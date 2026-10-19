Sąskaitas už šildymą pamatęs Lietuvos atlikėjas rėžė tiesą: „Aš siūlau...“

Jo žinutė slepia kai ką kur kas gilesnio: didžiausią krizę gali išspręsti tik patys žmonės, o tikroji šiluma, galinti ištirpdyti bet kokius ledus, gimsta ne katilinėse, o mūsų pačių širdyse.
Kai už lango krenta temperatūra, visi puola skaičiuoti mokesčius už dujas ar elektrą. Valdininkai nieko nedaro – tik kelia kainas. Tačiau romantiškiausias šalies atlikėjas siūlo pažvelgti ten, kur sąskaitos neateina – į vienas kito glėbį. „Šildymo sezono“ herojus į šį sąrašą įrašo vienintelį teisingą atsakymą – save. Jo pasiūlymas paprastas ir gundantis: mažiau šalti atskirai, daugiau šilti kartu.
Mano šildymo sezonui Seimo balsavimo nereikia
Igoris Jarmolenka atveria kortas ir prisipažįsta – tikrasis mūsų ginklas prieš bet kokį šaltį yra vidinis magnetizmas ir gebėjimas spinduliuoti meilę. Kad įvyktų šis stebuklas, nereikia jokių oficialių nutarimų ar ilgų debatų.
„Kai aplinkui girdime tik gąsdinimus ir sausus skaičius, mes pamirštame, kad didžiausia galia yra mūsų pačių rankose. Tiksliau – apkabinime. Kol kiti dar tik kuria planus, aš siūlau nepalikti savo žmogaus šalti kitame sofos gale. Mano šildymo sezonui Seimo balsavimo nereikia – jis prasideda čia ir dabar, kai tiesiog prisitrauki mylimą žmogų arčiau savęs. Jausmai turi savo temperatūrą, ir kai jie tikri, jokia pasaulio energetinė krizė neturi jokių šansų“, – paslaptingai šypsosi I. Jarmolenka.
Atlikėjas pabrėžia, kad šis kūrinys – tai ne pažadas apkabinimais apmokėti sąskaitas, o rimtas priminimas apie tai, kas mus iš tiesų laiko gyvus.
„Mes galime turėti šilčiausius namus, bet jeigu juose nėra kam tavęs apkabinti, tu vis tiek sušalsi iš vidaus. Spinduliuoti šilumą kitam – štai kur tikroji prabanga ir tikrasis išsigelbėjimas“, – priduria dainininkas.
Pro langus tirpstantis sniegas ir kaimynų smalsumas
Naujasis kūrinys neabejotinai įneš ugnies į daugelio porų miegamuosius. Atlikėjas meta tiesų iššūkį: ar tikrai namuose šalta tik todėl, kad radiatoriai vos drungni? O gal tiesiog per retai prisiliečiame vienas prie kito? Dainos tekste I. Jarmolenka piešia itin vaizdingą ir intriguojantį scenarijų, kas nutinka, kai tarp dviejų žmonių nubunda tikroji aistra.
„Kai kaimynai klausia, kas pas jus ten vyksta, pro langą matyt – net sniegas tirpsta! – juokiasi romantiškiausias atlikėjas. – Ir tai nėra tik skambi frazė. Kai tarp dviejų žmonių yra tikras ryšys, artumas ir meilė, ta energija tampa matoma net aplinkiniams. Namuose gali būti ir dvidešimt penki laipsniai, bet jei tarp jūsų ledas – joks katilas jo neištirpdys. O kai yra meilė – šalta nebus niekada. Todėl klausiu jūsų: sakot, jums reikia naujos šildymo sistemos? Ne, brangieji, jums reikia meilės, jums reikia vėl atrasti vienas kitą!“
„Šildymo sezonas“ šią tiesą transliuoja be jokių pamokslų – tik per elegantišką humorą, gundančias dviprasmybes ir demonstratyvų dainos herojaus pasitikėjimą savimi. Vieniems tai bus drąsus flirtas, kitiems – jautrus signalas pagaliau padėti į šalį telefoną ir tiesiog pabūti dviese.
Nuo „Mano dūdos“ iki aistringų užuominų
Igorio Jarmolenkos klausytojams romantikos, jausmų ir sveiko humoro derinys jau tapo jo vizitine kortele. Publikos atmintyje gyvos tokios dainos kaip „Su ja kaifuoju“ bei žaismingoji „Mano dūda“. Jo romantiškąjį repertuarą puošia grupės SADBOI narių sukurta „Mylėt jos nenustosiu“, o provokuojančiąją pusę – daina „Noriu“, kurios vaizdo klipe nusifilmavo Daina Bilevičiūtė.
Atlikėjo biografijoje – ir svarbus sceninis įvertinimas: tarptautiniame šlagerių festivalyje „Palanga 2026“ I. Jarmolenka pelnė šlagerių vicekaraliaus titulą su autorine daina „Nuostabus rytas“.
Naujuoju kūriniu „Šildymo sezonas“ dainininkas dar labiau kelia kartelę ir sujungia abi savo kūrybos kryptis: varginančią buitį jis paverčia aistringu žaidimu. Todėl oficialiai skelbiama: asmeninis šildymo sezonas jau atidarytas, o jo tikslas – kad liktumėte patenkinti iki pat ryto!