Ruoškitės geriausiam vakarėliui pajūryje: festivalis „Karklė“ atskleidžia dar du garsius vardus

Praėjusios vasaros viso pasaulio radijo topus užkariavusios „Melody“ bei „All by myself“, taip pat visiems gerai žinoma ir niekad nepabostanti „Sweet Lovin'“ ir kaip gi be atlikėjo parašu tapusios „Easy Love“. Visų Sigala hitų išvardinti neįmanoma – jie iki skausmo žinomi kiekvienam muziką mylinčiam melomanui, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Sigala, kurio tikrasis vardas yra Bruce‘as Fielderis, gimė ir užaugo Norfolke, Anglijoje. Pirmą kartą į muziką jis įsitraukė būdamas dar 8-erių. Baigęs universitetą, jis buvo keleto grupių narys, vėliau pradėjo prodiusuoti kūrinius kitoms pasaulinėms žvaigždėms, tokioms kaip Ella Eyre ar Paloma Faith, su kuriomis dirba iki šiol.

Įdomus faktas, kurį greičiausiai žino ne visi - jau minėtas Sigalos debiutinis singlas „Easy Love“ pasirodė po to, kai šis išgėrė šešis pakelius Desperados tekilos skonio alaus, taip bandydamas įveikti didžiulį nuovargį ir nusivylimą po to, kai buvo paprašytas atlikti trisdešimt septintą populiariam atlikėjui skirtą miksą ir galiausiai atsisiuntė Jackson 5 singlo „ABC“ a cappella versiją.

Po tokios kūrinio istorijos darosi akivaizdu, kad visi jo kūriniai kupini skirtingų išgyvenimų. Visus juos jis pažada sudėti į savo pasirodymo repertuarą Karklėje.

„Nepažįstamasis mano galvoje“

„Babe, I got a stranger in my mind“ – taip savo hite „Stranger“ dainuoja žaibiškai populiarumo viršūnes užkariaujanti charizmatiškoji atlikėja iš Rumunijos - Olivia Addams. Šią dainą, ypač praėjusią vasarą neabejotinai niūniavo kiekvienas, kuris neatsilieka nuo muzikos tendencijų.

Geroji žinia: lyriškoji atlikėja ruošiasi vizitui į Lietuvą – šią vasarą ji atvyks į „Karklės“ festivalį, kuriame skambės visi jos hitai, tokie kaip pernai vasarą išleistas „Fool me once“ o taip pat ir naujos, dar niekur negirdėtos dainos.

Apie Olivia Addams

Daininkė Olivia Addams, kurios tikrasis vardas yra Adriana Livia Opriș, į muzikos aukštumas įsiveržė su hitu „Dumb“, savo profesionalią karjerą pradėjo 2018-aisiais, kai bendradarbiaudama su prodiuseriu Pete Kingsman išleido kūrinį „Love Poison“, vėliau ir milijoninių peržiūrų sulaukusį lyriškąjį „Sick Lullaby“.

Užaugusi advokatės ir buhalterio šeimoje, Olivija pasirinko muziką: dar būdama trejų, ji pradėjo dainuoti vaikų chore „Allegretto“.

Kitus keturiolika metų ji keliavo po pasaulį su vaikų choru ir koncertavo daugelyje šalių, įskaitant Japoniją, JAV, Kiniją, Singapūrą, Meksiką, o taip pat ir Europą. Po mokslų Vokietijoje, ji grįžo į Rumuniją.

Savo gerbėjų bendruomenę ji vadina „Vienaragiais“, todėl „Karklės“ festivalio organizatoriai ragina į festivalį pasiimti vienaragių kostiumus ir parodyti, kad Olivijos gerbėjų netrūksta ir Lietuvoje.

Kaip sakoma: „taisyk ratus žiemą“, taip „Karklės“ komanda kviečia ruoštis pripučiamus ratus ir vienaragių kostiumus nepamirštamam savaitgaliui pajūryje, Karklėje, Klaipėdos rajone.

Komanda atkreipia dėmesį, kad rugpjūčio 15-oji, Žolinė – nedarbo diena, todėl iš anksto verta pasiplanuoti ilgesnes atostogas ir pasidžiaugti saule ir jūra ne tik festivalio metu, bet ir po jo!

Laiko iki „Karklės“ lieka vis mažiau, o dabar dar geresnė proga pasirūpinti bilietais, nei bet kada, nes bilietai brangs jau vasario 11-ąją.

Susitinkame jau rugpjūčio 11-13 dienomis Karklėje, karščiausiame festivalyje ant jūros kranto!

Bilietai: https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/karkle-2023-81590/