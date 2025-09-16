Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Šarūno Jasikevičiaus žmona Anna parodė retai viešumoje matomą mamą

2025-09-16 11:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-16 11:25

Žinomo krepšinio trenerio Šarūno Jasikevičiaus žmona Anna Douka-Jasikevičius dažniausia matoma su vyru, tačiau šį kartą moteris parodė retai matomą savo mamą. Abi šeimos moterys buvo ypatingoje vietoje.

Anna Douka (Nuotr. socialinių tinklų)
4

Žinomo krepšinio trenerio Šarūno Jasikevičiaus žmona Anna Douka-Jasikevičius dažniausia matoma su vyru, tačiau šį kartą moteris parodė retai matomą savo mamą. Abi šeimos moterys buvo ypatingoje vietoje.

Anna Douka-Jasikevičius pasidalino nuotraukų karusele, kuri buvo iš koncerto, o tarp nuotraukų matoma ir moters mama.

Anna Douka su mama
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Anna Douka su mama

Koncertas Graikijoje

Anna Douka-Jasikevičius kartu su mama vyko į koncertą savo gimtojoje šalyje – Graikijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

View this post on Instagram

A post shared by Anna Douka-Jasikevicius (@annadouka_jasikevicius)

Iš koncerto Anna pasidalino nuotraukų karusele, o ten matomos nuotraukos su retai pastebima moters mama.

Moterys vyko į Annos Vissi koncertą, kuris vyko Kallimarmaro, Panathinaiko stadione Graikijoje.

Nuotraukose matyti, jog stadionas pilnas žmonių, scena visiškai neįprastos formos, gale turi žvaigždės formos paklą.

