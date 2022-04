Puikios naujienos gerbėjams: Vilniuje koncertuos romantiškasis britas Calum Scott

Romantiškų dainų atlikėjas gimė ir užaugo Anglijoje, Hull mieste, kur kartu su savo seserimi nuo pat vaikystės domėjosi muzika ir dainavimu, dalyvavo įvairiuose konkursuose. Jis taip pat dainavo keliose muzikos grupėse, su kuriomis apvažiavo Jungtinę Karalystę. Tačiau tikroji šlovė C. Scott aplankė po to, kai jis nusprendė dalyvauti realybės šou „Britain's Got Talent“. Perklausų metu šou teisėjas Simonas Cowellas paspaudė auksinį mygtuką ir leido atlikėjui iš karto pasirodyti pusfinalyje, rašoma pranešime spaudai.

„Per visus šiuos metus, kai dirbau šiame šou, nė karto negirdėjau vaikino, turinčio tokį didžiulį talentą. Rimtai. Tai buvo nuostabu ir parodė man, kad esi daugiau nei dainininkas, esi menininkas, todėl ir gauni šį šansą“, – perklausų metu kreipdamasis į C. Scott sakė S. Cowellas.

Po šios perklausos atlikėją palaikė tokios žvaigždės kaip „Little Mix“ ir Ashtonas Kutcheris ir, nors konkurso laimėti nepavyko, jis toliau sėkmingai tęsė savo muzikinę karjerą. 2016 m. C. Scott savaip atliko dainą „Dancing on My Own“. Ji tapo tikru hitu ir pasiekė penktą vietą Jungtinės Karalystės muzikiniuose topuose bei tapo populiariausia vasaros daina šioje šalyje.

Calum Scott (3 nuotr.) Calum Scott (nuotr. Organizatorių) Calum Scott (nuotr. Organizatorių) Calum Scott (nuotr. Organizatorių)

(3 nuotr.) FOTOGALERIJA. Calum Scott

2017 m. C. Scott išleido dar vieną hitą „You Are the Reason“, o jos klipas buvo filmuotas Kyive. Ši daina įėjo į atlikėjo debiutinį albumą „Only Human“, o jos duetinė versija buvo įrašyta su populiariąja Leona Lewis. 2018 m. dainininkas išleido naują singlą „No Matter What“, tapusį asmeniškiausia jo daina, kuria jis labiausiai didžiuojasi iš visų kada nors parašytų.

„Tai daina apie vienatvę, savęs priėmimą ir širdį draskančią išsilaisvinimo istoriją po mano prisipažinimo. Ši daina man patinka tuo, kad joje kalbama ne tik apie seksualinę tapatybę, bet ir apie tėvų bei vaikų santykius ir apskritai apie kito žmogaus priėmimą. Šios dainos nebuvo mano debiutiniame albume, nes tuo metu tiesiog nebuvau pasiruošęs jos parodyti pasauliui“, – sakė atlikėjas.

Pernai C. Scott išleido savo pirmą EP pavadinimu „Only Acoustic“, kuriame skambėjo debiutinio albumo dainų akustinės versijos. Atlikėjas taip pat pristatė tris naujas dainas iš būsimo antro albumo: „Biblical“, „Rise“ ir „If You Ever Change Your Mind“. Tais pačiais metais C. Scott su belgų atlikėju „Lost Frequencies“ atliko dainą „Where Are You Now“, kuri netrukus karaliavo muzikos klausymosi platformų topuose ir tapo antrąja atlikėjo daina, patekusia į Jungtinės Karalystės klausomiausių dainų dešimtuką.

Pirmą kartą į savo koncertinį turą C. Scott įtraukė ir Lietuvą. Vienintelis atlikėjo koncertas mūsų šalyje įvyks rugsėjo 9 d. koncertų salėje „Compensa“.