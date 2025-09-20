Ši nuotrauka atskleidė baisią žurnalistės ligą: pastebėjo akyliausia žiūrovė

Nors ši istorija buvo prieš kurį laiką, tačiau šiuo metu ir vėl ji pradėjo plisti internete. Dviejų vaikų mama ir „Network Ten“ reporterė vedė įprastą savo rubriką laidoje „Studio 10“ praėjusį penktadienį, kai jos kakle esantis guzas buvo akivaizdžiai matomas. Tą pačią dieną redaktorė su ja aptarė programos oficialiame „Facebook“ puslapyje gautą žinutę, rašo dailystar.co.uk.
Ten buvo rašoma: „Ar Antoinette Lattouf yra tikrinusis skydliaukę? Nenoriu juokauti ar erzinti – tiesiog labai sunerimau pamačiusi tai, kas rodoma per televziziją“.
Žinutę parašiusi žiūrovė – Wendy McCoy iš Viktorijos valstijos Werribee miesto – pripažino nesanti gydytoja, bet nuoširdžiai susirūpino pamačiusi guzelį.
Antoinette atviravo, kad perskaičiusi pirmiausia tik nusijuokė: „Buvau labai nustebusi“, – pasakojo ji leidiniui „10 daily“. Tačiau peržiūrėjusi laidos įrašą, savo akimis pamatė guzą.
„Buvau priblokšta,“ – sakė ji. – „Atrodė, kad turiu Adomo obuolį. Iš mano kaklo tikrai kažkas kyšojo.“
Šeimoje – tai nebe pirmas atvejis
Žurnalistė prisipažino, kad jos šeimoje yra buvę skydliaukės vėžio atvejų, tad ji nedelsdama kreipėsi į gydytoją.
„Po trijų kraujo tyrimų, ultragarso ir kompiuterinės tomografijos paaiškėjo, kad Wendy buvo teisi – turėjau didelę cistą, kurią būtina operuoti“ – sakė ji.
Antoinette paaiškino, kad virš balso stygų esanti cista buvo gerybinė, tačiau negydoma galėjo sutrikdyti kvėpavimą, kalbėjimą ir rijimą.
„Dažniausiai tokia būklė prasideda dar vaikystėje, o augdama cista ima matytis ir spausti gyvybiškai svarbias struktūras kakle,“ – pridūrė ji.
„Moterys yra labiau linkusios susidurti su šia problema, o nediagnozuota ar negydoma skydliaukės liga gali paveikti psichinę sveikatą, svorį, plaukus, nagus, sukelti nuovargį, balso pokyčius, raumenų silpnumą, kaulų problemų, širdies ritmo sutrikimų, o kai kuriais atvejais – net mirtį.“
Po diagnozės Antoinette susisiekė su žiūrove. Wendy prisipažino, kad iš pradžių buvo vos nesusilaikiusi ir nenorėjusi rašyti, nes bijojo pasirodyti lyg kištųsi į svetimus reikalus. „Bet tada pagalvojau: Et, tebūnie, nes guzas buvo toks ryškus, kaip šuns užpakalinė koja,“ – juokavo ji.
„Wendy, noriu tau padėkoti už tai, kad nepabūgai ir parašei man – visiškai nepažįstamam žmogui – ir paskatinai kreiptis į gydytoją,“ – sakė Antoinette. – „Tavo atsitiktinis gerumo gestas, tikriausiai, išgelbėjo mano karjerą.“
