad jokio konflikto nebuvo, tačiau Agnės Zuokienės advokatas patvirtino, kad nesutarimų tikrai būta. Prabilta net apie smurtą, tačiau A. Zuokas tai neigė. Nepaisant to, trečiadienio vakarą, kai jau atrodė, kad aistros nurimo, buvusio sostinės mero žmona „Facebook“ paskyroje pasidalino keistais prisiminimais.

Ketvirtadienio rytą A.Zuokas pasidalijo įrašu, kuriame pranešė, kad jo žmonai reikia pagalbos: „Nežinau, ką ir kaip rašyti, bet žinau, kad turiu kažkaip bandyti paaiškinti ar pasiaiškinti. Visą naktį ir rytą kalbuosi su savimi...

Agnei reikia pagalbos, kurios, deja, nei aš, nei dauguma artimųjų nebegalime suteikti. Prašau, palaikyti ją, nors tai ir nėra lengva. Per ilgą laiką artimųjų GAILESTIS virto NUOLAIDŽIAVIMU, o Agnei – paskata nesikeisti...

Vėliau susidūrėme su įstatymais, kurie išaukštindami „asmens paslaptį‘‘ sukuria būtent tokias situacijas, kuriose asmuo, kuriam labiausiai reikia pagalbos, paliekamas vienas su savo „paslaptimi‘‘. Ir tai vadinama žmogaus teise, nors ji veda į pražūtį. Sakoma, negalima kitam perimti žmogaus naštos. Galima tik žmogui padėti ją nusimesti, bet tik jam pačiam to norint. Kaip pasiekti ar pažadinti tą norą!

Prašau, nerašyti piktų ir užgaulių komentarų po Agnės įrašais, kurie yra apsvaigimo būsenos vaisius. Prašau, jei galite, rašykite: „Agne, tu gali padėti sau. Dėl savęs, ir dėl tų, kurie tave myli‘‘ – juk taip daug metų raginai moteris rūpintis savo sveikata. Būtent taip buvo parašyta ant rožinio autobusėlio, kurį aplankė šimtai tūkstančių moterų. Mielos moterys, prašau, dabar jūsų eilė paraginti Agnę susirūpinti savo sveikata.“

Pažeidė įstatymą

Įsiplieskus Zuokų skyrybų dramai etikos sargai paskelbė, kad Agnė Zuokienė pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą ir spręsdama šeimyninius nesutarimus pasinaudojo tarnybine padėtimi.

Vasario pradžioje Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pritarė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos pateiktomis išvadomis.

VTEK nutarė, kad A. Zuokienė pasinaudojo savo kaip Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narės Kontrolės komiteto pirmininkės pareigomis ir pažeidė sąžiningumo, skaidrumo, viešumo, padorumo, nesavanaudiškumo bei nešališkumo elgesio principus.

Perspėjo nusišalinti nuo A. Zuoko klausimų

Etikos sargai A. Zuokienei rekomendavo ateityje nusišalinti nuo bet kokių klausimų, susijusių su viešosios įstaigos Jono Meko vizualiųjų menų centru ir Jono Meko fondu.

Taip pat VTEK patarė nusišalinti nuo klausimų, susijusių su sutuoktiniu Artūru Zuoku ar šeima. Taip pat nuo su šeima susijusių kitų fizinių ar juridinių asmenų, svarstymo, derinimo, sprendimų rengimo ar priėmimo procedūrų tiek savivaldybės taryboje, tiek Kontrolės komitete ir bet kokia forma juose nedalyvauti.

Etikos sargai turės išaiškinti A. Zuokienei, kad jai nesilaikant rekomendacijų ir pakartotinai pažeidus įstatymus, tai bus laikoma šiurkščiu pažeidimu ir jai bus taikomos pasekmės.

Į skyrybas įpainiojo ir savivaldybę

Apie skausmingą skyrybų procesą A. Zuokienė pasakojo dar vasarą. Minėjo, kad į skyrybų procesą įsipainiojusi ir kita moteris, tačiau A. Zuokas tai neigė. Praėjusiais metais į skyrybas buvo įpainiota ir Vilniaus miesto savivaldybė.

