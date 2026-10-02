Aktorius Eimutis Kvoščiauskas tapo sukčių auka – įspėja visus: užteko kelių paspaudimų

Apie tai, kaip pakliuvo į apgavikų pinkles, žinomas vyras atvirai išsidėstė socialinio tinklo paskyroje, o šia patirtimi sutiko pasidalinti ir su portalo tv3.lt skaitytojais.
Tapo sukčių auka
„Tiek kartu kolegoms ir draugams pasakojau, kad būtų budrūs, o štai, atėjo šventė ir į mano kiemą“, – kalbėjo E. Kvoščiauskas.
Norėdamas įspėti kitus jis pasidalino savo istorija.
„Šiandien tapau sukčių auka.
Iš mano banko sąskaitos -1333 eurai.
Noriu papasakoti, kaip viskas įvyko, kad kiti nepakliūtų į tokius pačius spąstus.
Ryte nusprendžiau prisijungti prie savo elektroninės bankininkystės – kompiuteryje per „Google“ paiešką įvedžiau „Luminor“, atsidariau išmestą puslapį ir suvedžiau savo prisijungimo kodą.
Telefone iškart iššoko „Smart-ID“ langas, kuriame reikėjo suvesti PIN kodą. Suvedžiau. Kompiuteryje tuo metu matėsi, kad sistema kraunasi, tačiau banko puslapis niekaip neatsidarė.
Pagalvojau, kad galbūt kaltas lėtas internetas ar senas kompiuteris.
Po kurio laiko telefone vėl iššoko „Smart-ID“ langas. Vėl paprašė PIN kodo. Suvedžiau. Kompiuteryje vis dar nieko – puslapis kraunasi, bet neatsidaro.
Po kiek laiko vėl tas pats. Ir vėl. Ir vėl.
Galiausiai telefone iššoko „Smart-ID“ langas, kuriame jau buvo prašoma suvesti PIN2. Tuo metu pagalvojau, kad galbūt kelis kartus nesėkmingai bandžiau prisijungti ir reikia patvirtinti prisijungimą kitu būdu, kad nebūtų užblokuota paskyra. Suvedžiau PIN2.
Ir tada supratau, kad kažkas ne taip.
Telefone iššoko „Smart-ID“ patvirtinimas su konkrečia pinigų suma, kurią kažkas bandė pervesti iš mano sąskaitos. Mokėjimą atmečiau.
Tačiau „Smart-ID“ užklausa vėl iššoko. Atmečiau. Vėl iššoko – atmečiau. Dar kartą – atmečiau.
Tuo metu kompiuteryje Luminor puslapis vis dar neatsidarė.
Galiausiai išjungiau kompiuterį ir „Smart-ID“ langą. Tada iš naujo bandžiau prisijungti prie banko.
Ir pamačiau, kad mano sąskaitoje jau yra –1333 eurai, rezervuota suma.
Tada jau buvo visiškai aišku – tai sukčių ataka.
Iškart puoliau skambinti į banką ir smart id. Deja, tiek ten, tiek ten teko laukti maždaug 10 minučių, kol atsiliepė darbuotojas. Per tą laiką iš rezervuotos sumos jau buvo atliktas pavedimas į kažkokią „travel“ agentūrą....
Pasirodo net jungiantis į banką (eilinį kartą) negali būti tikras, kad tai jų puslapis!!!!
Svarbiausia pamoka man pačiam – neužtenka vien tik žiūrėti, kad jungiesi į banką. Reikia labai atidžiai skaityti, ką konkrečiai prašo patvirtinti „Smart-ID“.
Jeigu jungiantis prie banko „Smart-ID“ staiga prašo PIN2 arba rodo konkrečią pinigų sumą, kurios pats neinicijavai – NEPATVIRTINKITE.
Būkite labai budrūs!“ – rašė vyras.
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