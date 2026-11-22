Žinomų laidų vedėjų kelionės į Prancūziją priežastimi šįkart tapo pasaulinis naujausių technologijų pristatymas, į kurį Saugirdas buvo pakviestas jau trečią kartą.
Laukė netikėta staigmena
„Esu „Xiaomi“ ambasadorius Lietuvoje, todėl turiu galimybę vienas pirmųjų susipažinti su naujausiais šio prekės ženklo telefonais ir inovacijomis. Anksčiau į pasaulinius pristatymus vykau Miunchene ir Barselonoje, o šįkart Paryžiuje buvo pristatyta naujoji „Xiaomi 18 Pro“ serija“. Kiekvienas toks renginys visuomet sukuria neeilines keliones patirtis, kurios man itin įdomios dar ir iš profesinės pusės“, – pasakoja S. Vaitulionis.
Renginiui buvo pasirinkta ypatinga vieta – istorinis, pirmasis pasaulyje dirižablių angaras „Hangar Y“ esantis netoli Paryžiaus, menantis aviacijos pradžią. Tačiau žinomas vyras įsitikinęs, kad dar didesnį įspūdį turinio kūrėjams ir socialinių tinklų entuziastams paliks būtent čia pristatyta technologinė naujovė.
„Man atrodo, pagaliau sukurtas telefonas, kurio norės visi influenceriai ir turinio kūrėjai. „Xiaomi 18 Pro“ serijos telefonai turi du ekranus – įprastą priekyje ir papildomą nugarėlėje. Tai reiškia, kad gali fotografuoti ar filmuoti save pagrindine, geriausia telefono kamera ir tuo pačiu matyti, kaip atrodai kadre. Daugybė žmonių, kurie kasdien kuria turinį socialiniams tinklams, filmuoja istorijas ar tiesiog mėgsta geras asmenukes, supras, koks tai patogumas. Man pačiam tai viena geriausių naujovių telefone“, – įspūdžiais dalijasi Saugirdas.
Gintarė Gurevičiūtė „Xiaomi“ pristatyme lankėsi pirmą kartą, tad jos dėmesį traukė ne tik naujausi telefonai ar buitinė technika.
„Renginys nustebino ir tuo, kad turėjome galimybę iš arti pamatyti „Xiaomi“ elektromobilius, kurių prekybos Europoje laukiama jau 2027 metais. Kadangi su šeima jau gerą pusmetį ieškome elektromobilio ir esame apžiūrėję tikrai nemažai skirtingų modelių, turiu su kuo palyginti. Prisipažinsiu, nemaža dalis rinkoje esančių elektromobilių man vis dar atrodo kiek žaisliniai, jiems pritrūksta solidumo ir kokybės pojūčio. O „Xiaomi“ automobiliai maloniai nustebino tiek savo dizainu, tiek apdailos kokybe ir bendru išpildymu. Tad, panašu, kad mano Naujųjų metų tikslų sąraše jau atsirado dar vienas punktas – įsigyti vieną iš jų“,- pasakojo Gintarė.
Tačiau pasaulinis „Xiaomi“ pristatymas buvo tik viena iš šios kelionės patirčių. Saugirdas ir Gintarė turėjo progą aplankyti ir netoli Paryžiaus esančius Fontenblo rūmus („Château de Fontainebleau“), kuriuose per aštuonis šimtmečius gyveno net 34 Prancūzijos karaliai ir 2 imperatoriai.
„Paryžiuje esu buvęs daugybę kartų, bet Fontenblo rūmų iki šiol nebuvau aplankęs. Ir turiu pripažinti, kad jie man galbūt net paliko didesnį įspūdį nei Versalis. Ten išlikę tiek autentiškų detalių, kad vaikščiodamas po sales gali labai aiškiai įsivaizduoti, kaip prieš šimtus metų gyveno karaliai ir imperatoriai. Tai ne šiaip gražūs rūmai – ten iš tiesų gali pajusti, kokia buvo karališkojo gyvenimo prabanga“, – pasakoja Saugirdas.
Jam pritaria ir Gintarė Gurevičiūtė, kuriai ši viešnagė Prancūzijos sostinėje buvo jau trečioji per kiek daugiau nei mėnesį. Tačiau, pasak jos, kiekvieną kartą Paryžius sugeba nustebinti vis kita savo puse.
„Pirmą kartą čia lankiausi per Paryžiaus mados savaitę, antrą kartą švenčiau savo gimtadienį, o šįkart turėjau galimybę pažinti visai kitokį Paryžių ir jo apylinkes. Buvau girdėjusi kalbų, kad Fontenblo rūmai savo įspūdingumu net pranoksta Versalį, bet tik apsilankiusi supratau, kodėl taip sakoma. Atrodo, kiekvienos durys atveria vis įspūdingesnį pasaulį. Vienas kambarys prabangesnis už kitą, kiekviena detalė turi savo istoriją. Sunku patikėti, kad tokia didybė išliko iki mūsų dienų. Tai viena tų vietų, kur ne tik grožiesi architektūra, bet ir iš tiesų pajunti istorijos svorį“, – įspūdžiais dalijasi G. Gurevičiūtė.
Gintarė neslepia, kad būtent tokios patirtys jai kelionėse yra pačios vertingiausios. Net ir puikiai pažįstamame mieste ji visuomet ieško progų atrasti ką nors naujo.
„Man kelionėse svarbu ne tik aplankyti gražias vietas, bet ir patirti jų atmosferą – per vakarienes, pokalbius, žmones ir netikėtas akimirkas. Kartais būtent jos ir tampa gražiausiais prisiminimais. Šįkart tokių akimirkų tikrai netrūko“, – sako ji.
Vis dėlto vieną įsimintiniausių šios kelionės staigmenų patyrė Saugirdas Vaitulionis, vykdamas į jiems suorganizuotus pietus restorane, kurio sienos, pasirodo, slėpė ypatingą istoriją.
„Aš esu didžiulis Antoine'o de Saint-Exupéry gerbėjas. „Mažasis princas“ yra viena mėgstamiausių knygų, kuri man labai artima. Net ant rankos turiu Mažojo princo ir lapės tatuiruotę. Ir įsivaizduokite – važiuoju pietauti į kažkokį restoraną, net nežinojau, kur mane veža, o atvykęs sužinau, kad esu namuose, kuriuose kadaise gyveno vienas mylimiausių mano rašytojų su žmona.
Man tai buvo visiškas netikėtumas. Antoine'o de Saint-Exupéry namuose šiuo metu veikia puikus restoranas. Esu aplankęs daugybę įspūdingų vietų, bet ši patirtis buvo ypatinga būtent dėl to asmeninio ryšio. Tikrai nesitikėjau, kad šioje kelionėje Paryžius man pateiks tokią staigmeną“, – prisipažįsta Saugirdas Vaitulionis.