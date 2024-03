Šiemet „Eurovizijos“ dainų konkurse – dideli pokyčiai: to dar niekada nebuvo

Pirmą kartą per visą konkurso istoriją 2024 m. „Eurovizijos“ pusfinaliuose žiūrovai išvys ir „Didžiojo penketo“ bei šeimininkės Švedijos pasirodymus.

„Didžiuoju penketu“ yra vadinamos šalys, kurios dėl gausaus finansinio indėlio į konkursą turi garantuotą vietą „Eurovizijos“ finale. Tai – Prancūzija, Vokietija, Italija, Ispanija, Jungtinė Karalystė ir renginio šalis šeimininkė.

Iki šiol „Eurovizijos“ pusfinaliuose buvo rodomas tik trumpas kiekvienos „Didžiojo penketo“ šalies pasirodymo įrašas iš repeticijos. Tačiau jau šiemet šių valstybių atstovai pusfinalio metu žengs į sceną ir atliks savo pasirodymus. Tiesa, „Didysis penketas“ vis tiek turės garantuotą vietą konkurso finale.

Burtų traukimo metu jau paaiškėjo, kuriuose pusfinaliuose pasirodys „Didžiojo penketo“ šalys. Jų pasirodymai bus įtraukti tarp tą pusfinalį dalyvaujančių kitų šalių, skelbia eurovision.tv.

Pirmajame pusfinalyje pasirodys:

Vokietija

Švedija

Jungtinė Karalystė

Antrajame pusfinalyje pasirodys:

Prancūzija

Italija

Ispanija

2024 m. „Eurovizijos“ dainų konkurso vykdomoji prodiuserė Ebba Adielsson pakomentavo šį sprendimą:

„Manome, kad dėl šio pakeitimo „didžiojo penketo“ šalims ir šaliai šeimininkei didžiajame finale bus sudarytos sąžiningesnės sąlygos, nes dabar jos turės galimybę pusfinalio scenoje pasirodyti „iš tikrųjų“. Be to, tai yra laimėjimas ir žiūrovams arenoje, ir žiūrovams namie, nes jie prieš didįjį finalą galės gyvai pamatyti visus šiais metais konkurse dalyvaujančius atlikėjus.“

Konkurso vykdomasis vadovas Martin Österdahl taip pat palankiai įvertino pokyčius:

„Pagaliau galėsime pamatyti, kaip didžiausios Europos šalys ir šeimininkės pusfinaliuose atlieka visas savo dainas, o tai reiškia, kad gerbėjai ir žiūrovai turės dar daugiau pramogų. Be to, kaip ir visi atrankos dalyviai, „Didysis penketukas“ ir šalis šeimininkė savo dainas „Eurovizijos“ scenoje gyvai atliks du kartus.“

Naujos taisyklės – ir balsavimo sistemoje

Be visa to, 2024-ųjų „Eurovizijoje“ laukia dar vienas pokytis, susijęs su balsavimo sistema. Gegužės 11 d., startavus dainų konkurso didžiajam finalui, balsavimas prasidės prieš pat suskambant pirmajai dainai.

Žiūrovai namuose galės atiduoti savo balsus visų dainų atlikimo metu, o ne laukti, kol pasirodys visi dalyviai, kaip tai buvo daroma nuo 1997 m., kai buvo įvestas viešas balsavimas (išskyrus 2010 ir 2011 m., kai balsavimas taip pat prasidėjo pasirodymo pradžioje).

Be to, gerbėjai, kurių šalys nedalyvauja konkurse, galės balsuoti už savo mėgstamiausias dainas beveik 24 valandas prieš prasidedant kiekvienam tiesioginiam pasirodymui. Balsavimas internetu kitose pasaulio šalyse prasidės iš karto po to, kai pasibaigs kiekvieno pusfinalio ir didžiojo finalo antroji generalinė repeticija, ir tęsis iki pat tiesioginių pasirodymų pradžios.

„Anksčiau balsavimas finale prasidėdavo, kai baigdavo dainuoti visi 26 dalyviai. Vietoj to norime suteikti galimybę žiūrovams įsitraukti nuo pat pradžių – jei pamatysite ką nors, kas jums patinka, turite turėti galimybę balsuoti iš karto. Taip pat, žinoma, galite palaukti iki apibendrinimo pabaigoje, kaip ir ankstesniais metais“, – apie pokyčius kalbėjo vykdančioji prodiuserė E. Adielsson.

Tai – dar ne viskas

Be visa to, „Eurovizijos“ organizatoriai skelbia, kad jau netrukus bus pranešta apie dar vieną didelį pokytį 2024-ųjų dainų konkurse. Tiesa, iškart priduriama, kad kai kurie dalykai liks tokie patys.

Kiekvienos dalyvaujančios šalies nacionalinė žiuri vis dar balsuos tik didžiajame finale (tai sudarys beveik 50% galutinio rezultato, o šiek tiek daugiau nei 50 % – žiūrovai balsai), o 10 geriausių kiekvieno pusfinalio dalyvių bus nustatomi tik publikos balsais.

Nepasikeis ir pusfinalių bei didžiojo finalo rezultatų pateikimas.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad „Eurovizijos“ dainų konkursas šiemet vyks gegužės 7-11 dienomis.

Burtų traukimo metu paaiškėjo, kad Lietuva pasirodys pirmojo pusfinalio pirmoje dalyje.