Ir nors niekuomet po skyrybų pora savo santykių daugiau nekomentavo, artimi šaltiniai linkę pasidalinti, kas vyksta už uždarytų durų.

(4 nuotr.) FOTOGALERIJA. Šaltiniai nebegali tylėti: atskleidė, kas iš tiesų yra tarp Kylie Jenner ir Traviso Scotto

Kaip teigė artimi Kylie ir Traviso šaltiniai, jie vis dar be galo įsimylėję. „Kai jie būna kartu, galima lengvai pastebėti, kad tarp jų dar yra labai daug meilės. Abiejų jų veidai tarsi nušvinta ir jiedu abu atrodo labai laimingi“, – teigė šaltiniai.

Vis dėlto pora į romantinius santykius ir vėl pulti kol kas dar nėra pasiryžusi. Abu jie stengiasi būti nuostabiais tėvais, tačiau neslepia, kad ateityje galėtų apsvarstyti ir savo meilės klausimą.

„Kylie ir Travisas praleidžia daug laiko su Stormi kaip šeima ir nesibaido minties ir vėl būti pora. Tačiau nė vienas nenori pasiduoti spaudimui“, – sakė artimas poros šaltinis.

Paskutinįkart pora buvo užfiksuota 2019 metų rugpjūčio pabaigoje, kai įvyko ilgai laukta „Netflix“ dokumentinės juostos „Travis Scott: Look Mom I Can Fly“ premjera. Tąkart jiedu fotografams pozavo kaip šeima, kartu su dukrele. Iškart po to jų santykiai ėmė šalti.

K. Jenner ir jos mylimojo T. Scotto romanas prasidėjo dar 2017-ųjų pavasarį. Po kelių savaičių mergina pastojo ir šiuo metu jie kartu augina 3 metų dukrelę Stormi.

Tai, kad poros santykius užgriuvo sunkumai, patvirtino ir faktas, jog dainininko Justino Bieberio ir jo mylimosios manekenės Hailey Baldwin vestuvėse K. Jenner dalyvavo tik su dukrele Stormi – T. Scotto šalia matyti nebuvo.

Taip pat T. Scotto 2019-aisias jau kurį laiką buvo nematyti ir K. Jenner „Instagram“ paskyroje – anksčiau mergina aktyviai viešindavo akimirkas su mylimuoju bei dukrelės tėvu.

Vėliau užsienio žiniasklaidoje pasirodė informacija ir apie tai, kas galėjo paskatinti porą išsiskirti. Teigiama, kad pora, praleidusi 2 metus kartu, nusprendė pailsėti vienas nuo kito. Tačiau patikimi šaltiniai portalui people.com atskleidė, kad iš tiesų nesutapo garsiosios poros mintys apie didesnę šeimą.

„Kelios problemos privertė juos atsipūsti. Kylie rūpinasi šeimos gyvenimu ir labai nori antro kūdikio“, - sakė šaltinis.

Anot šaltinio, Travis nebuvo pasirengęs ir vėl tapti tėvu, tad pora nusprendė pasukti skirtingais keliais.

Dar viena sesuo – Kim – šiuo metu skiriasi su vyru Kanye, o vyriausia Kardashian-Jenner klano sesuo, Kourtney Kardashian, ir vėl atrado meilę.

Teigiama, kad moteris puoselėja šiltus jausmus grupės „Blink 182“ nariui Travisui Barkeriui.

Kourtney ir Travisas ne vienerius metus yra geri draugai, tačiau kaip rašoma užsienio žiniasklaidoje, dabar jų jausmai pasikeitė.

Teigiama, kad Kourtnet netgi išleido beveik 700 eurų „Prada“ rankinei, kurią padovanojo Traviso dukrai Alabama. Artimi šaltiniai pranešė ir tai, kad ši dovana yra labai įdomi, mat lygiai tokią pačią rankinę per Kalėdas, kokią padovanojo 15-metei Traviso dukrai, Kourtney nupirko ir vienai mylimiausių savo seserų, Khloe.

„Kourtney ir Travisas yra labai artimi, turi neįtikėtiną chemiją. Jie kalbasi kone kasdien ir visi svajoja apie tai, kad jiedu taptų pora“, – sakė artimas poros šaltinis.