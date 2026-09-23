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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Rūtos Ščiogolevaitės – džiugi žinia

2026-09-23 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-23 14:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rūtos Ščiogolevaitės gerbėjams – džiugi žinia. Jau gruodžio 22 d. ji pasirodys Panevėžio muzikiniame teatre, kur surengs nepamirštamą vakarą, skambant popmuzikos dievaitės Whitney Houston dainoms.

Rūtos Ščiogolevaitės gerbėjams – džiugi žinia. Jau gruodžio 22 d. ji pasirodys Panevėžio muzikiniame teatre, kur surengs nepamirštamą vakarą, skambant popmuzikos dievaitės Whitney Houston dainoms.

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Skelbiama, kad koncertas prasidės 18 val.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rūta Ščiogolevaitė pristato naujieną

Džiugi žinia gerbėjams

Kaip nurodoma bilietai.lt, šįkart prakalbinti publiką ji ryžtasi su legendinės, visame muzikos pasaulyje ryškų pėdsaką palikusios pop muzikos dievaitės Whitney Houston dainomis.

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Ši atlikėja, pasak pačios Rūtos, buvo jos pirmoji ir visų laikų geriausia mokytoja, turėjusi angelišką balsą, liūto dvasią ir dievišką esybę. Ne veltui sakoma, kad pasikalausyti Whitney dainų atskrisdavo net paukščiai.

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„The best of Whitney Houston“ – tai unikali galimybė išgirsti, kokį priėjimą prie laurais apinintos ir niekuomet iš atminties neišblėstančios amerikiečių pop žvaigždės rado Rūta Ščiogolevaitė. Drauge su savo ištikimu scenos bendražygiu pianistu Paulium Zdanavičium ji surengs jaukų, akustinį pasirodymą. 

Jauki koncerto aplinka, puikiai atpažįstamos melodijos ir dviejų divų energija vienoje scenoje – viskas ko reikia jaukiam žiemos vakarui!

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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Lt
Lt
2026-09-23 15:14
Rūtele, laisvas dabar yra Dirkstys, noudokis proga.
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Dziugi žinia?
Dziugi žinia?
2026-09-23 15:57
Tai ji laukiasi ir vėl?
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Fanta
Fanta
2026-09-23 16:13
Demografiniai Lietuvos rodikliai dabar dienotvarkėje, o Ščiogolovaitę didžiai gerbiami komentatoriai nešioja į šuns dienas. Įdomu.
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