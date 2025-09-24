Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Rokui Galvonui – nemalonumai: tarnybos pateikė terminą

2025-09-24 13:26 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 13:26

Vasaros metu Šventojoje dirbusi kavinė „Močiučių express“ sulaukė veterinarijos tarnybų dėmesio. Nors kavinė veikė visą sezoną, netilo kalbos apie prastą joje tiekiamo maisto kokybę. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nustatė terminą, iki kada Rokas Galvonas turi pašalinti nustatytus trūkumus.

Rokas Galvonas (tv3.lt koliažas)
5

Vasaros metu Šventojoje dirbusi kavinė „Močiučių express" sulaukė veterinarijos tarnybų dėmesio. Nors kavinė veikė visą sezoną, netilo kalbos apie prastą joje tiekiamo maisto kokybę. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nustatė terminą, iki kada Rokas Galvonas turi pašalinti nustatytus trūkumus.

Taip pat paaiškėjo, kad pastato paskirtis nėra tinkama tokiai veiklai.

Rokas Galvonas Palangoje atvėrė restorano-muziejaus duris
FOTOGALERIJA. Rokas Galvonas Palangoje atvėrė restorano-muziejaus duris

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tarnybų dėmesio sulaukė tik rudenį

Prieš kurį laiką Rokas Galvonas, žinomas virtuvės šefas atidarė kavinę Šventosios miestelyje, pajūryje. 

Ši vieta sulaukė itin daug atsiliepimų, o į tarnybų akiratį pateko tik rudenį, rugsėjo pradžioje.

Portalas žmonės.lt praneša, kad kavinė „Močiučių express“  įsikūrusi pastate, kurio paskirtis – dispečerinė.

Tokio pobūdžio pastate negali būti teigiamos maitinimo paslaugos.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba leidimus išdavė, nes kavinės savininkas vasaros pradžioje nurodė pakeitęs pastato paskirtį. Tačiau Registrų centro dokumentai rodo ką kita – paskirtis liko nepakitusi, todėl šiame pastate maitinimo veikla negali būti vykdoma.

Pranešama, kad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nurodė iki spalio 1-osios pašalinti nustatytus trūkumus. Jei to nebus padaryta, institucija žada imtis atitinkamų veiksmų.

„Neatnaujinus duomenų Nekilnojamojo turto registre, bus imtasi priemonių dėl maisto tvarkymo subjekto registracijos sustabdymo/panaikinimo“, – įspėjo tarnyba.

