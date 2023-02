Rihanna – vėl nėščia: džiugią žinią pranešė milijonams ant scenos

Devynių „Grammy“ apdovanojimų laimėtoja Rihanna patvirtino, kad laukiasi antrojo vaiko, parodžiusi gerbėjams padidėjusį pilvą, rašo dailymail.co.uk.

34-erių metų atlikėja, kuri pirmąjį vaiką pagimdė vos prieš devynis mėnesius, sukėlė socialinėje žiniasklaidoje siautulį, kai užlipusi į sceną ir milijoninės auditorijos akivaizdoje „State Farm“ stadione Glendale, Arizonos valstijoje, kur „Philadelphia Eagles“ rungtyniauja su „Kansas City Chiefs“ komanda, trynė padidėjusį pilvą.

Žvaigždės atstovas patvirtino žinią apie nėštumą netrukus po pasirodymo pabaigos.

Tai pirmas jos pasirodymas tiesioginiame televizijos eteryje nuo 2018 m., kai ji kartu su DJ Khaled scenoje dainavo „Wild Thoughts" per "Grammy“ apdovanojimus.

Jos mylimasis reperis A$AP Rocky buvo pastebėtas užkulisiuose. Jis susijaudinęs stebėjo jos pasirodymą, palaikė šūksniais, filmavo ir šoko kartu.

Rihanna savo itin laukiamą „Supr Bowl“ pasirodymą pradėjo daina „B-- – Better Have My Money“, o taip pat atliko savo hitus „Run This Town“ ir „Umbrella“.

Primename, kad pirmojo vaikelio pora susilaukė praeitų metų gegužę.

Pirmą kartą apie pirmąjį nėštumą jie paskelbė sausio mėnesį. Rihanna būdama nėščia vilkėjo dizainerių drabužius ir išdidžiai demonstruodavo savo pilvą.

Atlikėja neslėpė, kad nėštumas buvo neplanuotas, tačiau sužinojusi, kad laukiasi, ji kaipmat apsidžiaugė. Porai gimė berniukas.

Neseniai Rihannos mylimasis, reperis A$AP Rocky buvo suimtas Los Andželo oro uoste dėl 2021-ųjų lapkritį įvykusio incidento, kai jis šaunamuoju ginklu sužalojo žmogų.