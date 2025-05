Šeimyninę dramą išgyvenanti Victoria Beckham viešai kreipėsi į sūnų

Beckhamas, vilkėdamas šviesiai rožinį kostiumą ir segėdamas rožę, pavadintą karaliaus garbei, pasirodė puikios nuotaikos susitikime su karaliumi Karoliu ir karaliene Camilla „Highgrove Shop“ stende. Visos šio stendo pajamos skiriamos „The King's Foundation“, kurios ambasadoriumi Beckhamas yra jau metus, rašo mirror.co.uk.

Kalbėdamas su karališkąja pora, Davidas užsiminė apie savo žmoną, mados dizainerę Viktoriją Beckham, kurią karalienė Camilla sutiko dar kovo mėnesį per renginį, skirtą „Women of the World“ organizacijos 15-mečiui.

„Ji laikosi labai gerai. Šis savaitgalis buvo įtemptas, bet labai smagus“, – sakė Davidas. Juokaudamas apie savo jubiliejų, jis pridūrė: „Pagaliau – 50!“

Beckhamų šeimoje – įtampa

Karalius paklausė, ar Davidas gavo jų dovaną gimtadienio proga. „Taip, tai buvo neįtikėtina. Ačiū, labai malonu“, – atsakė Beckhamas. Karalienė Camilla taip pat pasidžiaugė: „Malonu vėl tave matyti. Smagu, kad gavai rožių.“

Šis susitikimas įvyko netrukus po pranešimų, kad Davido sūnus Brooklyn, praleidęs tėvo gimtadienį, susitiko su princu Harry ir Meghan jų viloje Montecito. Manoma, kad Harry, kuris pats yra nutolęs nuo savo šeimos – tėvo Karolio III ir brolio Williamo – išreiškė paramą Brooklynui, kuris, kaip teigiama, taip pat išgyvena sunkų laikotarpį santykiuose su savo tėvais.

Tuo tarpu „sugniuždyta“ Victoria Beckham socialiniuose tinkluose kreipėsi į savo sūnų Brooklyn. 51-erių buvusi „Spice Girls“ narė „Instagram“ paskyroje pasidalijo šeimos nuotrauka, kurioje matyti visi keturi jos vaikai – 26-erių Brooklyn, 22-ejų Romeo, 20-ies Cruz ir 13-metė Harper – kartu su jos tėvais Tony ir Jackie Adamsais.

Prie nuotraukos buvo parašyta: „Mes abu jus labai mylime“, o įrašo aprašyme pažymėti jos motina bei trys sūnūs. Žinutė, rodos, skirta parodyti meilę ir vienybę.