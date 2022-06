„Šeštadienio gero kino vakaras“: neeilinė istorija apie pavydėtiną talentą turinčią mergaitę

Merė – į pirmą klasę besiruošianti eiti mergaitė, po mamos mirties auganti kartu su savo dėde Frenku. Jiedu džiaugiasi puikiu tarpusavio ryšiu ir gyvena gražų, paprastą gyvenimą. Tačiau viskas apsiverčia aukštyn kojomis jau pirmąją Merės dieną mokykloje, kai mokytoja išsiaiškina, kad mergaitė turi neeilinių gabumų matematikai. Joks uždavinys jai nėra per sunkus – mintyse ji gali sudauginti tokius skaičius, kokių net ir pati mokytoja be skaičiuotuvo pagalbos niekuomet nepajėgtų. Nepaisant to, jos dėdė Frenkas ir toliau nori, kad mergaitė, kaip ir kiti vaikai, eitų su bendraamžiais į mokyklą ir gyventų normalų gyvenimą, rašoma pranešime spaudai.

Tačiau čia įsikiša jos močiutė – Frenko mama. Supratusi, jog Merė – genijus, močiutė kuo skubiau nori ją imti auginti kitaip, mat yra įsitikinusi, kad buvimas vienoje klasėje su tokių pat gabumų neturinčiais vaikais, žudo jos talentą. Kadangi Frenkas priešinasi, gudri moteris netrukus sukurpia specialų planą ir bando vienas nuo kito atskirti tuos, kurie visiems žiūrovams jau iš pirmo žvilgsnio pasirodys neatskiriami. Kaip Merė ir Frenkas išgyvens šį iššūkį? Kokiu keliu norės pasukti pati Merė?

Pagrindinį vaidmenį šioje juostoje vaidinanti aktorė Mckenna Grace, neabejotinai yra vienas ryškiausių šių dienų mažųjų talentų Holivude. Negana to, ji ir realiame gyvenime matematiką laiko savo mėgstamiausiu mokslu. O štai jos dėdę įkūnijęs aktorius Chrisas Evansas, mažosios aktorės dievuku buvo dar anksčiau, nei jie pradėjo kartu dirbti – būtent jis suvaidino Kapitoną Ameriką, kurį M. Grace laiko mylimiausiu savo herojumi.

