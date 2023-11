Radzevičiaus sodyboje – kardinalūs pokyčiai: „Supratau dalyką, kuris manęs visiškai neįkvepia“

Statybos Vytaro fermoje vyks be galo greitai. Per savaitę, o tiksliau – maždaug per 5 dienas – iš detalių bus sudėtas beveik visas ūkinis pastatas. Deja, išvydęs namo proporcijas, Vytaras prisimins seną posakį, tinkantį ir statyboms: „9 kartus pamatuok, o 10-ąjį kirpk“.

„Kiekvieną rytą gerdamas kavą ir matydamas, kaip greitai kyla pastato sienos, supratau vieną dalyką, kuris manęs visiškai neįkvepia – statau stipriai per aukštą namą…“ – apie problemą pradės pasakoti jis.

Ar gali būti, kad antrojo namo aukšto dėl šios priežasties Vytaras atsisakys išvis? „Statybos man primena mano ir Martyno Starkaus keliones. Kai turime maršrutą, planas A dar bevažiuojant virsta planu B. Toliau važiuojant jis virsta planu C, o vėliau – kiek abėcėlėje yra raidžių, tiek jis ir keičiasi. Čia viskas panašiai – buvo planas A, bet man užteko ryžto pakeisti jį į planą B. Tačiau, gali būti, kad bus ir planas C, nes situacija keičiasi kardinaliai. Vis dėlto, keisti reikia nebijoti“, – pats save drąsins jis.

Taip pat laidoje žiūrovai išvys ir dar vieną svarbų ritualą, gyvenant kaime. Anot Vytaro, tai – kaimynų lankymas.

„Čia, Dzūkijoje, žmonės vieni kitus, net gyvenančius už kilometro, vadina kaimynais. O kadangi man šiandien tokia stresinė rupūžės diena – kai viskas nesiseka ir sulaukiu milijono skambučių – nusprendžiau truputį nusiraminti ir aplankyti savo kaimyną Saimoną. Jis yra anglas, įsikūręs Dzūkijoje, ir turintis savo ūkį. Kaimynų lankymas – šventas dalykas“, – pasakos Vytaras ir pakvies žiūrovus pas bičiulį.

Kaip paaiškės laidoje, Saimonas visą dieną dirba IT srityje, o iškart po darbo valandų, imasi kitos veiklos – savo ūkio priežiūros. „Kai būna įtempta diena, man patinka čia padirbėti. Ateinu čia paravėti ir iškart nusiraminu“, – pasakos jis, aprodydamas savo daržą.

Saimono ūkyje Vytaro laukia tikra puota. Žinomas vyras paragaus ne tik skirtingų pomidorų rūšių, bet ir įvertins itin aštrius pipirus. O taip pat duos Saimonui pažadą, kad jei išvyktų atostogų, savo auginamus Nubijos ožiukus mielai paskolintų jam.

Ožiukai, panašu, sužavi visus. O ar apie juos nuomonę pakeitė Vytaro žmona Laisvė? „Jie – mieli padarai, išmokę daug visokių smagių dalykų. Ateina į terasą pas babytę duonos, įsigudrino įeiti į kambarį… Tiesa, nežinau, ar man tai patinka. Išvis nežinau, ar man jie patinka. Juk, be viso to, jie apgraužė mano bijūną, rožes, šermukšnį ir net Vytaro ąžuoliuką! Jiems skanu viskas, ko negalima. Bet vaikams ožiukai teikia labai daug džiaugsmo, o ir aš pati šypsausi matydama, kaip jie juos vedžioja, kaip su jais bėgioja. Tai visiems mums kelia daugiau džiaugsmo negu skausmo dėl mano suvalgytų gėlių“, – pasakos ji.

Tiesa, sodyboje atsiradę ožiukai stipriai pakeitė ir paties Vytaro kasdienybę. Jei anksčiau užtekdavo pasirūpinti vištomis ir šuniu, dabar reikalų netgi dar daugiau!

„Kiekvienas rytas dabar turi naują rutiną. Anksčiau prižiūrėdavau tik vištas, o dabar paruošiu ir ganyklą su elektriniu piemeniu, į kurią turiu nuvesti ožiukus – Betmeną ir Spaidermeną“, – pasakos Vytaras, o žiūrovai išvys, kaip visa tai veikia.

Galiausiai laidoje Vytaras pademonstruos ir tai, kaip pasigaminti originalų dviračio stovą, pamatytą Naujojoje Zelandijoje. O svarbiausia, kad darbai tetruks vos 8 minutes!

„Vytaro ferma“ – sekmadieniais, 17.20 val. per TV3!