A. Zuokienė buvo paskelbusi, kad sename sutuoktinių bute aptiko Jurgio Mačiūno „Fluxus“ kolekcijos darbų. Savivaldybė dėžes buvo išgabenusi, tačiau vėliau gražino įtarimams nepasitvirtinus.

Prisiminti visą situaciją galite šiame vaizdo siužete:

A. Zuokienė praėjusių metų vasarą tvirtino dokumente nerandanti „nė vieno žodžio“, kad daiktai priklauso J. Meko fondui.

„Esu fondo steigėja, ir man ne tas pats, kokie turtai pas mus guli. Jei jie įrodys, kad tai fondo daiktai, taip, aš priimsiu tuos daiktus ir ieškosiu vietos, kur juos eksponuoti, parodyti visuomenei. Fondo steigėja esu aš ir, šiuo atveju, šiandien tik aš galiu spręsti, kur tuos daiktus dėti, o ne kažkokie pašaliniai žmonės, viršijantys savo visus įgaliojimus“, – tuo metu piktinosi politikė.

A. Zuokienė praėjusių metų vasarą savivaldybę informavo radusi apie 100 dėžių su įvairiais J. Meko daiktais – žurnalais, knygomis, vaizdo įrašais bei pasidalino įtarimais, neva kai kurie daiktai galėjo būti iš savivaldybės įsigytos Jurgio Mačiūno „Fluxus“ kolekcijos. Savivaldybė daiktus išsivežė ir po savaitės vertinimų, patvirtinus, jog daiktai priklauso fondui, juos grąžino. Administracijos direktorius Povilas Poderskis atsiprašė už savivaldybės skubotus veiksmus.

Visiškai skirtingi

Laidoje „Prieš srovę“ politikas neslėpė, kad per beveik tris dešimtmečius trukusią santuoką jie išgyveno visko – ir nuopuolių, ir pakilimų ir jo manymu, šis kartas nėra kažkoks ypatingas, tiesiog būna, kad žmonių gyvenime ateina etapas, kai jie užsinori kardinaliai viską pakeisti. Matyt Agnei ir atėjo toks etapas.

„Mes esame su Agne labai skirtingi. Jei aš sakau, kad gražu, ji sakys, kad ne, jei aš sakysiu „lekiam“, ji – „palaukiam“. Ir taip buvo visada. Daug kas stebėjosi kaip būdami tokie skirtingi išvis galėjom būti kartu“, – atviravai kalbėjo A. Zuokas.

Paklaustas, ar jo širdis laisva šiuo metu, Artūras atsakė taip: „Aš noriu būti laimingas, kad manimi kažkas rūpintųsi, paklaustų, kaip gyvenu, vakarienę padarytų... aš gi tik žmogus. Bet šiuo metu prioritetai ne tie.“

Antanas Guoga ir Aistė

Politikas, verslininkas bei buvęs Seimo narys Antanas Guoga su žmona Aiste Guogiene pasuko skirtingais keliais. Birželio 1-ąją teismas nutraukė jų santuoką.

Poros skyrybas patvirtino Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovė. Pora skyrybų prašymą pateikė gegužės 10 dieną. Sutuoktiniai išsiskyrė abipusiu sutarimu.

Pasak teismo atstovės, sutuoktiniai teisme nedalyvavo. Įvyko rašytis teismo procesas.

Naujienų portalas tv3.lt bandė susisiekti su Antanu bei Aiste, tačiau nesėkmingai.

Primename, kad praėjusių metų vasarą pramogų pasaulyje netylo kalbos apie verslininko Antano Guogos bei jo žmonos Aistės Guogienės ištikusią santuokos krizę.

Šių kalbų pora tada nei patvirtino, nei paneigė, tačiau nesutarimus sutuoktiniai bent kuriam laikui paliko nuošalyje ir pasirodė populiariame sostinės vakarėlyje. Tą kartą sutuoktiniai buvo meiliai susikibę už rankų.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Civilinės santuokos ceremonija įvyko 2014 m. birželio mėnesį, Trakuose. A. Guoga pasipiršo mylimajai po metų draugystės, kovo mėnesį, per jos 32-ąjį gimtadienį.

Antanas Guoga ir Aistė Šlapokaitė susipažino viename Vilniaus naktinių klubų, o rimtai draugauti pradėjo praėjus pusmečiui po pažinties. Tuo metu Aistė sėkmingai dirbo modeliu ir dėl meilės atsisakė pelningo darbo pasiūlymo Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Tiesa, sutuoktiniai augina ir 2 sūnus: Herkų ir Taurą.

