Rokui Galvonui – nemalonumai: tarnybos pateikė terminą

Taip pat paaiškėjo, kad pastato paskirtis nėra tinkama tokiai veiklai.
Tarnybų dėmesio sulaukė tik rudenį
Prieš kurį laiką Rokas Galvonas, žinomas virtuvės šefas atidarė kavinę Šventosios miestelyje, pajūryje.
Ši vieta sulaukė itin daug atsiliepimų, o į tarnybų akiratį pateko tik rudenį, rugsėjo pradžioje.
Portalas žmonės.lt praneša, kad kavinė „Močiučių express“ įsikūrusi pastate, kurio paskirtis – dispečerinė.
Tokio pobūdžio pastate negali būti teigiamos maitinimo paslaugos.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba leidimus išdavė, nes kavinės savininkas vasaros pradžioje nurodė pakeitęs pastato paskirtį. Tačiau Registrų centro dokumentai rodo ką kita – paskirtis liko nepakitusi, todėl šiame pastate maitinimo veikla negali būti vykdoma.
Pranešama, kad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nurodė iki spalio 1-osios pašalinti nustatytus trūkumus. Jei to nebus padaryta, institucija žada imtis atitinkamų veiksmų.
„Neatnaujinus duomenų Nekilnojamojo turto registre, bus imtasi priemonių dėl maisto tvarkymo subjekto registracijos sustabdymo/panaikinimo“, – įspėjo tarnyba.
