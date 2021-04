Šaulytė pasiryžo ekstremaliems pokyčiams: apsispręsti padėjo vyras

Ekstremalūs pokyčiai įvyko vos per vieną valandą prestižiniame Kauno salone. Viktorija jau kurį laiką buvo šviesiaplaukė ir, žinoma, šviesūs plaukai neapsiėjo be pasekmių – nutrupėjo merginos taip saugomas plaukų ilgis, rašo pranešime spaudai.

„Vieną rytą pabudau ir supratau, kad be proto pasiilgau savo ilgų plaukų, šukuoti juos, liesti, tas jausmas, kai turi ilgus ir gražius plaukus yra neapsakomas. Jau dabar, priauginimo metu, su kiekviena sruoga jaučiu, kaip auga pasitikėjimas savimi!“, – pasakojo mergina.

Viktorija grožio saloną, kuriam patikėjo savo plaukus, rinkosi atsakingai: „Norėjau patikėti plaukus tik į patikimas rankas. Tai išsirinkau vieną žymiausių plaukų priauginimo studijų esančią Kaune. Apie šią studiją buvau girdėjus labai daug gerų atsiliepimų iš artimos aplinkos, todėl nusprendžiau, kad grožiui atstumas ne riba, ir su traukiniu atvykau iki Kauno.

Važiuoti su traukiniu po ilgo laiko buvo smagi pramoga. Be to, mano šeima iš Kauno, todėl visada smagu sugrįžti. Su grožio salono savininke Gintare Eimantaite buvom susipažinę jau per „Elitera“ studijos 7-ąjį gimtadienį, per kurį teko pasimatuoti pridėtinę kasą. Ko gero nuo tada ir neapleido mintis prisiauginti plaukus“, – juokėsi mergina.

Meistrė Gintarė Eimantaitė kartu su Viktorija pasirinko „ombre“ plaukų sruogas, kad efektas taptų maksimaliai natūralus: „Visada stengiamės įvertinti viską: kliento šaknų spalvą, kaip dažnai vaikšto į kirpyklą, kaip nešioja plaukus, ar mėgsta rištis ir panašiai. Tik tada galima pasiekti maksimaliai kokybišką rezultatą, kuris bus ne tik gražus bet ir patogus pačiam klientui.“

Apie plaukų priauginimo procedūrą V.Šaulytė užsiminė vyrui, jis ją tik padrąsino: „Vyrui labai gražu ilgi plaukai. Kaip jis sako – „ilguose plaukuose slypi moteriškoji energija, kurią ji ištransliuoja, tai padaro moterį ypatinga“. Taip vyras man padėjo apsispręsti.“

Paklausus Viktorijos, kokiomis plaukų priežiūros taisyklėmis ji vadovaujasi, atsakė, kad pagrindinis dalykas – niekada neprisirišti prie vienų priemonių. Mergina pabaigus vienas priemones keičia kitomis, tam, kad plaukas nepriprastų ir efektas išliktų visada.