„Motyvuoti atletai“ – Arturas Swan ir Ieva

I.Swan laidoje „Pasikalbėkim“ pirmą kartą prabilo apie skyrybas.

Pasak I. Swan, susitaikyti su skyrybomis jai labiausiai padėjo karantino suvaržymai: „Labai padėjo pandemija, kad ir kaip tai baisiai skambėtų. Ji padėjo suprasti, ko tu nori iš gyvenimo. Dalis mano perversmo buvo tai, kad išvažiavau į Tenerifę.

Du su pusę mėnesio kasdien atsikeldavau su saule ir turėjau šalia vandenyną. Turėjau neišbandytų veiklų, tapau dar labiau pasitikinti savimi, laisvesnė. Kai esi užversta darbais, o tada atsiduri ten, kur šilta, žmonės laimingi, tampi toks pats.“

Stilistė tikina, jog sprendimas skirtis nebuvo lengvas. Visgi, ji šiandien gali pasidžiaugti – su buvusiu sutuoktiniu išliko draugais: „Nėra visiškai taip. Tas sprendimas neatėjo per dieną. Kiekvienas mano gyvenimo sprendimas – apgalvotas, išjaustas, išverktas. Viskas savo laiku, tikrai ne viskas iš karto.

Išsiskyrėme taikiai. Susitinkame išgerti kavos. Nemanau, kad gerai pyktis, kai daug bendrų veiklų, gyvename viename mieste. Kad išliktum draugais, reikia būti protingais, daug kalbėtis.

Širdžiai neįsakysi. Nei pasirinksi žmogų pagal kažkokį sąrašą, nei yra kažkokių taisyklių. Daugiau reiktų apgalvoti prieš priimant sprendimus, nors gyvenime jie vyko labai apgalvoti.“

„Vienu metu vaikus planavome, vėliau jau ne. Buvo viskas. Tai nebuvo skyrybų priežastis. Norėčiau vaikų. Ne dabar, nesakau, kad po pusmečio, bet kažkada tikrai norėčiau būti mama“, – gandus, esą išsiskyrė, nes nesutapo požiūriai į tėvystę, neigia I. Swan.

Egmontas Bžeskas ir jo žmona Reda Bžeskienė

Prodiuseris Egmontas Bžeskas ir jo žmona Reda Bžeskienė teismo duris varstė jau daugiau nei 3 metus. Galiausiai pora oficialiai išsiskyrė.

Poros santuoka oficialiai nutraukta. Teismas pripažino abiejų sutuoktinių kaltę. Buvę sutuoktiniai per 30 dienų gali apskųsti teismo sprendimą.

Poros pykčiai vyksta ne tik teismuose, prieš metus socialiniuose tinkluose pora susikibo dėl vaikams padovanotų dviračių. E.Bžeskas pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame smagiai leidžia laiką su vaikais. Jie važinėjosi su tėčio padovanotais dviratukais, o šalia to paviešino ir buvusios žmonos žinutę, kurioje ši rašo, jog dviračių būklė nėra patenkinama.

Tą kartą naujienų portalui tv3.lt Egmontas papasakojo savo istorijos versiją bei atsivėrė apie tai, kodėl nepanašu, kad greitu metu jų skyrybų byla pagaliau bus užversta. Ir nors prisipažino niekuomet nenorėjęs apie skyrybas kalbėti viešai, E. Bžeskas nusprendė nutraukti tylą ir pateikti savo versiją – jis tiki, kad žmonės patys atsirinks, kuo tikėti.

„Facebook“ pasidalijote, kaip su dukrelėmis važinėjate dviračiais, o prie vaizdo įrašų pridėjote ir iš Redos žinutę, kurioje ji teigia, kad dviračiai nėra geri. Kas tiksliai atsitiko?

Gavau pakankamai piktą žinutę iš žmonos. Mes visą dieną leidome su vaikais, važinėjome dviračiais, ir aš specialiai įdėjau vaizdo įrašą, kad žmonės matytų, jog viskas tikrai gerai su tais dviratukais. Nesiekiau pažeminti Redos, tiesiog norėjau pajuokauti, kad visada liekame kalti.

