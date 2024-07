Serialas „Šiogūnas“ nominuotas 25 „Emmy“ apdovanojimams

Serialas „Lokys“ (The Bear) susižėrė 23 nominacijas, o „Žmogžudystė tame pačiame pastate“ (Only Murders in the Building) – 21.

Tuo metu „Tikras detektyvas. Naktinė šalis“ (True Detective: Night Country) iš HBO katalogo su Jodie Foster pirmauja miniserialų ir antologijų kategorijoje su 19 nominacijų.

Nominantai buvo paskelbti per tiesiogiai transliuotą ceremoniją iš Los Andželo, o paskutinis 76-ųjų „Emmy“ apdovanojimų balsavimo etapas numatytas kitą mėnesį, prieš rugsėjo 15 dieną suplanuotą ceremoniją.

Draminiame seriale „Šiogūnas“, adaptuotame pagal Jameso Clavello istorinį romaną, vaizduojama prašmatni aplinka ir nepagražinta feodalinės šalies tikrovė.

Televizijos akademijos rinkikų neatbaidė tai, kad seriale gausiai naudojami subtitrai.

Tarp įvertintųjų buvo pagrindinius vaidmenis sukūrę Anna Sawai ir Hiroyuki Sanada, kuris naujienų agentūrai AFP sakė, kad nominacija jam buvo garbė, priimta su dideliu nuolankumu.

„Tai buvo puiki proga pasidalyti savo kultūra su pasauliu. Tikiuosi, kad tai taps atspirties tašku kitai kartai“, – sakė H. Sanada.

„Šiogūnas“, kurio dar du sezonai turi atsidurti ekranuose, yra tikras favoritas visose šių metų dramų kategorijose.

Tačiau stebėtina, kad nė vienai statulėlei nebuvo nominuotas Cosmo Jarvisas, suvaidinęs Anglijos jūreivį, atsidūrusį krante ir žiūrovams sukuriantį serialo pasakojimo rėmus, vaidmenį.

Dramos kategorijose „Šiogūnui“ konkurenciją sudaro „Netflix“ britų karališkosios sagos „Karūna“ (The Crown) paskutinis sezonas ir „Apple TV+“ serialas „Ryto šou“ (The Morning Show), kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka Jennifer Aniston.

„Lokys“

Tuo metu komedijų kategorijose pirmauja „Lokys“, įėjęs į istoriją su 23 nominacijomis.

Ankstesnis rekordas, pasiektas 2009 metais, priklausė situacijų komedijai su Alecu Baldwinu „30 Rock“.

„Lokys“, slogus pasakojimas apie gyvenimą, netektį ir brangaus restorano valdymo išbandymus, praėjusiuose „Emmy“ apdovanojimuose buvo pagrindinis nugalėtojas už savo debiutinį sezoną.

Šį kartą jis sugrįžo su dar ambicingesniu ir eksperimentiniu antruoju sezonu.

Puošnūs „Michelin“ žvaigždutės lygio patiekalų montažai čia derinami su tokiais epizodais kaip „Žuvys“ (Fishes) – valandos trukmės disfunkcinės šeimos portretą atskleidžiančia serija, kurioje per vieną kankinančią vakarienę išyra šeima.

Keista, kad „Lokys“ pateko į komedijų kategorijas, nors jame nagrinėjamos tokios opios problemos kaip sielvartas ir priklausomybė. Jis varžosi su tokiais serialais kaip „Gudrybės“ (Hacks), „Abbott Elementary“, „Žmogžudystė tame pačiame pastate“ ir „Pažabok savo entuziazmą“ (Curb Your Enthusiasm).

Ir „Šiogūnas“, ir „Lokys“ yra iš FX, „Disney“ priklausančio kanalo, kuris trečiadienį sulaukė savo dienos, mat taip pat „Emmy“ buvo nominuoti „Fargo“, „Feud: Capote vs The Swans“, „Welcome to Wrexham“ ir „Ką mes veikiame šešėliuose“ (What We Do in the Shadows).

„Tikras detektyvas“

Miniserialų ar antologijų kategorijose kaip visada gausu populiariausių kraują stingdančių hitų.

„Tikras detektyvas. Naktinė šalis“ – ketvirtoji tamsaus kriminalinio antologinio serialo „Tikras detektyvas“ (True Detective) dalis, kurios veiksmas šįkart persikėlė į Aliaską – šiemet surinko daugiausiai nominacijų.

Dukart „Oskaro“ laureatė J. Foster atsidūrė tarp „Emmy“ nominantų kaip geriausia pagrindinį vaidmenį sukūrusi aktorė.

Tarp kitų pretendentų šioje kategorijoje – „Netflix“ produktas „Elniukas“ (Baby Reindeer), adaptuotas pagal škotų komiko Richardo Gaddo tamsią istoriją apie jo susidūrimą su persekiotoja.

Pasauliniu fenomenu tapęs serialas, įžiebęs ir ginčų, kai moteris, teigianti, kad tai pagal jos portretą sukurta istorija, padavė „Netflix“ į teismą, pelnė 11 nominacijų, įskaitant vieną pačiam R. Gaddui.

Nominacijų miniserialų ar antologijų kategorijoje sulaukė ir „Fargo“, „Ripley“ ir „Chemijos pamokos“ (Lessons in Chemistry).

Netikėtai tarp nominuotųjų nepateko Kate Winslet (Keit Vinslet), suvaidinusi HBO „Režime“ (The Regime), ir Emma Stone iš „The Curse“.

76-oji „Emmy“ apdovanojimų ceremonija bus antroji, vyksianti 2024 metais, nes praėjusių metų ceremonija dėl Holivudo streikų buvo nukelta į sausio mėnesį.

Joje bus pagerbti televizijos serialai, kurie buvo parodyti nuo 2023 metų birželio iki 2024 metų gegužės.