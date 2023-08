„Queens of Roses“ narė Akvilė Kisielienė su vyru Laimonu tapo tėvais: atskleidė vaikelio vardą

Apie tai dainininkė ketvirtadienio vakarą pranešė savo socialinių tinklų paskyrose.

„2023-08-28 sulaukėme savo mažojo stebuklo – sūnaus Luko!“ – rašė Akvilė.

Visai neseniai Akvilė Kisielienė atšventė kūdikio sutiktuvių vakarėlį. Pasak moters, jai artimos draugės tą dieną padarė nepamirštamą.

Naujienų portalui tv3.lt Akvilė Kisielienė papasakojo apie įspūdžių kupiną dieną bei iššūkius.

Kūdikio sutiktuvių šventė

A. Kisielienė džiaugėsi, kad kūdikio sutiktuvių vakarėlis praėjo puikiai, o ir tą dieną prisimins dar ilgai: „Tai buvo viena jaukiausių ir linksmiausių švenčių, kuri tik dar kartą parodė, kokias nuostabias drauges turiu šalia savęs. Nuo pat pradžių jutau jauduliuką, nes apie tokią dieną svajojau jau gana ilgai.

O čia dar ir supranti, kad ne tiek daug laiko liko iki mažojo žmogučio atėjimo į pasaulį. Merginos apgalvojo ir pasirūpino kiekviena šventės smulkmena – nuo suknelės, visos programos iki mylimiausių desertų. Buvo akimirkų, kai atrodė, jog mano merginos tiesiog skaito visas mano mintis ir norus“, – džiaugėsi pašnekovė.

REKLAMA

REKLAMA

„Queens of Roses“ narei Akvilei Kisielienei draugės surengė kūdikio sutiktuves: dėl vieno svečio ypač apsidžiaugė (15 nuotr.) „Queens of Roses“ narė Akvilė Kisielienė atšventė kūdikio sutiktuvių vakarėlį (nuotr. asm. archyvo) „Queens of Roses“ narė Akvilė Kisielienė atšventė kūdikio sutiktuvių vakarėlį (nuotr. asm. archyvo) „Queens of Roses“ narė Akvilė Kisielienė atšventė kūdikio sutiktuvių vakarėlį (nuotr. asm. archyvo) +11 „Queens of Roses“ narė Akvilė Kisielienė atšventė kūdikio sutiktuvių vakarėlį (nuotr. asm. archyvo) „Queens of Roses“ narė Akvilė Kisielienė atšventė kūdikio sutiktuvių vakarėlį (nuotr. asm. archyvo) „Queens of Roses“ narė Akvilė Kisielienė atšventė kūdikio sutiktuvių vakarėlį (nuotr. asm. archyvo) „Queens of Roses“ narė Akvilė Kisielienė atšventė kūdikio sutiktuvių vakarėlį (nuotr. asm. archyvo) „Queens of Roses“ narė Akvilė Kisielienė atšventė kūdikio sutiktuvių vakarėlį (nuotr. asm. archyvo) „Queens of Roses“ narė Akvilė Kisielienė atšventė kūdikio sutiktuvių vakarėlį (nuotr. asm. archyvo) „Queens of Roses“ narė Akvilė Kisielienė atšventė kūdikio sutiktuvių vakarėlį (nuotr. asm. archyvo) „Queens of Roses“ narė Akvilė Kisielienė atšventė kūdikio sutiktuvių vakarėlį (nuotr. asm. archyvo) „Queens of Roses“ narė Akvilė Kisielienė atšventė kūdikio sutiktuvių vakarėlį (nuotr. asm. archyvo) „Queens of Roses“ narė Akvilė Kisielienė atšventė kūdikio sutiktuvių vakarėlį (nuotr. asm. archyvo) „Queens of Roses“ narė Akvilė Kisielienė atšventė kūdikio sutiktuvių vakarėlį (nuotr. asm. archyvo) „Queens of Roses“ narė Akvilė Kisielienė atšventė kūdikio sutiktuvių vakarėlį (nuotr. asm. archyvo)

(15 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Queens of Roses“ narei Akvilei Kisielienei draugės surengė kūdikio sutiktuves: dėl vieno svečio ypač apsidžiaugė

Grupės „Queens of Roses“ narė pasakojo, kad šventės dieną ją supo ypač artimos draugės: „Labai apsidžiaugiau, kai šventėje pamačiusi ir savo mamą. Savo noro ją pakviesti į šventę neišsakiau, tačiau mano geriausia draugė Giedrė ir be to žinojo, kad man tai bus labai svarbu.

REKLAMA

Visa moteriška kompanija šventėme Vilniuje, žvėryne esančiame restorane, ten mėgavomės skaniu maistu, pokalbiais, žaidėme įvairius žaidimus ir daug juokėmės, o negana to, kad tiek pastangų draugės įdėjo į visos programos organizavimą, dar ir namo grįžau su kalnu dovanų. Bet vis gi didžiausia dovana, kad visos ne tik taip stipriai pradžiugino mane, bet ne mažiau mūsų šeimos laime džiaugiasi kartu su mumis. Esu rami, kad naujasis šeimos narys turės pačias geriausias tetules.“

REKLAMA

REKLAMA

Pasiruošimas ir iššūkiai

Dainininkė teigė, kad labai laukia, kada pagaliau pasaulį išvys jos pirmagimis, o ir būtiniausi daiktai paruošti: „Ruošiamės su vyru gana ramiai, pagrindinius daiktus jau turime, bet sveiko proto apsipirkinėjant nepametėme. Koncertinę veiklą sustabdžiau kiek ankščiau nei planavau, nes vis gi supratau, kad puse kojos ant scenos dirbti ne man.

Mūsų su merginomis koncertai pareikalauja daug fizinės ištvermės, energijos, tiek dainuojant, tiek judant, o šiuo laikotarpiu tikrai negalėjau atsiduoti darbui taip, kaip turėčiau. O dėl grįžimo prie darbų – viskas priklausys nuo mažojo „direktoriaus“, bet turiu nuostabų vyrą ir puikias močiutes. Tikiuosi, kad sulaukusi pagalbos prie merginų prisijungsiu gana greit. Vis gi klausysiu ir savo kūno bei širdies.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Baigdama pokalbį apie kūdikio sutiktuvių vakarėlį ir pasiruošimą motinystei, pašnekovė atskleidė, su kokiais iššūkiais tenka susidurti.

„Pačio nėštumo sunkesni momentai greit pasimiršta ir atrodo, kad kiekviena diena tik džiugina. Nors vis gi tai tikrai nėra lengvas etapas ir tenka susidurti su daug skirtingų iššūkių – pykinimas ir nuolatinis nuovargis nėštumo pradžioje, įvairios baimės ir nerimas, besikeičiantis kūnas ir emocijos, augantis pilvukas ir įvairūs fiziniai pojūčiai tik primena, kad kūnas dirba stebuklingą darbą“, – pasakojo ji.