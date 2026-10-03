Iš Rūtos Ščiogolevaitės – stulbinanti žinia

Skelbiama, kad koncertas įvyks rytoj, spalio 4 d.
Džiugi žinia
Apie nemokamą koncertą Trakų rajono savivaldybė paskelbė feisbuke.
„Primename, kad šią savaitę Trakų rajone vyksta Vyresnio amžiaus žmonių savaitės renginiai. Kviečiame dalyvauti, susitikti, pabendrauti ir kartu praleisti prasmingą laiką!
Visą renginių programą rasite čia: https://trakai.lt/.../vyresnio-amziaus-zmoniu-savaites...
O spalio 4 d. kviečiame į Rūtos Ščiogolevaitės koncertą Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje.
Renginys nemokamas – laukiame visų, norinčių pasiklausyti muzikos ir jaukiai praleisti sekmadienio popietę“, – rašoma įraše.
Koncertas vyks spalio 4 d. 13 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje, adresu Birutės skg. 5, Trakai.
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