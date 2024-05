Saulius Nalivaika džiaugiasi tėvyste: „Išgyvenu dar visai nepatirtus jausmus“

Sveikinimai ir įspūdingos dovanos judviejų dukrelei atkeliavo iš paties Madrido. Siuntinyje buvo šviesus vaikiškas smėlinukas, pasirašytas paties Madrido „Real“ žvaigždės, Kroatijos futbolo legendos Lukos Modričiaus.

Socialiniuose tinkluose S. Nalivaika pasidžiaugė neeiline dovana.

„Iš Madrido sveikinimas mūsų Mažajai. „From Luka for Luka“. Modrič #10.

Absolutely stunning. Thank you Karina Kvašniova Yagüe Luka Modrić. The Best Player In The World #2018“, – rašė S. Nalivaika ir pasidalino įspūdingos dovanos nuotraukomis.

„Mes gavome dovaną iš Madrido „Real“ dirbančios kolegės, žurnalistės Karinos Kvašniovos. Ji yra lietuvė, bet daug dešimtmečių dirba Ispanijoje, dažnai su ja susitinkame įvairiuose sporto renginiuose. Nemažai esame buvę sporto renginių, matę klubą iš vidaus, ir Modričių rungtynėse.

Pati Karina sugalvojo idėją apie smėlinuką, ją įgyvendino ir taip mums padarė labai smagią staigmeną“, – su naujienų portalu tv3.lt dalijosi vyras.

Nustebinusi staigmena ir sėkmę nešantis vardas

Jis neslėpė staigmena buvęs nustebintas dar ir dėl to, kad ant smėlinuko su futbolo komandos simboliais puikavosi užrašas: „From Luka for Luka“ (liet. „Nuo Lukos – Lukai“). Tai reiškia, kad pats futbolininkas pasirašė ant rūbelio.

„Iš esmės labai sunku gauti vien tik Modričiaus autografą, tai reikalauja daug laiko. Labai smagu, kad jis sutiko tai padaryti – ne tik pasirašyti, bet ir parašyti komentarą nuo savęs. Tai buvo labai gražu ir nustebino.

Taip paprastai komentaro negausi – dešimtys tūkstančių gerbėjų eilėse laukia jo autografo. Priėjimas prie sportininkų yra labai sudėtingas“, – sakė vyras.

Apie pasirinktą vardą Nalivaikų šeima galvojo jau seniai – tada norėjosi, kad mergaitę iš jos vardo iškart įsimintų net ne lietuviai.

„Kadangi mergaitės pavardė ilga – Nalivaikaitė – vardą sąmoningai rinkome trumpą. Labai norėjosi, kad vardas būtų įsimintinas, aiškus, kad net užsieniečiai galėtų jį parašyti lengvai. Kai šitas variantas gimė, pagalvojome, kad mums labai patinka ir Luka Dončičius, ir Luka Modričius, tad viskas tikrai susidėjo.

Asociacija su tuo vardu buvo labai pozityvi ir teigiama. Mes netgi 2018-aisiais važiavome į Kroatiją pasižiūrėti, kaip kroatai gyvena, kai jų šalis žaidžia futbolo čempionate. Kadangi Lietuva nežaidžia futbolo čempionatuose, nelabai pajausi tą atmosferą, todėl labai norėjome pamatyti, kaip šalis pulsuoja ir džiaugiasi, kai jų komanda laimi čempionate. Tada nuoširdžiai sirgome už Kroatiją, už patį Modričių“, – pasakojo S. Nalivaika.

Pats vardas Luka, galima sakyti, neša sėkmę – jį turi ne vienas tarptautiniu mastu žinomas, sėkmingas sportininkas, savo šaliai atstovavęs čempionatuose.

Pats L. Modričius paskelbtas geriausiu 2018 m. futbolo žaidėju pasaulyje, nuo 2021 m. jis yra Madrido „Real“ komandos saugas.

„Tuo metu komandoje „Real“ žaidė ir lietuvis Martynas Pocius, tad jis mums aprodė visą komandos virtuvę. Mums klubas buvo artimas per lietuvio prizmę ir žaidėjus, kurie ten yra likę.

Luka Modričius komandoje jau buvo 10 metų, buvo komandos simbolis ir geriausias visų laikų Kroatijos žaidėjas. Asociacijos su vardu tikrai tik geros“, – šyptelėjo pašnekovas.

„Sunku apibūdinti žodžiais“

Nalivaikų pirmagimė pasaulį išvydo šių metų vasario 22-ąją. Apie šeiminius pokyčius vyras tąkart paskelbė socialiniuose tinkluose.

Dabar sporto žurnalistas tikina, kad po dukrelės gimimo gyvena euforijoje ir labai džiaugiasi pagausėjusia šeima.

„Iš tiesų esu devintam danguje, esu labai laimingas. Išgyvenu dar visai nepatirtus jausmus, kuriuos sunku apibūdinti žodžiais. Kaip vienas futbolo komentatorius yra pasakęs: „Tai yra maksimumas, ką žmogus gali patirti ir pajausti“.

Tai fantastiškos akimirkos, dėl kurių esu be galo laimingas. Mano visus lūkesčius viršijo ir žmona, ji atlieka nuostabų darbą. Padėka tiek jai, tiek likimui, Visatai, kuri suteikė mums šį džiaugsmą.

Mėgaujuosi kiekviena diena, net bemieges naktis atperka vaiko šypsena, juokas. Tas pojūtis, kad paėmus į rankas dukrą, gali ją nuraminti. Visas procesas yra kažkoks magiškas – man tai stebuklingas laikotarpis“, – džiugiomis emocijomis dalijosi jis.

Tiek pats S. Nalivaika, tiek jo žmona A. Žukaitė-Nalivaikienė savo gyvenimo kelius sieja su sportu. Pats Saulius neslepia noro, kad ir užaugusią dukrą keliai nuvestų sporto link. Visgi kaip bus, sako pašnekovas – parodys tik laikas.

„Turbūt yra nemažai tėčių, kurie nori, kad jų dukros savo gyvenimus paskui sietų su sportu. Be abejo, tikiesi, kad ir dukra kažkiek domėsis sportu, perims tėvų pavyzdį. Mes patys labai daug juo domimės, ir atostogas planuojame pagal sporto renginius, būtų smagu, kad ji ir tuo užsikrėstų.

Bet žiūrėsime, kaip pati dukrelė pasirinks. Bet dirbtinio spaudimo tikrai nenorime daryti – pats vaikas pasiims iš aplinkos visa, ką norės ir galės“, – pridūrė sporto komentatorius.

„Pažįstu vieną sporto aistruolį, kuris su žmona dažnai pagal sporto renginius keliaudavo, bet jo dukra visai sportu nesidomi, jo neseka. Ir jis juokaudamas man vis sako, kad ir mums taip bus, – juokavo jis. – Yra pavyzdžių, kai neišsipildo tie lūkesčiai. Bet tai tik spalvinga gyvenimo detalė, svarbiausia, kad vaikas būtų laimingas ir pilnas pozityvo.“