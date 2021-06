Rondo sulaukė išskirtinio pasiūlymo: „Man visada labai įdomūs visi nauji iššūkiai“

Šiuolaikinio gyvenimo ritmu pulsuojantis dešinysis Neries krantas per pastaruosius dvejus metus stipriai pasikeitė: atnaujinta pakrantė, joje įkurti modernūs sporto aikštynai ir kitos laisvalaikio praleidimo zonos prie Baltojo tilto jau tapo stipriu traukos centru, rašo pranešime spaudai.

Netrukus šiame krante gyvenimas virs naujoje, koncertinėje terasoje. Iš jos atsiveria fantastiška 360 laipsnių panorama, leidžianti grožėtis romantiškais saulėlydžiais virš senųjų Vilniaus stogų ir svajoti apie gražią ateitį dideliame mieste, žvelgiant į sostinės dangoraižius.

Augalais apželdinta erdvė su stacionaria scena įkurta Vilniaus prekybos centro CUP 5-ojo aukšto parkavimosi aikštelėje. Terasoje veiks mobilūs barai, restoranai. VIP sektorių dengs stogas, pagrindinėje aikštėje bus minkštasuolių ir 4-iečių stalelių su skėčiais. 1500 kv. metrų apimanti erdvė lengvai transformuojama ir gali virsti didele šokių aikštele.

„Vasara yra metas, kai nesinori praleisti progos pabūti lauke, susitikti su draugais. Naujoji mūsų teras kaip tik ir gali tapti vieta susitikti bičiuliams ilgais ir šiltais vasaros vakarais, o ypač dabar, kai visi esame pasiilgę ir bendravimo, ir renginių“, – sako prekybos centro vadovė Ona Nevinskienė.

Oficialus renginių ir gyvos muzikos koncertų zonos atidarymas – liepos 1-ąją. Pirmieji naująją sceną išbandys „Rondo” su grupės siela Aleksandru Ivanausku-Fara priešakyje. Tai, kad Farą traukia nepatirti nuotykiai ir naujos erdvės, neseniai patvirtino TV3 „Didysis Šou Burbulas”.

„Man visada labai įdomūs visi nauji iššūkiai. Smalsu, kas ir kaip ten vyks. Ir man nuolat sekasi vienam pirmųjų išbandyti naujus televizijos projektus. Vėliau jie tęsiasi, bet aš vis pakliūnu į pirmąją, startinę komandą. Taip buvo ir „Burbule”, – pasakoja Fara. – Bet šis pakvietimas – sugroti su grupe terasos atidaryme – yra ne tik iššūkis, bet ir pripažinimas, garbė, nes mes su „Rondo” pirmieji atidarome tokią puikią vietą. Tikrai bus labai įdomu ir mes labai džiaugsimės, jei ta vieta vilniečiams patiks. Linkiu, kad jie įvertintų terasą ir pradėtų gausiai lankytis koncertuose, – kiek žinau, ten jų bus daug. Liepos 1-osios koncerto mes irgi labai laukiame. Džiaugiuosi, kad vėl galime matyti žmones. Atrodo, prieš karantiną nebūdavo taip linksma: koncertai buvo geras, rimtas darbas. O dabar tai ne tik darbas, bet ir nuostabi bendravimo pramoga. Smagu, kad ir publika geranoriška. Tai tampa tiesiog geros nuotaikos mainais.”

Terasos atidarymo koncerte „Rondo” atliks žymiausias savo dainas, tarp jų nuskambės ir „Vasaros naktys”. „Būtinai sugrosime šią dainą, ji yra privaloma. Jei neatliktume, būtų žiemos renginys”, – juokiasi Fara.

„Drauge su „Rondo” švęsime pirmąją vasaros renginių naktį. Tikime, kad tai taps erdve, kurioje tilps įvairiausio formato renginiai. Vieta yra lengvai pasiekiama tiek atvykstant automobiliu, tiek pėsčiomis, be to, transformuojama pagal būsimų renginių pobūdį. Be abejo, gyvi pasirodymai koncertų ištroškusios publikos dabar ypač pageidaujami ir mes jų pasiūlysime pačių įvairiausių. Jau galiu atskleisti, kad liepos 23 dieną koncertą surengs OG Version”, – sakė kūrybos studijos „Showart” vadovas Artūras Trofimovas.