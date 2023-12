Sergejus Maslobojevas jau po truputį sveiksta ir gyja po atliktos nosies kriauklės operacijos. Jam ją šiek tiek patrumpino ir tokiu būdu praplatino kvėpavimo takus, kaip teigė pats.

Gydytojo staigmena privertė susimąstyti

Tiesa, gydytojas padarė „siurprizą“ – ne tik atliko minėtą operaciją, bet ir plastinę.

Naujienų portalui tv3.lt Sergejus teigė, kad gydytojas norėjo padėti.

„Neatsiklausus gydytojas norėjo nuveikti gerą darbą ir dar papildomai padarė plastinę. Pas mane pertvara nuo smūgių yra sustorėjusi ir kremzlė kokius penkis kartus didesnė.

Atpjovus gabalėlį kremzlės, pridėjo jos viršuje ir vizualiai padarė patiesinimą. Pačią nosį visiškai tiesinsiu po savo karjeros“, – pasakojo jis.

Kovotojas tikino net nepagalvojęs apie galimybę pasidaryti plastinę. Kiti jam sakė, kad neapsimoka, tektų laužti kaulą, o toliau boksuojantis vėl atsistatytų, tad geriau pabaigti karjerą ir tada.

O šis daktaras tarė: „Žinau, kad vienas gyveni, padarysiu, kad mergom patiktum labiau. Jeigu nepatiks, galėsi pas mane ateit gyvent, nes irgi vienas gyvenu.“

Sergejų rezultatas džiugina:

„Dabar aptinimas šiek tiek praėjo ir galiu pasakyti, kad graži nosis, pasidarė švelnesni veido bruožai. Tikrai esu patenkintas“, – šypsojosi S. Maslobojevas.

Bemiegės naktys, klaikus skausmas ir kraujas

Visa savaitė po operacijos, anot kikboksininko, buvo katastrofiška.

„Miegoti praktiškai neįmanoma, penkis kartus per dieną reikia plauti, tepti. Nosis visada užsikimšusi. Pučiu ją su kraujais ir gleivinėmis. Naktį neįmanoma kvėpuoti, keldavausi po 12 kartų pūsti nosį. Perštėjo gerklę, veidą.

Visą savaitę buvau be miego. Jau užvakar miegojau neblogai ir vakar galvojau, kad prabūsiu be vaistų, bet buvau viename renginyje iš kurio turėjau atsiprašyti, nes prasidėjo akių ir nosies perštėjimas. Bet sakė, kad čia yra normalu ir po savaitės ar dviejų jau kvėpuosiu normaliai.

Šiandien gydytojas išvalė nosį su aparačiuku ir aš pirmą kartą galėjau įkvėpti tiek daug oro, jis buvo toks gaivus, net šnerves degino. Pasijutau toks gyvas. Bet po to vėl ėmė rinktis gleivės ir vėl užsikimšo.

Be to, jau leido sportuoti, tai bandysiu. Be kontakto, aišku, bet bent jau pajudėsiu.“

Kai žmogus negali pilnai kvėpuoti per nosį, tą kompensuoja kvėpuodamas per burną, teigė Sergejus. Tai buvo viena iš priežasčių, kodėl jis nusprendė gultis ant operacinės stalo.

„O kvėpuojant per burną, daug deguonies nueiną į skrandį. Mes negauname pakankamai deguonies nei į smegenis, nei į raumenis, todėl rezultatai prastėja. Be to, buvau pradėjęs knarkti, tad norėjosi viską panaikinti, dėl to dariausi operaciją.

Savaitės ar dviejų bėgyje būsiu sveikas kaip ridikas“, – naujienų portalui tv3.lt sakė S. Maslobojevas.