Silvester Belt atskleidė daugiau detalių apie išskirtinį nosies papuošalą: „Žmonėms kyla klausimai“

Be jokios abejonės – ši, antroji gegužės savaitė skirta „Eurovizijai“. Didžiausias pasaulyje dainų konkursas šiais metais vyksta gegužės 7-11 dienomis. Jis rengiamas grupės ABBA gimtinėje Švedijoje, Malmės mieste. Šiemet prie „Eurovizijos“ bendruomenės jungiasi ir muzikinį numerį neseniai išleidęs „ELLE Lithuania“ – pristatomas išskirtinis laidų ciklas „ELLE on the GO with Ginta“.