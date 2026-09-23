Iš Rūtos Ščiogolevaitės – džiugi žinia

Skelbiama, kad koncertas prasidės 18 val.
Džiugi žinia gerbėjams
Kaip nurodoma bilietai.lt, šįkart prakalbinti publiką ji ryžtasi su legendinės, visame muzikos pasaulyje ryškų pėdsaką palikusios pop muzikos dievaitės Whitney Houston dainomis.
Ši atlikėja, pasak pačios Rūtos, buvo jos pirmoji ir visų laikų geriausia mokytoja, turėjusi angelišką balsą, liūto dvasią ir dievišką esybę. Ne veltui sakoma, kad pasikalausyti Whitney dainų atskrisdavo net paukščiai.
„The best of Whitney Houston“ – tai unikali galimybė išgirsti, kokį priėjimą prie laurais apinintos ir niekuomet iš atminties neišblėstančios amerikiečių pop žvaigždės rado Rūta Ščiogolevaitė. Drauge su savo ištikimu scenos bendražygiu pianistu Paulium Zdanavičium ji surengs jaukų, akustinį pasirodymą.
Jauki koncerto aplinka, puikiai atpažįstamos melodijos ir dviejų divų energija vienoje scenoje – viskas ko reikia jaukiam žiemos vakarui!
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