Taip, jie buvo nupirkti padėvėti, nes tuo metu, kai juos rinkau, dviračių parduotuvės dėl karantino buvo uždarytos. Ir Reda, ir vaikai buvo apie tai informuoti, o dviračių nuotraukos, kurias išsirinko mergaitės, buvo nusiųstos Redai, viskas buvo suderinta. Neįtariau, kad bus daroma pasaulinė drama. Tuos dviračius ir nupirkau, mergaitės jų laukė kaip stebuklo! Tada atsidarė ir dviračių parduotuvės, todėl papildomus ratukus uždėjome visiškai naujus, viskas buvo gerai, dviračiai patikrinti servise.

Nemaniau, kad ta žinutė „Facebook“ sulauks tiek dėmesio. Man buvo keista, kad taip piktybiškai buvo atsižvelgta į tai, kad nupirkau dviračius, o dabar dar labiau išvartyta, jog, neva, darausi reklamą, nesusitikinėju su vaikais.

Susidaro toks vaizdas, kad jei noriu būti su vaikais ir tam turiu laiko, pasimatymai yra specialiai ribojami – Reda sako, kad tėtukas darosi reklamą. O jei būnu išvykęs, tada eskaluojama, kad tėtukas praleidžia labai mažai laiko su vaikais. Tai – šmeižtas, kuriuo siekiama sumenkinti mane prieš visuomenę. Patikinu – visada būnu su vaikais kuo daugiau pagal galimybes, nes šiuo metu jos yra mano pats brangiausias turtas.

Su Reda santykius palaikote tik dėl vaikų?

Tikrai tik dėl vaikų – kitaip būtų be šansų. Abu stengiamės vaikams neparodyti mūsų įtampos – vaikai to tikrai nejaučia. Ir, tikiuosi, kad nejaus to ir toliau, jei visas šitas laivas neįsisiūbuos. Dabar man rūpi tik vaikų gerovė – matau spragų dabartinėje situacijoje, ir tikrai neliksiu tam abejingas.

Esate minėjęs, kad kartais jums su dukrelėmis sunku suplanuoti susitikimą – kodėl? Nepavyksta susitarti?

Man su vaikais pasimatyti leidžiama, tačiau dabar aš gyvenu Tenerifėje, turiu ten projektų. Tai buvo pirmas atvejis per visa laiką, kai 2 mėnesius praleidau vaikų priežiūrą, o grįžęs iškart patekau į kitą, karantininę situaciją, kai Reda buvo išvykusi į Ispaniją, o po to karantinavosi Lietuvoje, dar po to savaitę laukė [tyrimo] atsakymų. Dėl to su vaikais paleidau mėnesį karantine – tuo labai džiaugiausi, nedariau problemos, iš jos neprašiau pinigų, kaip tai daro ji.

Tačiau žmona pinigų dar mėnesį po to iš manęs reikalavo. Pasitaręs su advokatais, šio mėnesio neapmokėjau, nes tai – vaikams skirti pinigai, įskaitant papildomas išlaidas karantino metu. Ji teigia, kad turi maldauti iš manęs pinigų, tačiau tai – šmeižtas! Tik, žinoma, alimentus ji gauna nebūtinai 15 mėnesio dieną. Jei alimentus ji gauna 20 dieną, tai ji traktuoja kaip pastovų vėlavimą. Visos išklotinės yra teisme – ten viskas yra matoma.

Visada mokėjau alimentus pagal grafiką, o kai mergaitės būna pas mane, perku joms rūbus, žaislus ir t.t. Tai darau iš visos širdies ir būnu ramus, kad perku tai būtent joms. Mokėdamas Redai alimentus, nekontroliuoju, kur pinigai yra naudojami. Pastebėjau, kad vaikai pripratę prie greito maisto, vaikšto su netinkamais batukais, išskyrus tuos, kuriuos pirkau aš. Dėl to turėjome konfliktą – batukai turi būti ortopediniai.

Sakau tai dėl to, jog nenoriu prarasti kontrolės, kas išvis vyksta mergaičių gyvenime. Aš jų nevengiu, kaip teigia Reda. Aš jas galiu pasiimti savo globai ir nutraukti šią melagingą istoriją.

