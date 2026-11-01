Sekmadienio vakarą TV3 eteryje – Emilio Vėlyvio „Piktųjų karta“

Filme vaidina aktorių žvaigždynas: Vytautas Kaniušonis, Ingeborga Dapkūnaitė, Ainis Storpirštis, Vaidotas Martinaitis, Mindaugas Papinigis, Toma Vaškevičiūtė, Donatas Šimukauskas, Saulius Siparis, Elvyra Žebertavičiūtė, Dalia Michelevičiūtė, Marius Repšys ir kiti.
TV3 eteryje – Emilio Vėlyvio šedevras
Gintas dirba policijos komisaru mažame, rodos, idiliškame miestelyje. Vieną dieną Gintas nusprendžia kandidatuoti į miestelio merus.
Būtent tada jis yra apkaltinamas savo kolegos, o kartu ir savo geriausio draugo, nužudymu. Vienas po kito žiauresni nusikaltimai įtraukia visą miestelio politinį elitą, primindami apie trisdešimties metų senumo KGB detektyvą.
Savo trileriu režisierius E. Vėlyvis primena, kas vyko 1990-aisiais, kai buvo karštligiškai naikinamos, slepiamos, o taip pat – parduodamos slaptosios KGB bylos.
Filmo herojai kalba apie tai, kad neišaiškinus KGB agentų nepriklausomybės atgavimo laikotarpiu, jie gali suslėpti visus galus, išversti kailį ir toliau esą dirbti Tėvynės labui.
Režisieriaus E. Vėlyvio filmas „Piktųjų karta“ ne tik kritikų buvo įvertintas itin palankiai, bet Lietuvoje ir žiūrovai net penkis mėnesius aktyviai lankėsi kino teatruose.
Emilio Vėlyvio „Piktųjų karta“ – jau šį sekmadienį 20:00 per TV3 televiziją!
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