Radži – apie pokyčius gyvenime ir kalbas apie nepilnametę draugę: kai man reikės, tada ir turėsiu žmoną

Paklaustas, kaip išleido projekte laimėtus 10 tūkst. eurų, Radži teigia, juos pasidėjęs juodai dienai. Dainininkas sako, vis dar bendraujantis su projekto metu sutiktais naujais draugais: „Kai kartu buvome viename burbule, vadinomės vienu ūkiu. Nesvarbu, kad baigėsi projektas, vis vien susirašome. Atradau ir naujų muzikinių dalykų, kurių šiaip gal neklausau. O šiaip mano gyvenimas gan stabilus“.

Radži patikina, nors projekte atradęs įvairių muzikinių stilių, savojo „arkliuko“ – estradinės, pop muzikos – neišduoda: „Jei per daug eksperimentuosiu, ir to Radžio neliks, reikia išlaikyti tai. Mane tokį pamilo ir dėl to aš dešimt savaičių buvau lyderio pozicijoje.

Aš toks pats esu ir Burbule ir laisvėje. Esu už natūralius žmones, bet ne prastus“, – svarsto dainininkas.

Pasak atlikėjo, per daug keistis ir negali – rizikuoji prarasti gerbėjus: „Su tais atlikėjais, kurie nedainuoja šlagerių, pop muzikos, esu daręs duetus, bet čia tik projektai. Mes esame nedidelė valstybė ir tu negali labai keistis, nes jei pasikeisi kardinaliai, tu nebebūsi tu. O atlikėjų pas mus yra daug.

Esu dažnai girdėjęs, kad po projektų juose dalyvavę dainininkai dingsta, o dabar eina jau trečia savaitė ir mus vis dar aptarinėja. Reiškia, projektas vykęs, surinkti įdomūs dalyviai“, – tvirtina vyras.

Internete pasklidusius gandus, esą Radži širdis – užimta jaunutės romės, pats atlikėjas vadina farsu. Vyras juokauja, esantis kaip tikras romas – laisvas ir nepriklausomas: „Čia yra mano asmeninis reikalas. O su širdies reikalais yra viskas tvarkoje. Ką noriu, tą myliu, šiandien myliu – rytoj ne.

Mes kalbėjome apie romus. Buvau paminėjęs, kad romų merginos teka labai anksti, dėl to ir palietėme tą temą. Aš gyvenu normaliai, laisvai, kaip aš noriu – kaip tikras romas. O kai man reikės – aš turėsiu žmoną. Nieko ten nėra – eiliniai bajeriai“, – sako Radži.