Man išvykus darbo reikalais į Tenerifę, pridavus visus reikiamus dokumentus, Reda mane padavė antstoliams ir su didžiausiomis sumomis teisiasi, kad aš buvau išvykęs į užsienį, ir nepasiėmiau tas kelias savaites vaikų. Pirmąkart girdžiu, kad jeigu vaikų nepasiimi, dar gauni papildomas baudas, nors ir moki alimentus. Aš ne prieš pasiimti jas grįžus papildomai, tačiau reikia tartis draugiškai – čia juk vaikų interesai. Bet turiu savo gyvenimą ir svarbius darbus, todėl negaliu kartais tenkinti jos visų piktybinių įgeidžių, prisidengus vaikų gerovės klausimais. Kai būnu Lietuvoje, noriu susitikinėti su vaikais daugiau nei priklauso, tačiau šiuo metu ji tai yra uždraudusi.

Jūsų skyrybos tęsiasi jau daugiau, nei 3 metus. Ar matyti galas?

Ne, nematyti. Yra pripainiota daug reikalų, kuriuos mini ir ji – kaip mes čia neva su mama ją puolam, kaip mes prašom pinigų. Tačiau taip nėra.

Aš, kaip vyras, gyvenime nieko neprašiau, o kaip tik, atvirkščiai, išlaikiau šeimą, nes Reda pradėjo dirbti visai neseniai. Nuo pirmo vaiko gimimo ji nedirbo, o man teko tikrai labai daug dirbti, kad išlaikyčiau šeimą, kad mokėčiau ženkliai didesnius alimentus, rūpinčiausi visais darželių apmokėjimais.

Ne paslaptis, kad Reda nedirbdama nuomojo mūsų šeimos namą. Lygiai taip pat ir Tenerifės namą ji kuo puikiausiai be mano sutikimo išnuomavo. Jos visas gerbūvis buvo sutvarkytas. Negana to, ji prisiskolino pinigų iš draugų, kuriuos turėjau padengti, ir Tenerifės namą paliko su didžiausiomis skolomis, kurias turėjau apmokėti. Esu sukaupęs visus reikiamus dokumentus.

Situacija yra labai keista. Aš tik ginuosi, nes tokia pozicija yra priimta nuo pat pradžių, kai išlindo tam tikri dalykai, kurių dabar tikrai nekomentuosiu. Ji iškart priėmė puoliko poziciją ir jos laikosi, todėl vaizdas susidaro toks, kad aš visada turiu gintis, nors iš tikrųjų nesuprantu, kodėl aš esu tam tikrais dalykais kaltinamas.

Pagrindinis mūsų su Reda konfliktas nuo pat pradžių buvo dėl matymosi su vaikais 7 paras. Kol vyksta ginčas dėl mūsų namo, aš net nuomodavau butą, kad būtų vaikų kambarys. Bet dabar matau, kad vaikai tampa turistais su lagaminais. Mergaitės atvyksta pas mane savaitei ir nakvoja, pripranta prie naujos vietos, nors pirmomis naktimis būna ir nemigos. O po to jos vėl patiria stresą, kai grąžinu jas mamai, nes tada jau būna pripratusios prie manęs. Tada nusprendėme, kad tą dalyką reikia daryti per darželį. Tai reiškia, kad vaikais mes keičiamės tik darželyje, kad vaikai nejaustų streso.

Vis dėlto vaikai iš tikrųjų turi gyventi savo miegamajame. Jei šiuo metu yra priskirta pilna globa Redai, manau, kad galiu pasiimti vaikus visai pilnai dienai tas 7 dienas per mėnesį, sudarydamas sąlygas dirbti, o naktimis turiu juos grąžinti į jų miegamąjį, dėl jų pačių gerovės. Tačiau tai buvo griežtai uždrausta Redos – ir toliau jas matysiu tik tada, kada esame sutarę.

Viskas ir dabar išvedžiojama taip, lyg aš daryčiausi sau reklamą, bet iš tiesų aš pirmąkart į „Facebook“ įsidėjau nuotrauką su vaikais, kaip mes leidžiame dieną. Tikėjausi, kad sekančią dieną lygiai taip pat jas mokinsiu su dviratuku važiuoti, bet buvo nuspręsta vaiku nebeduoti. Gal jai pasirodė, kad per gerai man gaunasi ir nebegalės manęs šmeižti, kad tėtis neprižiūri vaikų?! Redos išvada – jei vaikus aš jai grąžinu naktį, ir su jais leidžiu tik dienas, neturiu teisės su jais pasimatyti.

