Projekto „Tautos bukiausias“ finalas – sužinokite, kas taps jo nugalėtoju

Projekto „Tautos bukiausias“ finalą žiūrėkite 19:30 per TV3 arba naujienų portale tv3.lt!
Kas laimės „Tautos bukiausio“ titulą?
Šį sekmadienį dalyviai ir mokytojai rinksis į projekto klases rinksis jau paskutinį kartą. Dalyviai ir mokytojai neslėps emocijų. Kaip ir kiekvieną sekmadienį, taip ir šį dalyvių lauks galvosūkis, klasės užduotys, fizinė užduotis ir paskutinysis kontrolinis.
„9 savaitės – daug kas keitėsi. Daug dalyvių išėjo, bet ir daug dalyvių grįžt norėjo. Bet man atrodo, kad mes šiandien tikrai pajausime, kad niekas nenori būti „Tautos bukiausiu“, ypač tuo pirmuoju – tuo originaliu „Tautos bukiausiu“, – sakys vedėjas ir mokytojas Mantas Katleris.
Bet nors M. Katleris manys, jog niekas nenori tapti „Tautos bukiausiu“, jo svarstymus paneigs bene visi likę finalininkai. Tiek Oksana, tiek ir Žilvinas neslėps, kad norėtų pelnyti tokį titulą.
„Žinoma, kad aš norėčiau atsiimti šį apdovanojimą. Nes pirma vieta yra ne antra, ir ne trečia, ir ne paskutinė, kaip bebūtų“, – tikins O. Pikul.
„Kažkaip pagalvojau, kad gal ir norėtųsi tą statulėlę prie visų savo diplomų ir statulėlių pasidėti ir iki savo gyvenimo pabaigos pasijuokti ir pasakyti: žinai, buvo visai linksma“, – su šypsena veide sakys Ž. Grigaitis.
O kam visgi teks pelnyti „Tautos bukiausio“ titulą? Atsakymo ieškokite paskutinėje finalinėje „Tautos bukiausio“ laidoje!
TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA:
„Tautos bukiausias“ – sekmadienį 19:30 per TV3!
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