Apie tai, kad, pasibaigus stovyklai, sausio 7 – osios vakarą nieko neplanuotų, Sauliaus jo mylimoji paprašė iš anksto. Sukaktuvininkas sakė supratęs, jog ji kažką organizuoja, tačiau nemanė, jog tai bus susiję su draugais ir įprastu gimtadienio šventimu.

„Labai netikėta buvo staigmena. Tikrasis mano gimtadienis būna sausio trečią, o atšventėme mes sausio devintą. Fiziškai tikrąją dieną negalėjome jo švęsti, nes turėjau stovyklą ir daug darbų. Živilė man iš anksto pasakė, kad reikėtų pasipuošti, bet visas detales laikė paslaptyje.

Nemėginau Živilės „susekti“ ar kitaip išsiaiškinti, ką ji planuoja. Ir net apie tai daug negalvojau. Šmėkštelėjo tik mintis, kad gal kažkur pabūsime dviese“, – dalinosi jis.

Staigmeną kartu su Živile rengusių draugų prašymu komanda šventės kaltininkui specialiai pritaikė orientacinio žaidimo programėlę taip, kad jis, spręsdamas smagias užduotis, nukeliautų būtent iki to taško, kur jo laukė bičiuliai – „JazzBar“. Laisvės alėjoje įminti galvosūkius mėginančiai porai paskutinis klausimas pasufleravo, jog jie turi užsukti į su muzika susijusį pavadinimą turinčią vietą bei ten padaryti nuotrauką.

Saulius Skambinas prabilo apie mylimąją Živilę: „Tikrai nenorėčiau gyventi su tokiu žmogumi, kaip aš“ (19 nuotr.) Saulius Skambinas prabilo apie mylimąją Živilę: „Tikrai nenorėčiau gyventi su tokiu žmogumi, kaip aš“ Saulius Skambinas, Živilė Barzdaitytė (nuotr. Loretos Kondratės) Saulius Skambinas (Erlendo Bartulio nuotr.) +15 Saulius Skambinas ir Donata Virbilaitė prabilo apie greitį Saulius Skambinas ir Donata Virbilaitė ryžosi neeiliniam iššūkiui: tai prisimins ilgam Saulius Skambinas ir Živilė Barzdaitytė (nuotr. asm. archyvo) Saulius Skambinas ir Živilė Barzdaitytė (nuotr. asm. archyvo) Saulius Skambinas ir Živilė Barzdaitytė (nuotr. asm. archyvo) Saulius Skambinas ir Živilė Barzdaitytė (nuotr. asm. archyvo) Žinomi žmonės ruošiasi šventėms (nuotr. Paulius Grigaliūnas) Saulius Skambinas su mylimąja Živile (nuotr. Organizatorių) Saulius Skambinas su mylimąja Živile ir dukrele (nuotr. Organizatorių) Saulius Skambinas su mylimąja (nuotr. asm. archyvo) Saulius Skambinas su mylimąja ir vaikeliu (nuotr. asm. archyvo) Saulius Skambinas su mylimąja ir vaikeliu (nuotr. asm. archyvo) Saulius Skambinas su mylimąja ir vaikeliu (nuotr. asm. archyvo) S. Skambino dukrelės Milos krikštynų akimirkos (nuotr. diamond-photo.com) Saulius Skambinas (D. Budrio nuotr.) Živilė Barzdaitytė ir Saulius Skambinas (L. Kondratės nuotr.)

(19 nuotr.) FOTOGALERIJA. Saulius Skambinas prabilo apie mylimąją Živilę: „Tikrai nenorėčiau gyventi su tokiu žmogumi, kaip aš“

Priartėjęs prie stilingojo baro S. Skambinas sako per langą pastebėjęs patalpos viduje savo veidą ir net kelias akimirkas negalėjęs suprasti, kaip tai įmanoma.

„Užėjau į tą barą, o ten gal trisdešimt žmonių užsidengę mano veidu buvo. Nupurtė lengvas šokas tą akimirką. Paskui namuose atšventėme ir pavakarieniavome”, – portalui tv3.lt kalbėjo Saulius.