Susidaro toks vaizdas, kad Reda tiesiog nori pilnų 7 dienų per mėnesį atostogų. Tačiau jei Reda man tiek daug laiškų prirašo, kaip jai yra sunku, kaip ji patiria stresą ir negali dirbti, aš tada sakau kitaip – galiu tikrai pilnai pasiimti vaikus savo globai. Man šiai dienai rūpi tik vaikų gerovė, tik dėl vaikų aš dabar gyvenu ir dirbu, ir man yra labai skaudu, kad vaikais yra tiesiog naudojamasi.

Jei papasakočiau visą istoriją, kas čia vyksta, tai tikrai būtų realybės šou, kaip ji ir pati sako. Nežinau, kuo čia viskas baigsis, nes mano politika buvo apskritai nieko nekalbėti vardan to, kad vaikai kada nors gyvenime nesužinotų tikros tiesos, kaip su manim buvo elgiamasi tam tikru laiku. Tikrai, ranka prie širdies pridėjęs galiu pasakyti – nežinau, ar dar kuris nors vaikų tėvas patyrė tokia neteisybę.

Pateikė kitą įvykių versiją

Po šio Egmonto Bžesko įrašo „Facebook“ paskyroje užvirė dar didesnis konfliktas.

Naujienų portalui tv3.lt Reda Bžeskienė pasakojo, kad dviratukai – tik lašas jūroje.

„Niekada nebuvo taip, kad jam būtų draudžiama susitikti su dukromis. Pats gal nelabai turi noro ar galimybių. Visus pasimatymus su vaikais aš inicijuodavau ir aiškindavau, kodėl jiems reikia ir tėvo ir mamos. Visus konfliktus aiškinamės teisme, jam yra pritaikytos laikinos apsaugos priemonės. Dėl nebendravimo jis yra gavęs baudą. Dabar staiga jis pradėjo rodytis, kad yra labai geras tėtis. Nors iš tikrųjų jis nėra net pasveikinęs vaikų su gimimo diena. Net nepaskambino“, – pasakojo R. Bžeskienė.

Moteris tikino, kad konfliktas dėl dviratukų jai atrodo juokingas: „Tie dviratukai yra išpūstas reikalas. Tiesa, nežinau, kokio tikslo jis siekė, kuomet išplatino mano žinutes – save išaukštinti ar mane pažeminti. Tikrai nežinau. Man labai neskaniai atrodo, kuomet suaugęs vyras užsiima tokiais dalykais. Jam netoli 50-imt, o užsiiminėja netinkamais veiksmais. Ištraukia iš konteksto ir viską viešina. Galėčiau ir aš ištraukti žinutes iš konteksto ir paviešinti, kuriose rašo, kad neims vaikų. Čia yra tokie vaikų darželio žaidimai. Man atrodo, kad jie yra nereikalingi. Paviešintos žinutės manęs neįskaudino, tačiau jos buvo privačios. Turėjo teisiškai gauti leidimą, jeigu norėjo jas paviešinti.“

R. Bžeskienė įsitikinusi, kad vyras dabar nori apsimesti idealiu teveliu, todėl viešina jos žinutes, kurios išimtos iš konteksto.

„Jis bando žiniasklaidai ir visuomenei papasakoti, kad labai nori bendrauti su vaikais, bet negali. Tai yra netiesa. Visada jis galėjo ir gali su jais bendrauti. Tam aš net kreipiausi į teismą, kad nustatytų grafiką, kada jis tiksliai bus su vaikais. Kelių valandų pabuvimas su vaikais ir parodymas socialiniuose tinkluose, kad jis leidžia laiką su vaikais – neatspindi realios situacijos. Jis gal bando susirinkti kuo daugiau straipsnių, kuriuos galės parodyti teisme. Mat pasirodyti, kad yra geras tėtis ir bendrauja su vaikais. Niekada gyvenime nebuvo taip, kad aš neleisčiau jiems susitikti“, – kalbėjo pašnekovė.

