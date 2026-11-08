Rūta Ščiogolevaitė viešumoje pasirodė su mylimuoju: akį traukė viena detalė

Į parodų ir kongresų centrą LITEXPO susirinko būrys žinomų veidų.
Pasirodė su mylimuoju
Į parodų ir kongresų centrą LITEXPO susirinko būrys žinomų veidų. Tarp renginio svečių buvo galima išvysti dainininkę Mią, Nijolę Narmontaitę su vyru, Tatjaną ir Kšištofą Lavrinovičius, Ingą Budrienę su vyru Dariumi, Saulių Skambiną su širdies drauge Živile Barzdaityte bei daugelį kitų.
Tiesa, prie fotosienelės pozavo ne tik jie, bet ir dainininkė Rūta Ščiogolevaitė su mylimuoju Virmantu Užpaliu.
Renginiui Rūta pasipuošė elegantiška ilga rudos spalvos suknele, o jos mylimasis pasirinko tamsų kostiumą. Vis dėlto akį labiausiai traukė išskirtinė Virmanto skrybėlė, tapusi ryškiausia jo įvaizdžio detale.
Primename, kad kiek anksčiau žinomas virtuvės šefas Ruslanas Bolgovas minėjo 50-metį. Nors jo gyvenime būta gimtadienių, į kuriuos susirinkdavo šimtai žmonių, tikrąją jubiliejaus dieną šįkart jis pasitiko gerokai ramiau – darbe, su kolegų paruoštomis staigmenomis ir arbatos puodeliu. Didžiajai šventei energiją virtuvės šefas nusprendė pataupyti: netrukus laukia kita jam ne mažiau svarbi sukaktis – 35 metai profesionalioje virtuvėje.
Šiai progai lapkričio 7 dieną „Litexpo“ suplanuota ypatinga vakarienė. Kitaip nei asmeninis gimtadienis, ji bus atvira visiems norintiems – tapti vakaro svečiu galės kiekvienas, įsigijęs bilietą.
Netikėtai atskleista šeimos paslaptis
Per penkis dešimtmečius R. Bolgovo gimtadieniai buvo labai skirtingi. Tačiau paklaustas, kurie iš jų paliko ryškiausią pėdsaką, virtuvės šefas pirmiausia prisimena 35-metį „Vilniaus vartuose“, rašoma pranešime spaudai.
Tai buvo viena didžiausių jo asmeninių švenčių – susirinko apie 200 žmonių. Vakare netrūko muzikos, pasirodymų ir staigmenų. Šventės technine dalimi – scena, garsu ir kita renginiui reikalinga įranga – rūpinosi Žilvinas Žvagulis, kuris tą vakarą ir pats dainavo. Tarp pasirodžiusių atlikėjų buvo ir Irena Starošaitė, ir Arina.
Tačiau viena didžiausių vakaro staigmenų įvyko ne scenoje. Šalia jubiliato buvo jo dukra Diana, apie kurią tuo metu viešumoje beveik niekas nežinojo. Žurnalistams pasiteiravus, kas yra šalia jo esanti jauna mergina, R. Bolgovas tiesiog atsakė – dukra. Taip asmeninio gyvenimo faktas, iki tol likęs už viešumos ribų, tapo žinomas ir platesnei auditorijai.
Dar viena iš didžiųjų jo gimtadienio švenčių sutapo su renginiu „25-ios skonių istorijos“. Ir čia netrūko nei žmonių, nei virtuvės, nei šventinio šurmulio. Būtent šiuos du gimtadienius R. Bolgovas šiandien išskiria kaip įspūdingiausius.
Per gimtadienius nebegamina
Vis dėlto didelių švenčių istorija prasidėjo gerokai anksčiau – vieną pirmųjų jam pačiam reikšmingų gimtadienių R. Bolgovas prisimena Visagine, kavinėje „Tauras“.
„Visą laiką per gimtadienius man reikėdavo gaminti. Taip pavargdavau, kad jau ir švęsti nebesinorėdavo“, – prisimena virtuvės šefas.
Todėl bėgant metams atsirado viena asmeninė taisyklė – per savo gimtadienį, jei tik įmanoma, pačiam nebegaminti.
Per daugybę gimtadienių būta ir daugybės dovanų, tačiau kalbėdamas apie svarbiausias R. Bolgovas pirmiausia mini tas, kurios susijusios su šeima.
Kartą dukra Diana jam padovanojo koliažą iš daugybės šeimos fotografijų – nuo vaikystės kadrų iki jųdviejų bendro gyvenimo akimirkų. Praėjo penkiolika metų, o dovana tebėra saugoma.
Dar viena ypač brangi dovana – elektroninis nuotraukų rėmelis. Jis leidžia Londone su šeima gyvenančiai Dianai vis papildyti jį naujais savo kasdienybės kadrais.
Senelio genai – mažojo šefo virtuvėje
R. Bolgovo vienturtė dukra augina du sūnus – David ir Louis. Vyresniajam Davidui jau šešeri, o jo santykis su virtuve leidžia garsiajam seneliui įžvelgti ir dalelę savo genų.
Berniukas ne tik sukiojasi virtuvėje – pirmiausia sugalvoja, ką norėtų pagaminti, o tuomet imasi darbo. Senelis su anūku jau kepė pyragą, lietinius, kartu virė sriubą.
David turi ir tikram mažajam šefui priklausančią aprangą – vardinį šefo švarką, prijuostę bei kitus virtuvės atributus. Yra ir vienas ingredientas, kurio berniuko virtuvėje, regis, niekada nebūna per daug – tai cinamonas. Jo kvapą David taip mėgsta, kad, anot senelio, šį ryškų prieskonį galėtų berti kone visur.
Meilė maistui šeimoje, panašu, perduodama ne vien iš senelio anūkui. R. Bolgovas negaili komplimentų ir dukros Dianos talentui virtuvėje.
„Dukra gamina greitai, gana paprastai, bet labai skaniai“, – sako pašnekovas.
R. Bolgovas pripažįsta – niekur kitur jis tiek daug nevalgo, kiek atvykęs pas Dianą.
Šeima šiemet nulems ir R. Bolgovo Naujųjų metų planus. Juos virtuvės šefas sutiks Londone – sausio 1-ąją mažajam anūkui Luisui sukaks vieneri.
„Šių metų pabaiga man ypatinga – joje susipina net kelios labai svarbios sukaktys. Ką tik pasitikau savo 50-metį, gruodžio pradžioje 33-iąjį gimtadienį švęs dukra Diana, o sausio 1-ąją pirmojo gimtadienio sulauks anūkas. O dar po beveik mėnesio laukia susitikimas su virtuvės mylėtojais „Litexpo“, kur paminėsiu 35-erius savo profesinio kelio metus. Gražus laikas, kai vienu metu gali švęsti šeimą, gyvenimą ir darbą, kuris tiek metų yra didelė mano gyvenimo dalis“, – sako R. Bolgovas.