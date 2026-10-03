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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Rūtos Ščiogolevaitės – stulbinanti žinia

2026-10-03 09:11 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-03 09:11
Pridėkite kaip šaltinį Google

Trakų rajono savivaldybė pasidalijo stulbinančia žinia Rūtos Ščiogolevaitės gerbėjams – įvyks nemokamas jos koncertas Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje.

Trakų rajono savivaldybė pasidalijo stulbinančia žinia Rūtos Ščiogolevaitės gerbėjams – įvyks nemokamas jos koncertas Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje.

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Skelbiama, kad koncertas įvyks rytoj, spalio 4 d.

(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rūta Ščiogolevaitė pristato naujieną

Džiugi žinia

Apie nemokamą koncertą Trakų rajono savivaldybė paskelbė feisbuke.

„Primename, kad šią savaitę Trakų rajone vyksta Vyresnio amžiaus žmonių savaitės renginiai. Kviečiame dalyvauti, susitikti, pabendrauti ir kartu praleisti prasmingą laiką!

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Visą renginių programą rasite čia: https://trakai.lt/.../vyresnio-amziaus-zmoniu-savaites...

O spalio 4 d. kviečiame į Rūtos Ščiogolevaitės koncertą Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje.

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Renginys nemokamas – laukiame visų, norinčių pasiklausyti muzikos ir jaukiai praleisti sekmadienio popietę“, – rašoma įraše.

Koncertas vyks spalio 4 d. 13 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje, adresu Birutės skg. 5, Trakai.

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Išsigandau
Išsigandau
2026-10-03 10:11
Galvojau vėl nėščia
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