„Taip sutrikau, kad ilgoką laiką net nelabai žinojau, ką pasakyti. Manęs laukė kaukėmis veidus prisidengę draugai ir, būsiu atviras, sukilo tokie kiek siurrealistiiai jausmai“, – sako S. Skambinas.Be draugų apsikabinimų ir sveikinimų, sukaktuvininko laukė ir dar kelios staigmenos.

Stebinti mėgsta

Paklaustas, ar dažnai jis su mylimąja stebina vienas kitą, vyras tikina, kad staigmenų jų gyvenimuose galėtų būti ir daugiau – tam trukdo judrus ir lekiantis gyvenimas.

„Kartais tenka stebinti, bet mūsų gyvenimo tempas yra gan greitas. Kadangi daug laiko praleidžiame dirbdami, to tikrojo laiko šventėms ir staigmenoms nelabai lieka. Todėl ta Živilės staigmena mane labai ir nustebino–- kurį laiką negalėjau nusipurtyti to šalto dušo. Gimtadieniai mūsų irgi dažnai pasitaiko per pačius darbymečius, kada jų negalime surengti“, – kalbėjo S. Skambinas.

Renginiai, darbas žmonių apsuptyje – tai pašnekovo kasdienybė. Kaip tikina pats vyras, kartais jis pavargsta tiek nuo žmonių, tiek nuo minios šurmulio, todėl po darbų nori ramybės.

„Aš labai gerbiu žmones. Man labai patinka bendravimas ir ta energetinė kaita, emocijos. Aišku, visame kame yra saikas – kartais atrodo, kad taip pervargsti nuo žmonių ir norisi tik namuose užsidaryti. Mane labai paveikė ir prabėgęs karantinas – tada laisvalaikį išmokau leisti tarp keturių sienų. Kada baigėsi karantinas, supratau, kad kažkas pasikeitė – iki tol buvau labai bendraujantis žmogus, bet paskui kažkas persilaužė. Nors ir traukia mane į žmones, vis daugiau pastebiu, kad linkstu į namus“, – sako jis.

Kadangi organizavo vaikų stovyklą, didelę dalį savo laiko vyras praleido vaikų apsuptyje. Jis tikina, kad su mažaisiais jis sutaria puikiai, o šie jam padeda jaustis lyg jis vėl grįžtų į vaikystę.

„Nors vaikai truputį siurbia tavo energiją, tarp jų jaučiuosi gerokai jaunesnis, norintis žaisti. Manau, kad kažkiek suvaikėju, – šypteli jis. – Visada mėgaujuosi nesuvaidinta vaikų emocija – ji tikra ir nuoširdi. Tarp mažųjų gali pasidžiaugti žmonių tyrumu – jie nėra sugadinti gyvenimo, jie nemoka taip manipuliuoti, kaip kad moka suaugę. Su vaikais būti labai gera“, – neslepia S. Skambinas.

Pašnekovas atskleidžia, kad labiausiai jį žavinti pašnekovės pusė atsiskleidžia tada, kai reikia kažką organizuoti ar kažką nuveikti.

„Ji yra labai energinga, labai moka džiaugtis gyvenimu. Ji visada nori eiti judėti, patirti, nuo jos trykšta jaunatviška energija ir tai man labai patinka. Ji dažniausiai būna iniciatorė, kuri siūlo eiti į kiną, pavakarieniauti. Ji mūsų šeimoje yra pagrindinė šilumos kūrėja. Ji visada mintį pasėją, mes ją išpildome“, – sako jis.

Pats Saulius tikina, kad jis su partnere – skirtingi kaip diena ir naktis.

„Mes esame labai skirtingi. Tačiau manau, kad tokie patys žmonės poroje gyvena labai liūdnai. Manau, kad jei skirtingi žmonės į šeimą atneša savo energetiką, požiūrį, tada gaunasi toks turiningas ir gražus šeimos modelis. Jei poroje žmonės vienodi, gaunasi pilkas ir liūdnas šeimos modelis. Poroje žmonės turėtų būti skirtingi – taip išėina turiningas gyvenimas.

Bėgant laikui poroje apsišlifuojame vienas kito aštrius kampus, atsiranda daugiau gyvenimo spalvos. Kartais pagalvoju, kad tikrai nenorėčiau gyventi su tokiu žmogumi, kaip aš. Nežinau, kaip Živilė gali su manimi būti. Neįdomu būtų, jei neturėtume skirtumų”, – teigia jis.