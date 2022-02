Sergejus Maslobojevas – apie naują amplua, darbą naktimis ir šeimą: viską suderinti labai sunku

Pats Sergejus pripažįsta, kad tarp savęs ir savo personažo Artūro jis mato daug panašumų – abu yra kovotojai, kovos menų aistruoliai.

„Jo ir mano charakterio bruožai labai panašūs, taip pat ir aistra kovos menams. Bet mūsų gyvenimo istorijos labai skiriasi. Aš niekada nebuvau pareigūnu ir niekad juo nenorėjau būti, bet tai padaro pačią vaidybą dar įdomesnę, kai turi įsijausti į jo personažą ir vykdyti veiklą seriale, kurios niekada neteko vykdyti realiame gyvenime“, – dalijasi aktorius.

Nors ir veikėjo pokyčiais vyras nėra labai patenkintas, jis mano, kad tai yra tik dar vienas iššūkis, kurį reikia įveikti būnant aktoriumi.

„Praeitame sezone buvau slaptas agentas, integruotas į nusikalstamą grupuotę, o šiame sezone vaidinu antraeilį pareigūną, kuris padeda pagrindinei tyrėjai ir vis bando užkariauti jos dėmesį. Negaliu sakyti, kad esu patenkintas savo vaidmeniu šiame sezone, bet juk vaidyba ir yra apie tai. Nesvarbu, kas patinka, o kas ne, ir ar personažas tau artimas ar ne, vis vien reikia šiek tiek pamedituoti apie jį, apie jo mąstymą bei elgesį ir stengtis atlikti vaidmenį geriausiai“, – pasakoja S. Maslobojevas.

Išsipildžiusi svajonė

Sergejus jau porą metų įkūnija kriminalistą, tačiau neslepia, kad norėtų save išbandyti ir kitokiuose vaidmenyse. Anot vyro, darbas filmavimo aikštelėje yra garbė, nes tenka dirbti su tikrais šios srities profesionalais:

„Peržiūrėjęs „Gaujų karus“, labai norėjau padirbėti su Karoliu Kasperavičiumi (Demonas), bet šį sezoną teko tik kartelį susitikti su juo aikštelėje, bet bendrų scenų neturėjome. Visada yra didelis malonumas stebėti, kaip dirba Lietuvos grandai, tokie kaip Albinas Keleris, Vytautas Rumšas, Kęstutis Jakštas, Liubomiras Laucevičius, Dainius Kazlauskas bei kiti. O dirbti su jais yra ne tik malonumas, bet ir šiokia tokia garbė.

Stebiu kaip jie dirba, kaip staigiai persijungia iš savęs į jų įkūnijamą personažą, kaip keičiasi kalbos maniera, veido mimika bei kaip jie išreiškia savo emocijas. Nors ir girdžiu gerų atsiliepimų apie savo vaidybą, tikrai turiu dar ko pasimokyti iš jų.“

Vyras neslepia, kad nuo pat mažens svajojo apie aktorystę. Tačiau pagaliau išsipildžius svajonei ją teko derinti su profesionalia sportininko karjera bei šeimos pagausėjimu. O tai nėra taip lengva.

„Aš esu žmogus su daugybe specialybių bei veiklų. Be galo sudėtinga viską suderinti, bet kažkam skiri prioritetą, o kažkuriuos darbus tenka atlikti naktį prie kompiuterio. Be jokios abejonės, kol aš aktyvus atletas, mano prioritetas yra sportas, po to aktorystė, tada šeima, treniravimas, Youtube ir visa kita“, – atskleidžia jis.

Viską sunku suderinti

O kaip gi darbas filmavimo aikštelėje? Pasirodo, kad aktorystė vyrui neatnešė tiek daug spaudimo, o atvirkščiai – su aktoriais užsimezgė šiltas ryšys, dėl kurio aktorystė neatrodo kaip darbas.

„Aikštelėje su visais jaučiami labai šilti santykiai, jokio spaudimo vienas kitam nejaučiame, jei tekstas būna primirštas ar ne iki galo išjausta emocija. Visi stengiasi palaikyti, padėti, paaiškina, palengvina situaciją. Tas tikrai džiugina. Kartais jaučiuosi, lyg į draugų susitikimą atvažiuoju.

Nors po ilgos darbo dienos jaučiuosi labai išsekęs ir išspaustas. Tad namuose šeima mato tik manęs likučius“, – pripažįsta jis.

Tolimesnis planas – tęsti aktorystę ir toliau save išbandyti skirtinguose vaidmenyse. O ir tarp sporto ir aktorystės galima įžvelgti panašumų:

„Aktorystė man pačiam, ypač dirbant tokiame kolektyve, tikrai atneša ne mažai malonumo. Nuo vaikystės norėjau vaidinti, tad tai yra vienas iš vaikystės svajonių išsipildymas. Kaip ir kovos menai, aktorystė yra dar vienas būdas išreikšti save. Tad labai džiaugiuosi tuo, kad esu čia.

Buvau kalbėjęs su Ramūnu Rudoku, kad norėčiau nusifilmuoti viename iš „Gaujos karų“ serialų, ypač jei tema būtų apie Klaipėdą. Vaidyba mane sužavėjo nuo pirmos dienos, tad aš su mielu noru tęsiu šią veiklą ir po savo sportinės karjeros.“

