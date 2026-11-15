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TV3 naujienos > Žmonės > Tautos bukiausias

Projekto „Tautos bukiausias“ finalas – sužinokite, kas taps jo nugalėtoju

2026-11-15 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-15 19:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Štai ir viskas – atėjo toji diena, kai Lietuva sužinos, kuri žvaigždė nusipelnė „Tautos bukiausio“ titulo. Dėl jo varžosi trys visų puikiai pažįstamos ir per projektą pamiltos garsenybės – Oksana Pikul, Joana Bartaškienė ir Žilvinas Grigaitis.

Štai ir viskas – atėjo toji diena, kai Lietuva sužinos, kuri žvaigždė nusipelnė „Tautos bukiausio“ titulo. Dėl jo varžosi trys visų puikiai pažįstamos ir per projektą pamiltos garsenybės – Oksana Pikul, Joana Bartaškienė ir Žilvinas Grigaitis.

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Projekto „Tautos bukiausias“ finalą žiūrėkite 19:30 per TV3 arba naujienų portale tv3.lt!

Kas laimės „Tautos bukiausio“ titulą?

Šį sekmadienį dalyviai ir mokytojai rinksis į projekto klases rinksis jau paskutinį kartą. Dalyviai ir mokytojai neslėps emocijų. Kaip ir kiekvieną sekmadienį, taip ir šį dalyvių lauks galvosūkis, klasės užduotys, fizinė užduotis ir paskutinysis kontrolinis.

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„9 savaitės – daug kas keitėsi. Daug dalyvių išėjo, bet ir daug dalyvių grįžt norėjo. Bet man atrodo, kad mes šiandien tikrai pajausime, kad niekas nenori būti „Tautos bukiausiu“, ypač tuo pirmuoju – tuo originaliu „Tautos bukiausiu“, – sakys vedėjas ir mokytojas Mantas Katleris.

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Bet nors M. Katleris manys, jog niekas nenori tapti „Tautos bukiausiu“, jo svarstymus paneigs bene visi likę finalininkai. Tiek Oksana, tiek ir Žilvinas neslėps, kad norėtų pelnyti tokį titulą.

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„Žinoma, kad aš norėčiau atsiimti šį apdovanojimą. Nes pirma vieta yra ne antra, ir ne trečia, ir ne paskutinė, kaip bebūtų“, – tikins O. Pikul.

„Kažkaip pagalvojau, kad gal ir norėtųsi tą statulėlę prie visų savo diplomų ir statulėlių pasidėti ir iki savo gyvenimo pabaigos pasijuokti ir pasakyti: žinai, buvo visai linksma“, – su šypsena veide sakys Ž. Grigaitis.

O kam visgi teks pelnyti „Tautos bukiausio“ titulą? Atsakymo ieškokite paskutinėje finalinėje „Tautos bukiausio“ laidoje!

TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA:

„Tautos bukiausias“ – sekmadienį 19:30 per TV3!

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