Moteris atskleidė, kad jau 4 metus nebegyvena kartu. Per visą šį laikotarpį buvo tokių situacijų, kuomet jis nesilaikydavo žodžio: „Mes 4 metus kartu jau nebegyvename. Ieškinys skyryboms paduotas prieš 1 metus. 3 metus bandėme gražiai tartis, kaip čia bus. Kada jis galės būti su vaikais ir panašiai.

Buvo daug situacijų, kuomet jis netesėjo savo žodžio. Suruošdavau vaikus, o jis neatvykdavo jų pasiimti ar vėluodavo net kelias valandas. Tai trauma vaikams. Mes kartu nebegyvename, todėl ir man reikia planuotis laiką. Stengiuosi, kuomet būnu be vaikų – išnaudoti turiningai laiką.“

Kalbėdama apie teismo sprendimus, ji prisipažino, kad ir čia kyla daug nesutarimų. Vyras nori vaikais rūpintis tik tada, kada jam patogu. Jam atrodo, kad geriau būtų, jeigu vaikai visuomet miegotu pas mamą namuose.

„Jis nori būti toks tėvelis, kuris pasiima vaikus į parką, pabūna ir gražina atgal. Mano nuomone, vaikams reikalingas tėtis ne tik toks, kuris pabūna kelias valandas, papramogauja ir atveža atgal namo, o ir tokio, kuris pamokintų. Jis nori būti laisvas žmogus. Pamiršta, kad yra pareigos ir atsakomybės. Dėl to aš kreipiausi į teismą, kad būtų aiškumas man, jam ir vaikams. Teisme jam buvo pasiūlyta, kad jis galėtų bendrauti su vaikais kas antrą savaitgalį. Jam netiko. Tuomet pasiūliau, kad per mėnesį pabūtų 10 dienų. Sakė, kad jam netinka, nes per daug tiek dienų. Tada jis pasakė, kad norėtų 5 dienų. Teisėja nusprendė, kad bus 7 dienos per mėnesį, kuomet jam reikės būti su vaikais. Kuomet atėjo laikas vykdyti teismo nuosprendį, jis suprato, kad tai nėra jam patogu.

Su alimentais lygiai tas pats. Norisi kažkokio stabilumo. Jam yra nustatytos laikinos apsaugos priemonės dėl vaikų išlaikymo. Už kovo mėnesį jis nėra sumokėjęs alimentų. Nusprendė, kad jeigu vaikai pabus pas jį ilgiau, tuomet neturės mokėti alimentų. Taip negali būti net pagal įstatymą. Man atsibodo kiekvieną kartą jo prašyti“, – kalbėjo pašnekovė.

Anot jos, jų santykiai dabar nėra geri. Juos sieja tik vaikai ir teismai: „Mus sieja tik teismai ir vaikai. Jis ligi šiol prašo tūkstantinių sumų. Tas bendravimas – formalus. Jokio draugiško bendravimo nėra. Mes nesame geruose santykiuose, kad ir kaip bebūtų gaila. Aš iš jo nieko neprašau, jokio turto. Visų pirma, jeigu nori dalintis turtu – reikia jį turėti. Jis neturi jokio turto savo vardu. Aš turiu savo namą, kurį įsigijau dar iki santuokos. Pati jį įsigijau su paskola.

Man labai liūdna, kad Lietuvoje yra tokių vyrų, kurie prašo pinigų ir nenori mokėti alimentų. Nori bendrauti su vaikais tik tada, kuomet jam patogu. Geriausias nutarimas – kad jokio nebūtų nutarimo. Aš taip suprantu jo mąstymą. Jis tik vasario mėnesį susitiko su mergaitėmis, o situacija dėl dviratukų – cirkas, kuris nuaidėjo per visą Lietuvą. Dabar neturi daug veiklos, tad nusprendė, kad pabus geras tėtis.“

Primename, kad Egmontas ir Reda Bžeskai vestuves atšoko 2012 metų gruodį, Koh Samui saloje Tailande. Grįžę į Lietuvą jaunavedžiai santuoką užregistravo ir Vilniaus santuokų rūmuose. 2013 metų vasarą porai gimė dukra Amelija, 2016-aisias gimė antroji dukra.

Pora gyveno Kanaruose, Tenerifės saloje.