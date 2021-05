Romantiškoje juostoje „Aš prieš tave“ – netikėtai užklupusi meilė ir visiems laikams pasikeitę likimai

Filmas įrodo, jog meilės nereikia ieškoti – ji mus pasitinka pačiu netikėčiausiu metu.

Juostoje „Aš prieš tave“ atskleidžiama dviejų, iš pažiūros be galo skirtingų žmonių istorija. Žavus, velniškai turtingas ir tikras moterų numylėtinis Viljamas Treinoras (akt. Samas Clafinas) gyvena savo svajonių gyvenimą. Tačiau vieną dieną, visai netikėtai, jį partrenkia motociklas. To pasekmės – itin skaudžios. Viljamas, atsibudęs ligoninėje, sužino, kad jo kūnas – paralyžiuotas. Turtuolis praranda gyvenimo džiaugsmą, tampa ciniškas ir bjaurus, nesileidžia į jokias draugystes. Vis dėlto po kurio laiko jo gyvenime atsiranda optimistė Luiza Klark (akt. Emilia Clarke). Rasti kalbą su užsispyrusiu Viljamu – nelengva, tačiau linksma mergina negali atsispirti didžiuliam uždarbiui – jaunai moteriai jis svarbus, jog galėtų padėti sudurti galą su galu savo šeimai. Viljamas ir Luiza – be galo skirtingi, tačiau jų gyvenimams susiliejus, pradėjo vykti tai, kas, atrodo, buvo neįmanoma. Abiejų likimai ima keistis…

Ne vieną serialą anksčiau režisavusi Thea Sharrock su šiuo romantiniu filmu išties sugebėjo pranokti pati save. Tarp „Aš prieš tave“ suvaidinusių aktorių – gausu įžymybių ir iš kitų puikiai žinomų juostų, tokių, kaip „Haris Poteris“, „Sostų karai“, „Bado žaidynės“ ir kt.

Tačiau tai – ne vieninteliai įdomūs faktai apie meilės kupiną juostą:

Rengiant „Aš prieš tave“ knygos ekranizaciją, iš filmo teko išbraukti daugybę detalių. Vienos jų – itin mažos, o kitos knygos skaitytojams stipriai krito į akis. Pavyzdžiui, knygoje pagrindinis herojus turėjo seserį, o filme jos nėra. Vienoje vietoje knygoje Luiza patiria panikos ataką ir nusprendžia Viljamui papasakoti apie kartą, kai patirtas priepuolis buvo dar baisesnis. Visa tai norėta perkelti ir į filmą – prie to komanda dirbo net šešis mėnesius. Vis dėlto galiausiai šios scenos buvo nuspręsta atsisakyti, nes vaizdais viso to niekaip nebūtų pavykę perteikti. Taip pat knygos autorė buvo įsitikinusi, kad dėl šios scenos galėtų pasikeisti ir visa aktorių vaidyba – tai būtų galėję išmušti jau sukurtą balansą. Filme Luiza stebina savo įmantriais, į akį krentančiais drabužių deriniais, tačiau tik nedaugelis pagalvotų, kad jiems buvo išleista itin mažai. Pasirodo, kad Luizos įvaizdis buvo kuriamas iš dėvėtų drabužių ar pigesnių greitos mados parduotuvių, tokių, kaip „Matalan“, „Primark“ ir „TK Maxx“. Vis dėlto filmo anonse aktorė vilki įspūdingo grožio raudoną suknelę, papirkusią gerbėjus – būtent jai nebuvo pagailėta nė cento. Tai – pirmoji romantinė komedija, kurioje save išbandė serialo „Sostų karai“ žvaigždė E. Clarke. Nepaisant to, kad juosta – itin jautri, pagrindiniai aktoriai filmavimo metu sunkiai sulaikydavo juoką, o S. Clafinas Emiliai nuolat krėsdavo pokštus.

