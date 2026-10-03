Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Masiškai plinta sukčių afera: įsidėmėkite – tokios žinutės yra jų pinklės

2026-10-03 09:14 / šaltinis: Pranešimas spaudai
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-03 09:14
Pridėkite kaip šaltinį Google

Įsibėgėjus rudeniui, vis aktyviau reiškiasi ir finansiniai sukčiai. Vienu dažniausiu taikiniu pastaruoju metu tampa įvairiomis verslo paslaugomis besinaudojantys vartotojai, tarp kurių – ir UNIPARK klientai, rašoma bendrovės pranešime žiniasklaidai. Anot bendrovės, vartotojai gauna vis daugiau įtartinų SMS žinučių su klaidinančia informacija ir įtartinomis nuorodomis.

Masiškai plinta sukčių afera: įsidėmėkite – tokios žinutės yra jų pinklės

Įsibėgėjus rudeniui, vis aktyviau reiškiasi ir finansiniai sukčiai. Vienu dažniausiu taikiniu pastaruoju metu tampa įvairiomis verslo paslaugomis besinaudojantys vartotojai, tarp kurių – ir UNIPARK klientai, rašoma bendrovės pranešime žiniasklaidai. Anot bendrovės, vartotojai gauna vis daugiau įtartinų SMS žinučių su klaidinančia informacija ir įtartinomis nuorodomis.

REKLAMA
2

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip pastebi UNIPARK rinkodaros vadovas Mantas Meškauskas, jau nuo antros šių metų vasaros pusės įmonė fiksuoja nuoseklų klientų kreipimųsi augimą. Turimais duomenimis, rugpjūtį, palyginti su liepa, bendras kreipimųsi skaičius išaugo apie 86 proc.

REKLAMA
REKLAMA

„Sukčiavimo atvejų augimą matome ir rugsėjį. Remiantis iki šiol turimais duomenimis ir fiksuojamomis tendencijomis, rugsėjį bendras klientų užklausų skaičius, nors ir nežymiai – maždaug 6 proc., ūgtelėjo. Tai rodo, kad asmeninio dėmesingumo galimiems išpuoliams prasidėjus kibernetinio saugumo mėnesiui prireiks daugiau“, – komentuoja M. Meškauskas.

REKLAMA

Aiški sukčiavimo tipologija

50 ir daugiau – tiek vidutiniškai užklausų kasdien išmanius parkavimo sprendimus siūlanti bendrovė sulaukia iš savo klientų, kurie informuoja apie juos pasiekusias įtartinas SMS žinutes. Kaip pastebi UNIPARK atstovas, atvejų skaičius – nemažas, o žinučių turinys keičiasi nuolat.

„Kartais pranešimai būna labai trumpi, pavyzdžiui, su informacija apie tariamą skolą ir klaidinanti nuoroda, o kartais – itin išsamūs, kur kalbama apie delspinigius, galimą vairuotojo pažymėjimo atėmimą ar netgi neigiamą įtaką kreditingumo istorijai. Tačiau į mūsų įmonę besikreipiantys klientai dažniausiai nurodo, kad jokių skolų už mokamą automobilių stovėjimą UNIPARK programėlėje nemato. Todėl vairuotojai kreipiasi į mus prašydami patikslinti, ar tokia skola iš tiesų egzistuoja, ar tai visgi sukčių siunčiami pranešimai“, – sako M. Meškauskas.

REKLAMA
REKLAMA

Jis paaiškina, kad vartotojus pasiekiančių klaidinančių žinučių tekstuose, nuorodose naudojamasi UNIPARK vardu, o kaip siuntėjai nurodomi užsienio operatorių telefonų numeriai. Todėl, pasak įmonės atstovo, būtinas dar didesnis budrumas.

Problemai – aukščiausias prioritetas

Kaip pabrėžia M. Meškauskas, bendrovė klientų užklausoms dėl įtartinų žinučių suteikia aukščiausią prioritetą. Pasak jo, tai yra svarbu norint užtikrinti kuo didesnę vartotojų apsaugą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Bendraudami su klientais pirmiausia stengiamės juos edukuoti, pabrėžiame, kad jokiu būdu negalima atidarinėti įtartinų nuorodų, kol mūsų vadybininkai nepatvirtina konkrečios informacijos apie besikreipusius vairuotojus. Jei taip nutinka, nuraminame klientus ir patariame, kaip elgtis toliau“, – paaiškina UNIPARK atstovas.

REKLAMA

Tai – ne vienintelis būdas, kaip bendrovė stiprina savo klientų apsaugą. Siekdama dar labiau apsaugoti vairuotojus nuo finansinių sukčių, įmonė bendradarbiauja su visais šalies mobiliojo ryšio operatoriais. Kartu taikomos priemonės, padedančios užkirsti kelią sukčiams prisidengti UNIPARK vardu – SMS žinutės su UNIPARK siuntėjo pavadinimu gali būti siunčiamos tik per bendrovės patvirtintus paslaugų teikėjus. Taip mažinama rizika, kad gavėjus pasiektų apgaulingos žinutės, siunčiamos UNIPARK vardu.

REKLAMA

„Taip pat nuolat bendradarbiaujame su Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru, kad sukčių platinamos nuorodos būtų kuo greičiau nustatomos ir blokuojamos. Be to, apie galimus sukčiavimo atvejus visada informuojame klientus per savo mobiliąją programėlę ir skambučių centrą, taip pat dalijamės informacija žiniasklaidoje“, – komentuoja M. Meškauskas.

Ragina vairuotojus būti atidžiais

Kaip mini pašnekovas, tiek jo atstovaujama įmonė, tiek ir kitos organizacijos maksimaliai stengiasi užkirsti kelią sukčiams pasisavinti lėšas iš klientų. Vis dėlto, didesnio budrumo turi imtis ir patys gyventojai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Kartu su mobiliojo ryšio operatoriais, Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru, kitomis institucijomis dedame maksimalias pastangas apsaugoti klientus nuo įtartinų SMS žinučių ir sukčių žabangų. Tačiau ir patiems vairuotojams vertėtų būti budresniems: nespausti įtartinų nuorodų, nepasiduoti nusikaltėlių įkalbinėjimams. Susidūrus su sukčiais, taip pat sulaukus įtartinų žinučių, kuriose apsimetama UNIPARK, apie tai rekomenduojama pranešti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui“, – sako UNIPARK rinkodaros vadovas M. Meškauskas.

Jis taip pat atkreipia dėmesį, kad oficialiuose UNIPARK pranešimuose niekada nėra jokių aktyvių nuorodų į išorinius puslapius. „Mūsų siunčiamose žinutėse klientai raginami pasitikrinti informaciją tik oficialiame internetiniame puslapyje www.unipark.lt. Visa komunikacija su klientais vyksta per UNIPARK programėlę, taip pat klientų aptarnavimo specialistus ir unipark.lt puslapyje. Jeigu informacija gaunama el. paštu, visada rekomenduojame įsitikinti, kad siuntėjas yra tikras: mūsų oficialus el. pašto adresas yra [email protected].“

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų