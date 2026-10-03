Lazdijuose – mobilizacijos pratybos, imituos gyventojų judėjimą į Lenkiją

Pratybų metu Lazdijų hipodrome veiks humanitarinės pagalbos stovykla.
Lazdijuose vyks mobilizacijos pratybos, bus imituojamas gyventojų judėjimas į Lenkiją
Joje bus praktiškai demonstruojamas gyventojų priėmimas ir registracija, laikinas apgyvendinimas, maitinimas, būtinosios pagalbos teikimas bei informavimas.
Pratybose lankysis Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla bei Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vilkelis.
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