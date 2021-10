„Sisters on Wire“ vokalisto meilės istorija verčia iš koto: tėvai visai neplanuotai surado jam žmoną

Sakoma, kad meilė į širdį pasibeldžia tada, kai to mažiausiai tikiesi, o ir susipažįsta žmonės labai įvairiai, kartais net protu nesuvokiamose vietose. Vis dėlto ar kada esate girdėję kažką panašaus į tai, kad savo antrąja pusę kas sutiktų ne kur kitur, o būtent savo bute? Sunku patikėti, tačiau pasitaiko ir taip, o žinomos lietuvių grupės „Sisters on wire“ lyderis Olegas Jerochinas – gyvas to pavyzdys. Jau šį vakarą TV3 laidoje „Gero vakaro šou“ atlikėjas iš nuostabos privers aikčioti net ir visko mačiusius vedėjus.