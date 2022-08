Rudenį į Lietuvą atvyksta garsus norvegų muzikos duetas „Kings Of Convenience“

REKLAMA

Tai bus pirmas toks „Kings Of Convenience“ turas Baltijos šalyse. Lietuvoje dar nebuvę, seniai laukti ir savo muzika taip reikalingi šiems neramiems laikams. Dar tai savotiška Erlend Øye skola už atšauktą jo paties pasirodymą per pandemiją. „Kings of Convenience“ pagaliau atkeliauja Lietuvon ir tai yra nuostabi žinia. Pas kaimynus jų pasirodymai suplanuoti spalio 20 d. Taline, „Alexela“ koncertų salėje ir spalio 22 d. Rygos koncertų erdvėje „Hansas Perons“.

Savo viešnagę Baltijos šalyse „Kings of Convenience“ užbaigs Vilniuje tik jiems būdinga švelnia nata.

Bilietų į „Kings Of Convenience“ pasirodymą sostinėje ir kitose šalyse prasidės rugpjūčio 8 d. nuo 10 val. ryto. Tuo rūpinasi „Bilietai LT“. Organizatoriai ragina bilietais pasirūpinti iš anksto. Pigiausių bilietų užteks greičiausiems. „Kings of Convenience“ verti pažinties, ovacijų ir tokio didelio koncerto.

Video: Kings of Convenience – The Documentary

Apie „Kings Of Convenience“

Nuo paskutinio „Kings Of Convenience“ albumo „Declaration Of Dependence“ praėjo daug metų. Galima pagalvoti, kad dueto gyvenimuose nutiko kažkas labai dramatiško, tačiau jie gėrė gyvenimą į save ir 2021-aisiais pagaliau grįžo su naujausiu darbu „Peace or Love“. Tai – apgalvotas, išdirbtas ir reikšmę kiekviename garse turintis darbas, įrašytas penkiuose miestuose per penkerius metus. Tai jau ketvirtasis „Kings Of Convenience“ studijinis albumas.

Video: Kings of Convenience – Boat Behind

Eirikui Glambekui Bøe ir Erlendui Øye muzika niekada nebuvo verslas. Pirmiausia tai – draugystės pamatas, grožis ir gėris. Tai kur kas giliau ir švelniau. Jie muzika gyvena lyg oru. „Peace or Love“, kurį pristatys visose Baltijos šalyse, skamba kaip tikras pavasaris. Autobiografinės ir labai asmeniškos 11 dainų apie gyvenimą ir meilės grožį, tyrumą, tėvų netektį ir netgi skyrybas. To ir tikėjomės iš „Kings of Convenience“. Albumo pavadinimu jie tarsi piešia paradoksą ir klausia, ar įmanoma turėti meilę ir ramybę vienu metu. Tikriausiai, ne, tačiau jie ieško balanso ir jiems gražiai sekasi.

Video: Kings of Convenience - I'd Rather Dance With You

Skirtingos dueto narių veiklos leido jiems išbūti kartu tiek daug metų. Kol vienas

dirbo psichologu ir architektu, kitas keliavo po pasaulį ir išbandė save didžėjaus, prodiuserio ir artisto vaidmenyje. Nebuvo laiko trinčiai. Jie išmoko eksperimentuoti džiazu, Brazilijos ritmais ir netgi house muzika.

Abu jie turi ir puikias solines karjeras, kurios visiškai netrukdo bendram projektui. Erlendui Øye talentus ir veiklas suskaičiuoti sunku. Garsių Norvegijos grupių narys, veidas ir balsas. Erlendas, grojantis ir per retai girdimoje grupėje „The Whitest Boy Alive“, dar 2020-taisiais turėjo aplankyti Vilnių ir Šv. Kotrynos bažnyčią, tačiau pandemija sujaukė visus planus. Gal viskas išėjo tik į gerą – spalį gyvai pamatysim „Kings Of Convenience“ pasirodymą pilna jėga ir patirsim gyvai norvegų koncerto magiją.

Video: Kings of Convenience – Mrs Cold

Kvaila būtų juos laikyti tik folko grupe, nors rankose ir akustinės gitaros. Jų muzikos genialumas slypi paprastume. Juos įkvepia visi geriausi – Elliottas Smithas, „Belle & Sebastian“ ir „Simon & Garfunkel“. Duetas erzina daugybę žmonių muzikos industrijoje, nes atsisako tilpti į jų diktuojamas taisykles ir rėmus, bet dėl to jiems neatsibosta kurti jau 20 metų. Kaip patys juokauja, paskutinį albumą teko įrašyti penkis kartus iš naujo. Norėjosi, kad kiekvienas garsas ir žodis būtų tikras ir natūralus.

Dėl to jų ir pavadinimas toks – jie nori skambėti ir atrodyti taip paprastai ir patogiai, kaip tik įmanoma. Patogumo karaliai, kuriems užtenka tik gitarų rankose. Turbūt nėra mūsų kartos indie muzikos mylėtojo, kuris nebūtų girdėjęs „I'd Rather Dance With You” ar įdėjęs jo į grojaraštį savo mylimam žmogui. Tai svarbų mūsų visų laikotarpį ir gyvenimo etapą žyminti muzika, turinti labai stiprų nostalgijos momentą, į kurį vis norisi sugrįžti.

Video: Kings of Convenience – Misread

Spalio 24 d. leisime prisiminimams ir malonioms emocijoms užkariauti viską aplink. Galite tik įsivaizduoti šio koncerto nuotaiką, intymų santykį su duetu, garso takelį ir atmosferą. Neabejotinai tai bus vienas gražiausių ir šilta antklode apgaubiančių pasirodymų šį rudenį Vilniuje. Tegul būna ko laukti ne tik karštą vasarą, bet ir niūrų spalį, kurį skaidrins gera muzika ir „Kings of Convenience“ magija.