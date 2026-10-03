Masiškai plinta sukčių afera: įsidėmėkite – tokios žinutės yra jų pinklės

Kaip pastebi UNIPARK rinkodaros vadovas Mantas Meškauskas, jau nuo antros šių metų vasaros pusės įmonė fiksuoja nuoseklų klientų kreipimųsi augimą. Turimais duomenimis, rugpjūtį, palyginti su liepa, bendras kreipimųsi skaičius išaugo apie 86 proc.
„Sukčiavimo atvejų augimą matome ir rugsėjį. Remiantis iki šiol turimais duomenimis ir fiksuojamomis tendencijomis, rugsėjį bendras klientų užklausų skaičius, nors ir nežymiai – maždaug 6 proc., ūgtelėjo. Tai rodo, kad asmeninio dėmesingumo galimiems išpuoliams prasidėjus kibernetinio saugumo mėnesiui prireiks daugiau“, – komentuoja M. Meškauskas.
Aiški sukčiavimo tipologija
50 ir daugiau – tiek vidutiniškai užklausų kasdien išmanius parkavimo sprendimus siūlanti bendrovė sulaukia iš savo klientų, kurie informuoja apie juos pasiekusias įtartinas SMS žinutes. Kaip pastebi UNIPARK atstovas, atvejų skaičius – nemažas, o žinučių turinys keičiasi nuolat.
„Kartais pranešimai būna labai trumpi, pavyzdžiui, su informacija apie tariamą skolą ir klaidinanti nuoroda, o kartais – itin išsamūs, kur kalbama apie delspinigius, galimą vairuotojo pažymėjimo atėmimą ar netgi neigiamą įtaką kreditingumo istorijai. Tačiau į mūsų įmonę besikreipiantys klientai dažniausiai nurodo, kad jokių skolų už mokamą automobilių stovėjimą UNIPARK programėlėje nemato. Todėl vairuotojai kreipiasi į mus prašydami patikslinti, ar tokia skola iš tiesų egzistuoja, ar tai visgi sukčių siunčiami pranešimai“, – sako M. Meškauskas.
Jis paaiškina, kad vartotojus pasiekiančių klaidinančių žinučių tekstuose, nuorodose naudojamasi UNIPARK vardu, o kaip siuntėjai nurodomi užsienio operatorių telefonų numeriai. Todėl, pasak įmonės atstovo, būtinas dar didesnis budrumas.
Problemai – aukščiausias prioritetas
Kaip pabrėžia M. Meškauskas, bendrovė klientų užklausoms dėl įtartinų žinučių suteikia aukščiausią prioritetą. Pasak jo, tai yra svarbu norint užtikrinti kuo didesnę vartotojų apsaugą.
„Bendraudami su klientais pirmiausia stengiamės juos edukuoti, pabrėžiame, kad jokiu būdu negalima atidarinėti įtartinų nuorodų, kol mūsų vadybininkai nepatvirtina konkrečios informacijos apie besikreipusius vairuotojus. Jei taip nutinka, nuraminame klientus ir patariame, kaip elgtis toliau“, – paaiškina UNIPARK atstovas.
Tai – ne vienintelis būdas, kaip bendrovė stiprina savo klientų apsaugą. Siekdama dar labiau apsaugoti vairuotojus nuo finansinių sukčių, įmonė bendradarbiauja su visais šalies mobiliojo ryšio operatoriais. Kartu taikomos priemonės, padedančios užkirsti kelią sukčiams prisidengti UNIPARK vardu – SMS žinutės su UNIPARK siuntėjo pavadinimu gali būti siunčiamos tik per bendrovės patvirtintus paslaugų teikėjus. Taip mažinama rizika, kad gavėjus pasiektų apgaulingos žinutės, siunčiamos UNIPARK vardu.
„Taip pat nuolat bendradarbiaujame su Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru, kad sukčių platinamos nuorodos būtų kuo greičiau nustatomos ir blokuojamos. Be to, apie galimus sukčiavimo atvejus visada informuojame klientus per savo mobiliąją programėlę ir skambučių centrą, taip pat dalijamės informacija žiniasklaidoje“, – komentuoja M. Meškauskas.
Ragina vairuotojus būti atidžiais
Kaip mini pašnekovas, tiek jo atstovaujama įmonė, tiek ir kitos organizacijos maksimaliai stengiasi užkirsti kelią sukčiams pasisavinti lėšas iš klientų. Vis dėlto, didesnio budrumo turi imtis ir patys gyventojai.
„Kartu su mobiliojo ryšio operatoriais, Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru, kitomis institucijomis dedame maksimalias pastangas apsaugoti klientus nuo įtartinų SMS žinučių ir sukčių žabangų. Tačiau ir patiems vairuotojams vertėtų būti budresniems: nespausti įtartinų nuorodų, nepasiduoti nusikaltėlių įkalbinėjimams. Susidūrus su sukčiais, taip pat sulaukus įtartinų žinučių, kuriose apsimetama UNIPARK, apie tai rekomenduojama pranešti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui“, – sako UNIPARK rinkodaros vadovas M. Meškauskas.
Jis taip pat atkreipia dėmesį, kad oficialiuose UNIPARK pranešimuose niekada nėra jokių aktyvių nuorodų į išorinius puslapius. „Mūsų siunčiamose žinutėse klientai raginami pasitikrinti informaciją tik oficialiame internetiniame puslapyje www.unipark.lt. Visa komunikacija su klientais vyksta per UNIPARK programėlę, taip pat klientų aptarnavimo specialistus ir unipark.lt puslapyje. Jeigu informacija gaunama el. paštu, visada rekomenduojame įsitikinti, kad siuntėjas yra tikras: mūsų oficialus el. pašto adresas yra [email protected].“
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