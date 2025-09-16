Šarūno Jasikevičiaus žmona Anna parodė retai viešumoje matomą mamą

Anna Douka-Jasikevičius pasidalino nuotraukų karusele, kuri buvo iš koncerto, o tarp nuotraukų matoma ir moters mama.
Koncertas Graikijoje
Anna Douka-Jasikevičius kartu su mama vyko į koncertą savo gimtojoje šalyje – Graikijoje.
Iš koncerto Anna pasidalino nuotraukų karusele, o ten matomos nuotraukos su retai pastebima moters mama.
Moterys vyko į Annos Vissi koncertą, kuris vyko Kallimarmaro, Panathinaiko stadione Graikijoje.
Nuotraukose matyti, jog stadionas pilnas žmonių, scena visiškai neįprastos formos, gale turi žvaigždės formos paklą.
