Radži – apie svorio mažinimo metodą ir savijautą: atskleidė, ar veikia

Naujienų portalui tv3.lt Radži Aleksandrovičius kiek daugiau papasakojo apie svorio mažinimo metodą bei atskleidė, kaip sekasi.
Pradėjo mesti svorį
Socialiniuose tinkluose jis paviešino, kokį lengvai pasigaminamą gėrimą vartoja siekdamas numesti svorio.
„Sveiki draugai, dalinuosi labai paprastu, bet veiksmingu svorio mažinimo receptu!
Reikės:
1. Mineralinio vandens. Būtinai gazuoto! (bet kokio).
2. Kefyro 2,5%.
3. Pusės citrinos.
VISKAS!
GERTI KIEKVIENĄ VAKARĄ 2VAL. PRIEŠ MIEGĄ. (REZULTATAS TURĖTŲ BŪTI JAU PO SAVAITĖS. Kažkur 2-3kg turėtų kristi.)
Aišku priklauso kiek kg norite numesti“, – rašė Radži.
Atskleidė, kaip sekasi
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Radži, jis teigė, kad jam jau pavyko šiek tiek numesti svorio
„Dar geriu, bet kol kas numečiau tik kilogramą“, – šyptelėjo jis.
Dainininko tikslas – numesti dar apie 3–4 kilogramus. Pasak pašnekovo, šis iššūkis jam nėra sudėtingas.
„Išgeriu vakare. O šis gėrimas yra sotus ir vėliau nesinori valgyti“, – pabrėžė scenos grandas.
Radži kiekvieną vakarą geria šį gėrimą – tai jis daro jau maždaug dvi savaites: „Kol kas savijauta gera. Lengvumo nesijaučia. Bet nėra blogai, žinant, kad nebuvau tas, kuris saugojosi nuo maisto.“
Be šio gėrimo vartojimo, Radži laikosi ir kelių kitų taisyklių. „Nevalgau baltos duonos. Mažiau bulvių ir makaronų. Būtinai geriu vandenį, apie litrą su puse per parą“, – atskleidė jis.
Pasiklausus, ar kada laikėsi kokių nors alinančių dietų, dainininkas buvo atviras. „Nesu, nebuvo poreikio, o dabar jau reikia. Reikia scenoje atrodyti gerai, o ne kaip tešlius su išlindusiais lašiniais ir nusmukusiomis kelnėmis, kai matosi užpakalis“, – nusijuokė pašnekovas.
Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.
