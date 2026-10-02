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Aktorius Eimutis Kvoščiauskas tapo sukčių auka – įspėja visus: užteko kelių paspaudimų

2026-10-02 17:31 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 17:31
Pridėkite kaip šaltinį Google

AktoriusEimutis Kvoščiauskas papasakojo apie nemalonų incidentą – ieškodamas kelio į savo banko paskyrą, jis pateko į sukčių spąstus.

Eimutis Eimutis Kvoščiauskas tapo sukčių auka (nuotr. BNS)
GALERIJA (19)

AktoriusEimutis Kvoščiauskas papasakojo apie nemalonų incidentą – ieškodamas kelio į savo banko paskyrą, jis pateko į sukčių spąstus.

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Apie tai, kaip pakliuvo į apgavikų pinkles, žinomas vyras atvirai išsidėstė socialinio tinklo paskyroje, o šia patirtimi sutiko pasidalinti ir su portalo tv3.lt skaitytojais.

(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Eimutis Kvoščiauskas išbandė save naujame amplua: „Atsisakyti negalėjau“

Tapo sukčių auka

„Tiek kartu kolegoms ir draugams pasakojau, kad būtų budrūs, o štai, atėjo šventė ir į mano kiemą“, – kalbėjo E. Kvoščiauskas.

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Norėdamas įspėti kitus jis pasidalino savo istorija.

„Šiandien tapau sukčių auka.

Iš mano banko sąskaitos -1333 eurai.

Noriu papasakoti, kaip viskas įvyko, kad kiti nepakliūtų į tokius pačius spąstus.

Ryte nusprendžiau prisijungti prie savo elektroninės bankininkystės – kompiuteryje per „Google“ paiešką įvedžiau „Luminor“, atsidariau išmestą puslapį ir suvedžiau savo prisijungimo kodą.

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Telefone iškart iššoko „Smart-ID“ langas, kuriame reikėjo suvesti PIN kodą. Suvedžiau. Kompiuteryje tuo metu matėsi, kad sistema kraunasi, tačiau banko puslapis niekaip neatsidarė.

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Pagalvojau, kad galbūt kaltas lėtas internetas ar senas kompiuteris.

Po kurio laiko telefone vėl iššoko „Smart-ID“ langas. Vėl paprašė PIN kodo. Suvedžiau. Kompiuteryje vis dar nieko – puslapis kraunasi, bet neatsidaro.

Po kiek laiko vėl tas pats. Ir vėl. Ir vėl.

Galiausiai telefone iššoko „Smart-ID“ langas, kuriame jau buvo prašoma suvesti PIN2. Tuo metu pagalvojau, kad galbūt kelis kartus nesėkmingai bandžiau prisijungti ir reikia patvirtinti prisijungimą kitu būdu, kad nebūtų užblokuota paskyra. Suvedžiau PIN2.

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Ir tada supratau, kad kažkas ne taip.

Telefone iššoko „Smart-ID“ patvirtinimas su konkrečia pinigų suma, kurią kažkas bandė pervesti iš mano sąskaitos. Mokėjimą atmečiau.

Tačiau „Smart-ID“ užklausa vėl iššoko. Atmečiau. Vėl iššoko – atmečiau. Dar kartą – atmečiau.

Tuo metu kompiuteryje Luminor puslapis vis dar neatsidarė.

Galiausiai išjungiau kompiuterį ir „Smart-ID“ langą. Tada iš naujo bandžiau prisijungti prie banko.

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Ir pamačiau, kad mano sąskaitoje jau yra –1333 eurai, rezervuota suma.

Tada jau buvo visiškai aišku – tai sukčių ataka.

Iškart puoliau skambinti į banką ir smart id. Deja, tiek ten, tiek ten teko laukti maždaug 10 minučių, kol atsiliepė darbuotojas. Per tą laiką iš rezervuotos sumos jau buvo atliktas pavedimas į kažkokią „travel“ agentūrą....

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Pasirodo net jungiantis į banką (eilinį kartą) negali būti tikras, kad tai jų puslapis!!!!

Svarbiausia pamoka man pačiam – neužtenka vien tik žiūrėti, kad jungiesi į banką. Reikia labai atidžiai skaityti, ką konkrečiai prašo patvirtinti „Smart-ID“.

Jeigu jungiantis prie banko „Smart-ID“ staiga prašo PIN2 arba rodo konkrečią pinigų sumą, kurios pats neinicijavai – NEPATVIRTINKITE.

Būkite labai budrūs!“ – rašė vyras.

 

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