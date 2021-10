Saulius Prūsaitis ir Iglė po trejų metų vėl drauge: prireikė laiko

Dainininkas planuoja aplankyti net 11 miestų. Stilingais įvaizdžiais garsėjanti scenos žvaigždė naujai naujametinei programai pasirinko madingą pipirmėčių spalvos kostiumą, rašoma pranešime spaudai.

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Saulius Prūsaitis ir Iglė

„Žmonės iškart po pirmos mūsų su Igle dainos manęs klausė: kada bus antra? Neturėjau atsakymo, leidau viskam vystytis natūraliai. Prireikė laiko, kad pagaliau atsirastų kūrinys, kuris vėl puikiai tiktų mūsų duetui“, – sako Saulius Prūsaitis.

Pirmasis Sauliaus ir Iglės bendras kūrinys „Tu nemoki“ pasirodė prieš trejus metus ir sulaukė triuškinančios sėkmės. Vien „Youtube“ platformoje daina turi surinkusi 15 milijonų peržiūrų ir yra viena daugiausiai žiūrėtų visų laikų lietuviškų muzikos kūrinių.

Saulius Prūsaitis pasakoja, kad per tuos metus jo santykis su Igle pasikeitė. „Kai ji atėjo į mano komandą „X faktoriuje“ ir laimėjo šou, mačiau ją kaip savo mokinę: labai jauną, gabią, tą kuriai reikia padėti, paaiškinti. Dabar to nebėra. Iglė per tuos metus išaugo „mokinės“ rūbus ir turi sėkmingą solinę karjerą. Ji labai patobulėjo. Žvelgiu į ją kaip į lygiavertę scenos partnerę. Ir tai jaučiasi naujoje dainoje, matosi klipe“, – sako Saulius.

Iglė prisipažįsta, kad nauja Sauliaus sukurta ir dramatiškai „Tyliai išeinu pas kitą“ pavadinta daina jai iškart patiko. „Vos išgirdusi supratau, kad noriu ją dainuoti, nieko nereikia keisti. Ji – puiki“, – sako dainininkė, klipe tiesiog prikaustanti dėmesį elegantišku įvaizdžiu.

Dainos „Tyliai išeinu pas kitą“ klausykitės čia:

„Pastarieji metai visiems buvo nelengvi, tačiau nebenoriu gręžiotis atgal. Mes turime grįžti į įprastą gyvenimą ir galų gale pasidžiaugti Kalėdomis, smagiai sutikti Naujuosius. Pernai sėdėjau namie ir savo koncertą mačiau Naujųjų naktį per televizorių… Apėmė labai keistas jausmas ir prisiekiau sau, kad kitais metais, jei tik bus galimybė, keliausiu pas žmones ir atsigriebsime už viską. Dabar tokia galimybė yra, todėl nieko nelaukiu ir siūlau visiems ja pasinaudoti. Mes tikrai nusipelnėme“, – apie būsimus naujametinius šou sako dainininkas.

Į koncertus jis norėtų pasikviesti ir Iglę. Sėkmingą sceninę karjerą vystanti dainininkė prie Saulius Prūsaičio naujametinių pasirodymų prijungs, kai tik leis jos pačios koncertinis grafikas.

Naujuosius metus Saulius Prūsaitis su siautulingu šou pasitiks Klaipėdos „Švyturio“ arenoje. Tai jau yra tapę gražia tradicija, kuri, nors ir buvo priverstinai nutrūkusi, klaipėdiečių nepamiršta ir vėl laukiama. O iki tol gruodį jis aplankys: 15 d. – Panevėžį, 16 d. – Mažeikius, 17 d. – Šiaulius, 18 d. – Kėdainius, 20 d. – Birštoną, 21 d. – Jonavą, 22 d. – Tauragę, 27 d. – Kauną, 28 d. – Alytų. Prieš pat Naujuosius, 29 dieną, jis sugrįš į gimtąją Marijampolę. „Juk reikia pagaliau šventėms parvykti namo“, – sako Saulius Prūsaitis.