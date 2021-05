Savaitgaliui – meilės kupina premjera ir netikėto formato realybės šou

Šeštadienis (05-22)

09.30 val. per TV3 kulinarinė laida „Skaniai ir paprastai“. Profesionalus virtuvės šefas Gediminas laidoje rekomenduos pasigaminti garuose keptas bandeles su gardžiu padažu, o nevalgantiems mėsos siūlys originalią mėsainio variaciją, kuriai naudos paplotėlį su daržovėmis.

19.30 val. per TV3 ir Go3 populiariausias žaidimas „galvOK“. Prie komandos kapitonų –Marijono Mikutavičiaus bei Manto Katlerio – šįkart prisijungs mados ir stiliaus konsultantė Marija Palaikytė bei žymus Lietuvos aktorius Eimutis Kvosčiauskas. Kokį juokingą slaptažodį prisipažins naudojęs M. Karleris? Kaip reikėtų išlyginti ant kilimo baldų įspaustas žymes? Ką moterys darė anksčiau, kad atrodytų žavesnės? Atsakymai į šiuos klausimus – jau šeštadienį!

21.30 val. per TV3 dramos filmas „Aš prieš tave“. Filme atskleidžiama dviejų, iš pažiūros be galo skirtingų žmonių istorija. Žavus, velniškai turtingas ir tikras moterų numylėtinis Viljamas Treinoras (akt. Samas Clafinas) gyvena savo svajonių gyvenimą. Tačiau vieną dieną, visai netikėtai, jį partrenkia motociklas. To pasekmės – itin skaudžios. Viljamas, atsibudęs ligoninėje, sužino, kad jo kūnas – paralyžiuotas. Turtuolis praranda gyvenimo džiaugsmą, tampa ciniškas ir bjaurus, nesileidžia į jokias draugystes. Vis dėlto po kurio laiko jo gyvenime atsiranda optimistė Luiza Klark (akt. Emilia Clarke). Rasti kalbą su užsispyrusiu Viljamu – nelengva, tačiau linksma mergina negali atsispirti didžiuliam uždarbiui – jaunai moteriai jis svarbus, jog galėtų padėti sudurti galą su galu savo šeimai. Viljamas ir Luiza – be galo skirtingi, tačiau jų gyvenimams susiliejus, pradėjo vykti tai, kas, atrodo, buvo neįmanoma. Abiejų likimai ima keistis…

13.00 val. per TV8 kulinarinė premjera – „Lengvi Džeimio Oliverio patiekalai kasdienai“. Žymus virtuvės šefas nenustoja stebinti žiūrovų savo išradingais, paprastais ir išskirtinai skaniais patiekalų receptais. Šefas atviras – jo receptai bus įsimenantys ir greiti, o idėjos dar ilgai džiugins žiūrovų ir jų namiškių širdis. Pirmieji receptai – jau šeštadienį!

16.00 val. per TV6 neįtikėtina premjera – realybės šou „Nukalta ugnyje“. Kiekvienoje serijoje susirungs keturi kalviai, kurie pagal turimas medžiagas ir laidos vedėjo reikalavimus privalės sukurti ginklą. Ir visa tai – vos per 3 valandas! Reikalavimai bus labai griežti, o konkurentai – vienas už kitą geresni bei pasiruošę nurungti priešininkus. Realybės šou atskleis dar niekuomet nematytas kalvių gyvenimo subtilybes.

Sekmadienis (05-23)

09.30 val. per TV3 kulinarinė laida „La Maistas“. Šį kartą istorinės virtuvės žinovas Tomas gamins originalų patiekalą – šaltą rūgštynių sriubą su rūkytos vištienos šlaunelių mėsa. O tiems, kas norėtų sotesnio patiekalo, sekmadienio rytą bus verta įsiklausyti Vyliaus Blauzdavičiaus. Šis laidoje ant grilio gamins originalius iešmukus su daržovėmis, vaisiais bei mėsa. Visa gamyba – itin greita!

19.30 val. per TV3 fantastinė nuotykių drama „Džiunglių knyga“. Tai pasakojimas apie džiunglėse gyvenantį berniuką Mauglį, kuriam gamta – vieninteliai namai. Berniukas dienas leidžia su artimų draugų kompanija – pantera ir lokiu. Vis dėlto trijulė patinka ne visiems... Didžiausias priešas – tigras, kuris nusprendžia atkeršyti visiems tiems, kurie vaikšto ant dviejų kojų. Neapykanta ir nuolatinis pavojus vaikiną priverčia palikti džiungles ir vykti į iššūkių bei baimių kupiną kelionę. Ar Maugliui pavyks atrasti tikruosius namus?

12.00 val. per TV8 laida „Sveikatos medis“. Svarbiausia informacija apie imuninį atsaką po skiepų. Kaip neslopinti antikūnų susidarymo organizme? Visi atsakymai į aktualiausius klausimus – laidoje!

20.00 val. per TV6 nuotykių kupinas serialas „Bearas Gryllsas. Laukinis iššūkis žvaigždėms“. Žinomas keliautojas kaskart leidžiasi į išlikimo kovą laukinėje gamtoje kartu su žinoma pasaulyje žvaigžde. Jau anksčiau čia yra pasirodęs Channingas Tatumas, Zacas Efronas bei daugelis kitų... Kas šįkart taps keliautojo kompanionu? Ar kelionė nesukels diskomforto? Stebėkite jau sekmadienį!